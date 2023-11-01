Торакоскопия — это визуальный осмотр поверхности легких и плевральной полости с помощью трубки для проведения осмотра (торакоскопа).

Торакоскопия используется для осмотра легких и пространства вокруг легких (плевральной полости). Врачи могут использовать ее для осмотра легких и плевры, если менее инвазивные анализы не дают убедительных результатов.

Торакоскопию также можно использовать для проведения определенных хирургических процедур. Когда ее используют для хирургического вмешательства, процедуру часто называют «видеоторакоскопическое хирургическое вмешательство» (ВТСХ).

Одним из методов получения образца ткани легкого для биопсии является торакоскопия. Помимо возможности осмотреть поверхность легких и плевры, врач может взять образцы ткани для микроскопического исследования и посева. Торакоскоп также может использоваться для отведения скоплений жидкости в плевральной полости (плеврального выпота). В некоторых случаях врач вводит через торакоскоп лекарственные препараты для предотвращения повторного накопления жидкости в плевральной полости.

Для проведения ВТСХ человеку, как правило, дают общий наркоз, но в некоторых случаях торакоскопию можно проводить, когда человек не спит, но находится под действием успокоительных лекарственных препаратов.

Хирург делает в стенке грудной клетки до 3 маленьких разрезов и проводит торакоскоп в плевральную полость; это дает возможность впустить воздух, вызывая спадение легкого. После хирургической процедуры торакоскоп удаляют и вводят плевральную дренажную трубку для отведения воздуха, попавшего в плевральную полость во время процедуры, тем самым давая возможность расправиться спавшемуся легкому.

Осложнения аналогичны таковым при проведении плевральной пункции и включают лихорадку, кровотечение, инфекцию и утечку воздуха в плевральную полость (пневмоторакс) или ткани под кожей вокруг разреза, если легкие разорваны. Однако эта процедура является более инвазивной, после нее остается небольшая рана, и она требует госпитализации больного.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).