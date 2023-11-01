Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Медиастиноскопия и медиастинотомия

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Медиастиноскопия является прямым визуальным исследованием среднего отдела грудной клетки, расположенной между двумя легкими (средостение) через трубку для проведения осмотра (медиастиноскоп). Медиастинотомия — это хирургическое раскрытие средостения.

    Средостение включает сердце, трахею, пищевод, тимус и лимфатические узлы. Почти всегда медиастиноскопия используется для диагностики причины увеличения лимфатических узлов, расположенных глубоко в грудной клетке, или для оценки распространения рака легкого до выполнения хирургического вмешательства на грудной клетке (торакотомии).

    Расположение средостения

    Медиастиноскопия проводится пациенту в операционной под общим наркозом. Небольшой разрез выполняют в ямке, расположенной чуть выше грудной кости (грудины). Затем инструмент проводят в грудную клетку перед трахеей, позволяя врачу осмотреть содержимое средостения, которое находится рядом с трахеей, и получить образцы для диагностических исследований в случае необходимости.

    Медиастинотомия предоставляет непосредственный доступ к структурам, которые недоступны при медиастиноскопии.

    Несмотря на то, что медиастиноскопия и медиастинотомия, как правило, совершенно безопасны, изредка развиваются осложнения, включая реакции на анестезирующие лекарственные препараты, инфекции и поражение легких, вызывающее просачивание воздуха в плевральную полость (пневмоторакс). Более редкие, но более серьезные осложнения включают кровотечение, вызванное повреждением одного из крупных кровеносных сосудов вокруг сердца, и повреждение нерва в грудной полости (что может вызвать сиплость голоса).

    (См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.