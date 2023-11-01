Введение плевральной дренажной трубки (также называемое «торакостомией с помощью катетера») — это процедура, при которой осуществляется введение трубки в полость между легкими и грудной стенкой (называемой «плевральная полость»).

Эту процедуру проводят для отведения воздуха из полости в случае спадения легкого (состояние, называемое «пневмоторакс»). Ее также иногда проводят для отведения жидкости из плевральной полости (так называемого плеврального выпота), особенно при постоянном накоплении жидкости, когда невозможно удалить ее за один раз. В некоторых ситуациях введение плевральной трубки является неотложной процедурой, которая способна спасти жизнь.

Введение плевральной дренажной трубки выполняют, когда человек находится в сознании, хотя иногда ему назначают успокоительные препараты. Врач обезболивает область между двумя ребрами, после чего делает небольшой разрез и вводит катетер. Катетер соединен с системой аспирации. После введения катетера для подтверждения того, что он размещен правильно, обычно проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Тяжелые осложнения возникают редко. Они могут включать боль в груди, прокол легкого или диафрагмы, скопление воздуха под кожей, а также инфекцию. В случае быстрого удаления большого количества жидкости, которая накапливалась в течение нескольких недель или месяцев, возможно накопление жидкости в самом легком (отек легкого). В редких случаях вследствие перегиба, искривления или закупорки катетера кровяным сгустком необходимо провести его замену.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких).