Плевральная пункция — это введение иглы через кожу в грудную полость для взятия образца жидкости.

При плевральной пункции удаляют жидкость, которая при патологических состояниях накапливается в плевральной полости (плевральный выпот). Две основные причины проведения плевральной пункции:

получение образца жидкости для диагностического анализа;

облегчение одышки, вызванной сдавливанием легких жидкостью.

Во время процедуры пациент сидит в удобном положении с наклоном вперед с упором для рук. Небольшой участок кожи на спине обрабатывают и обезболивают с помощью анестетика для местного применения. Затем врач вводит иглу между двумя ребрами в полость грудной клетки, не задевая легкое, и отбирает небольшое количество жидкости шприцем. Для контроля направления (определения места введения иглы) врач часто использует ультразвуковое исследование. Проводят анализ собранной жидкости с целью определения химического состава и выявления в ней бактерий или опухолевых клеток.

При накоплении большого количества жидкости может возникнуть необходимость в ее удалении с помощью эластичного катетера и использованием емкости для жидкости, большей по объему, чем шприц. Может потребоваться дренирование жидкости в течение нескольких дней; в этом случае трубку большего размера (плевральную трубку или дренажный катетер) оставляют в полости грудной клетки и проводят постоянное отсасывание содержимого.

Риск осложнений во время проведения плевральной пункции низкий. По мере наполнения легкого воздухом и его расправления по направлению к стенке грудной клетки пациент может почувствовать незначительную боль или потребность покашлять. Также у пациента может возникнуть кратковременное головокружение и одышка. Другие возможные осложнения (перечислены приблизительно в порядке их частоты) включают:

прокол легкого с утечкой воздуха в плевральную полость (пневмоторакс);

кровотечение в плевральную полость или грудную стенку;

Обморок

Инфекция

прокол селезенки или печени;

в случае быстрого удаления большого количества жидкости, которая накапливалась в течение нескольких недель или месяцев, возможно скопление жидкости в самом легком (отек легкого).

Для определения объема оставшейся жидкости и исключения возможных осложнений после процедуры может выполняться рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких).