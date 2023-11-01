Аспирацию используют для получения слизи и других жидкостей (выделений), а также клеток из дыхательного горла (трахеи) и крупных дыхательных путей (бронхов) и обычно используют у людей, находящихся на искусственной вентиляции легких или страдающих проблемами с нервами или мышцами, которые делают кашель менее эффективным с точки зрения выведения выделений. Аспирация используется для получения образцов для микроскопического исследования или посева, когда врачам необходимо определить, какой микроорганизм вызывает легочную инфекцию, а также помогает удалить выделения из дыхательных путей при недостаточно эффективном кашле.

Один конец длинной, гибкой, прозрачной эластичной пластиковой трубки подсоединяют к аспиратору; другой конец проводят через нос или рот в трахею. Когда трубка находится в нужном положении, проводят аспирацию прерывистыми сериями продолжительностью от 2 до 5 секунд. У пациентов с трубкой в шее, ведущей в трахею (трахеостомой), или трубкой в носу или во рту, ведущей в трахею (эндотрахеальной трубкой), аспирационная трубка может быть введена непосредственно в трубку, ведущую в трахею. Иногда введение небольшого количества подсоленной воды в трубку, ведущую в трахею, облегчает удаление секрета и клеток при аспирации.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких и Общие сведения о дыхательной системе).