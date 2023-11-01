Торакотомия — хирургическая операция, во время которой вскрывают грудную клетку для осмотра внутренних органов грудной клетки, взятия образцов тканей для проведения лабораторного исследования и для лечения заболеваний легких, сердца или магистральных артерий.

Торакотомия является обширным оперативным вмешательством и поэтому она используется реже, чем остальные диагностические методики. Торакотомию используют в том случае, когда при проведении других диагностических процедур, таких как плевральная пункция, бронхоскопия или медиастиноскопия, не было получено достаточной информации. Более чем у 90 % пациентов, которым была проведена эта операция, установлено заболевание легких, поскольку имелась возможность тщательного осмотра и выбора места для взятия образца ткани и возможность взятия образца ткани большого размера.

Торакотомия также часто используется для лечения. Например, при удалении злокачественной ткани из легких торакотомия позволяет хирургу видеть и удалять максимальное количество этой ткани.

Торакотомия проводится в операционной под общей анестезией.

Выполняют разрез стенки грудной клетки и берут образцы ткани легкого для проведения микроскопического исследования. При необходимости взятия образцов из обоих легких часто приходится рассекать грудину. В случае необходимости могут быть удалены сегмент легкого, доля легкого или все легкое целиком.

В плевральную полость вводится плевральная трубка, которую после этого оставляют на месте на 24–48 часов. Пациент обычно остается в больнице на несколько дней. Осложнения включают инфекцию, упорное кровотечение и постоянную утечку воздуха в плевральную полость (пневмоторакс).

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).