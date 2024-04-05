Острый респираторный дистресс-синдром является одним из видов дыхательной (легочной) недостаточности в результате большого числа разных заболеваний, которые вызывают накопление жидкости в легких и слишком сильное снижение уровня кислорода в крови.
У человека возникает одышка; как правило, он дышит быстро и поверхностно, кожа может приобретать серый, пепельный или синюшный оттенок (цианоз); также может произойти нарушение работы других органов, например, сердца и головного мозга.
Чтобы определить уровень кислорода в крови, используется надеваемый на кончик пальца датчик (пульсоксиметрия) или анализ образца крови из артерии (определение газового состава артериальной крови), а также проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Больных лечат в отделении реанимации и интенсивной терапии, потому что им может потребоваться искусственная вентиляция легких.
Им подается кислород и проводится лечение для устранения причины дыхательной недостаточности.
Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) является неотложным состоянием. Он может возникнуть у людей, уже страдающих заболеваниями легких, а также у людей с ранее здоровыми легкими.
ОРДС делится на три категории: легкий, средней тяжести и тяжелый. Категория устанавливается путем сравнения уровня кислорода в крови с количеством кислорода, которое необходимо подать для достижения этого уровня.
Причины ОРДС
Любое заболевание или состояние, повреждающее легкие, может вызвать ОРДС. Более чем в половине случаев ОРДС развивается вследствие тяжелой, широко распространенной инфекции (сепсиса) или пневмонии. Среди некоторых других причин:
аспирация (вдыхание) кислого содержимого желудка в легкие;
некоторые осложнения при беременности (например, эмболия околоплодными водами, преэклампсия, инфекция тканей в матке до, во время или после выкидыша [септический аборт], и другие);
травма грудной клетки (контузия легкого);
воспаление поджелудочной железы (панкреатит);
попадание в дыхательные пути большого количества дыма;
попадание в дыхательные пути другого токсичного газа;
повреждение легких в результате попадания в дыхательные пути кислорода в высокой концентрации;
угрожающие жизни или тяжелые травмы;
передозировка определенными препаратами, например, героином, метадоном, пропоксифеном или аспирином;
продолжительное или чрезмерно низкое артериальное давление (шок);
тяжелая, широко распространенная инфекции (сепсис);
переливание более 15 единиц крови за короткий период времени.
Когда небольшие воздухоносные мешочки (альвеолы) и крошечные кровеносные сосуды (капилляры) легких травмированы, кровь и жидкость просачиваются в промежутки между воздухоносными мешочками и в сами мешочки. Коллапс множества альвеол (состояние, которое называется «ателектаз») может также произойти из-за снижения количества сурфактанта, жидкости, покрывающей внутреннюю поверхность альвеол и помогающей им находиться в открытом состоянии.
Жидкость в альвеолах и коллапс множества альвеол мешают попаданию кислорода из вдыхаемого воздуха в кровь. В результате этого уровень кислорода в крови резко снижается. Процесс перехода углекислого газа из крови в выдыхаемый воздух подвергается меньшему влиянию, поэтому уровень углекислого газа в крови меняется незначительно. Поскольку дыхательная недостаточность при ОРДС возникает главным образом вследствие низкого уровня кислорода, она считается гипоксемической дыхательной недостаточностью.
Снижение уровня кислорода в крови, вызванное ОРДС и попаданием в кровоток определенных белков (цитокинов), производимых поврежденными клетками легких и лейкоцитами, может привести к воспалению и осложнениям в других органах. Может также возникнуть недостаточность ряда органов (состояние, которое называется «полиорганная недостаточность»). Недостаточность органов может возникнуть вскоре после начала ОРДС, спустя несколько дней или недель. Кроме того, люди с ОРДС в меньшей степени способны противостоять инфекциям легких, и у них выше склонность к развитию бактериальной пневмонии.
Симптомы ОРДС
ОРДС обычно развивается в течение 24–48 часов после первоначальной травмы или болезни, но его развитие также может растянуться на 4 или 5 дней. Человек сначала испытывает одышку, как правило, дышит быстро и поверхностно.
При помощи стетоскопа врач может слышать потрескивание или свистящие хрипы в легких. Из-за низкого уровня кислорода в крови у людей со светлой кожей кожа может становиться пятнистой или синюшной (цианоз), или может возникать серая или беловатая окраска слизистых в полости рта и кожи вокруг глаз и под ногтями у людей с темной кожей. Может произойти нарушение работы других органов, например, сердца и головного мозга, что приводит к учащенному сердцебиению, нарушениям сердечного ритма (аритмиям), дезориентации и сонливости.
Диагностика ОРДС
Измерение уровня кислорода в крови
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Уровень кислорода в крови может измеряться без взятия образца крови, с помощью датчика, прикрепленного к пальцу или мочке уха — процедура носит название «пульсоксиметрия». Уровень кислорода (и углекислого газа) в крови также можно измерить, проведя анализ образца крови, взятой из артерии (определение газового состава артериальной крови).
Данные рентгенологического исследования органов грудной клетки говорят о наличии жидкости в местах, которые должны быть заполнены воздухом. Чтобы убедиться в том, что проблема не вызвана сердечной недостаточностью, могут потребоваться дальнейшие исследования.
Лечение ОРДС
Лечение причины
Оксигенотерапия
Часто искусственная вентиляция легких
Люди с ОРДС проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).
Успех лечения обычно зависит от лечения основного заболевания (например, пневмонии). Также применяется оксигенотерапия, которая является жизненно важной для коррекции низкого уровня кислорода в крови.
Если кислород, подаваемый с помощью маски или другого устройства (такого как шлем или назальные канюли), не повышает уровень кислорода в крови, или если требуются очень высокие дозы кислорода, должна применяться искусственная вентиляция легких. Обычно аппарат ИВЛ подает насыщенный кислородом воздух под давлением с помощью трубки, вводимой через рот в дыхательное горло (трахею).
Прогноз при ОРДС
Без немедленного лечения многие пациенты с ОРДС не выживают. Однако, в зависимости от основного заболевания, при соответствующем лечении выживают примерно 60–75 % пациентов с ОРДС.
Люди, быстро реагирующие на лечение, как правило, полностью выздоравливают, имея впоследствии лишь незначительные последствия со стороны легких, или не имея их совсем. Если лечение включает длительные периоды искусственной вентиляции легких (с использованием аппарата, помогающего воздуху попадать в легкие и выходить из них), то больные более склонны к развитию рубцовых изменений в легких. Такие рубцовые изменения могут уменьшиться в течение нескольких месяцев после отключения человека от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Если рубцовые изменения в легких обширны, они могут необратимо нарушить функцию легких таким образом, что это станет заметно во время определенных видов ежедневной деятельности. Менее обширные рубцовые изменения могут нарушать функцию легких только в периоды нагрузки на легкие, например, во время физических упражнений или болезни.
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