Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС)

Любое заболевание или состояние, повреждающее легкие, может вызвать ОРДС. Более чем в половине случаев ОРДС развивается вследствие тяжелой, широко распространенной инфекции (сепсиса) или пневмонии. Среди некоторых других причин:

Когда небольшие воздухоносные мешочки (альвеолы) и крошечные кровеносные сосуды (капилляры) легких травмированы, кровь и жидкость просачиваются в промежутки между воздухоносными мешочками и в сами мешочки. Коллапс множества альвеол (состояние, которое называется «ателектаз») может также произойти из-за снижения количества сурфактанта, жидкости, покрывающей внутреннюю поверхность альвеол и помогающей им находиться в открытом состоянии.

Жидкость в альвеолах и коллапс множества альвеол мешают попаданию кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. В результате этого уровень кислорода в крови резко снижается. Процесс перехода углекислого газа из крови в выдыхаемый воздух подвергается меньшему влиянию, поэтому уровень углекислого газа в крови меняется незначительно. Поскольку дыхательная недостаточность при ОРДС возникает главным образом вследствие низкого уровня кислорода, она считается гипоксемической дыхательной недостаточностью.

Снижение уровня кислорода в крови, вызванное ОРДС и попаданием в кровоток определенных белков (цитокинов), производимых поврежденными клетками легких и лейкоцитами, может привести к воспалению и осложнениям в других органах. Может также возникнуть недостаточность ряда органов (состояние, которое называется «полиорганная недостаточность»). Недостаточность органов может возникнуть вскоре после начала ОРДС, спустя несколько дней или недель. Кроме того, люди с ОРДС в меньшей степени способны противостоять инфекциям легких, и у них выше склонность к развитию бактериальной пневмонии.