Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких

Во время физикального обследования врач обращает внимание на массу тела и общий внешний вид пациента. Обращают внимание на общее настроение и самочувствие, на которое также могут оказывать влияние заболевания легких или дыхательных путей.

Врач может попросить пациента походить по кабинету или подняться на один лестничный пролет, чтобы оценить, вызывает ли физическая активность одышку. Эти мероприятия могут быть выполнены во время проведения пульсоксиметрии, которая является способом определения количества кислорода в крови. Использование пульсоксиметрии может позволить врачу определить, являются ли уровни кислорода в крови низкими, и уменьшаются ли они во время физической нагрузки.

Оценка цвета кожи имеет важное значение, поскольку синюшный или сероватый оттенок кожи (цианоз) может указывать на недостаточное количество кислорода в крови. Пальцы проверяются на предмет утолщения концевых фаланг пальцев (расширение участков вокруг кончиков пальцев)

Врач осматривает грудную клетку, чтобы определить, являются ли нормальными частота дыхания и экскурсия грудной клетки.

С помощью стетоскопа врач выслушивает дыхательные шумы, чтобы определить, в норме ли вентиляция в легких или имеется обструкция, и нет ли жидкости в легких, а также для выявления всех аномальных звуков в легких.

Путем постукивания (перкуссии) по грудной клетке и/или ощущая, как вибрации, возникающие при произнесении слов, передаются через грудную стенку, врач может определить, заполнены ли легкие воздухом и имеет ли место спадение легкого, а также содержится ли жидкость в полости вокруг легких.

Кроме обследования грудной клетки, может потребоваться полное физикальное обследование, поскольку заболевания легких могут влиять на другие системы органов. Кроме того, некоторые симптомы, которые, как кажется, указывают на заболевание легких, могут быть вызваны проблемой в других частях тела. Например, одышка может быть отражением аномалии со стороны почек или сердца.