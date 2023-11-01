Медиастиноскопия является прямым визуальным исследованием среднего отдела грудной клетки, расположенной между двумя легкими (средостение) через трубку для проведения осмотра (медиастиноскоп). Медиастинотомия — это хирургическое раскрытие средостения.

Средостение включает сердце, трахею, пищевод, тимус и лимфатические узлы. Почти всегда медиастиноскопия используется для диагностики причины увеличения лимфатических узлов, расположенных глубоко в грудной клетке, или для оценки распространения рака легкого до выполнения хирургического вмешательства на грудной клетке (торакотомии).

Расположение средостения

Медиастиноскопия проводится пациенту в операционной под общим наркозом. Небольшой разрез выполняют в ямке, расположенной чуть выше грудной кости (грудины). Затем инструмент проводят в грудную клетку перед трахеей, позволяя врачу осмотреть содержимое средостения, которое находится рядом с трахеей, и получить образцы для диагностических исследований в случае необходимости.

Медиастинотомия предоставляет непосредственный доступ к структурам, которые недоступны при медиастиноскопии.

Несмотря на то, что медиастиноскопия и медиастинотомия, как правило, совершенно безопасны, изредка развиваются осложнения, включая реакции на анестезирующие лекарственные препараты, инфекции и поражение легких, вызывающее просачивание воздуха в плевральную полость (пневмоторакс). Более редкие, но более серьезные осложнения включают кровотечение, вызванное повреждением одного из крупных кровеносных сосудов вокруг сердца, и повреждение нерва в грудной полости (что может вызвать сиплость голоса).

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).