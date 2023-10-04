Синдром Гудпасчера является специфическим, редким аутоиммунным заболеванием, при котором возникают кровотечение в легкие и прогрессирующая почечная недостаточность.

У людей обычно наблюдается затрудненное дыхание и может возникать кашель с кровью.

Для постановки диагноза необходимо проведение лабораторных исследований образцов крови и мочи, а также визуализирующее исследование органов грудной клетки.

Для предупреждения необратимого поражения легких и почек применяют кортикостероиды, циклофосфамид (препарат для химиотерапии) и плазмаферез.

Важная функция иммунной системы — борьба с инфекциями. Для этого иммунная система распознает микроорганизмы как чужеродные человеку и вырабатывает белки (антитела), которые связываются с микроорганизмами, чтобы удалить их из организма. При аутоиммунных заболеваниях организм ошибочно реагирует на собственные ткани человека так, как если бы они были инородными. При аутоиммунных заболеваниях с вовлечением легких иммунная система атакует и повреждает легочную ткань. Аутоиммунные заболевания, поражающие легкие, также часто могут поражать другие органы, в частности почки.

Синдром — это группа симптомов и других аномалий, которые возникают одновременно, но их причиной могут быть несколько разных заболеваний (или даже другие синдромы). Синдром Гудпасчера является аутоиммунным заболеванием, которое обычно вызывает поражение почек и диффузное альвеолярное кровоизлияние (пульморенальный синдром). В редких случаях синдром Гудпасчера поражает только почки или только легкие.

Синдром Гудпасчера поражает людей, которые, по-видимому, являются генетически предрасположенными к нему. У этих людей содержащиеся в окружающей среде вещества, такие как табачный дым и реже некоторые растворители, или вирусная инфекция дыхательных путей могут вызвать выработку антител, которые взаимодействуют с определенными частями их собственного организма и пытаются уничтожить их. Эти антитела обычно повреждают мельчайшие воздухоносные мешочки (альвеолы), а также капилляры легких и фильтрующего аппарата почек. Антитела провоцируют воспаление, которое поражает легкие и почки.

Симптомы синдрома Гудпасчера К симптомам синдрома Гудпасчера могут относиться: Кровь в моче

Кашель

кровохарканье (гемоптизис);

Утомляемость

лихорадка

Одышка

незапланированная потеря веса. Утомляемость и бледность могут быть симптомами анемии, возникающей вследствие кровопотери. У некоторых людей может отмечаться отечность (отек) ног в результате повреждения почек. Симптомы могут быстро принимать тяжелые формы. Иногда симптомы бывают достаточно тяжелыми, чтобы вызвать легочную недостаточность, и в таких случаях у людей отмечается сильно затрудненное дыхание, они ловят воздух, и у них появляется синюшный либо бледный или сероватый оттенок кожи (цианоз). При легочной недостаточности ткани организма не получают достаточного количества кислорода, и человек может умереть. Может иметь место большая кровопотеря. В то же время может быстро развиться почечная недостаточность. Симптомы, связанные с кровоизлиянием в легкие, могут возникать спустя недели или даже годы перед симптомами, связанными с повреждением почек.

Диагностика синдрома Гудпасчера Визуализирующие исследования органов грудной клетки

иногда введение в легкие гибкого зонда с оптической системой (бронхоскопия) и промывание их жидкостью (бронхоальвеолярный лаваж);

Анализы крови и мочи

биопсия почечной ткани. Многим людям, у которых присутствуют симптомы, связанные с болезнью легких, проводят визуализирующее исследование органов грудной клетки. Если на основании симптомов и результатов визуализирующего исследования органов грудной клетки диагноз легочного кровотечения неясен (например, если у пациента не было кашля с кровью), врачам может потребоваться ввести в легкие гибкий зонд с оптической системой (бронхоскопия) и провести промывание легких жидкостью (бронхоальвеолярный лаваж). При исследовании мочи обнаруживается кровь и белок. Анализы крови часто показывают наличие анемии. В лабораторных анализах выявляются характерные антитела в крови. Обычно для проведения анализа врачи берут небольшой образец почечной ткани (биопсия почки). В образце обнаруживаются микроскопические скопления антител, имеющие характерный вид.

Лечение синдрома Гудпасчера Процедура для удаления нежелательных антител из крови (плазмаферез)

Введение в вену (внутривенно) кортикостероидов (например, метилпреднизолона) и циклофосфамида

Иногда диализ или трансплантация почки Синдром Гудпасчера может очень быстро привести к тяжелому нарушению функции легких, полной утрате функции почек и смертельному исходу. Часто целесообразно применение плазмафереза — процедуры, при которой из крови удаляются нежелательные антитела. С целью угнетения активности иммунной системы внутривенно вводят высокие дозы кортикостероидов и циклофосфамид. Ритуксимаб, еще один лекарственный препарат, который угнетает иммунную систему, иногда используют у людей с серьезными побочными эффектами в результате применения циклофосфамида. Раннее применение этого комбинированного лечения позволяет сохранить функцию легких и почек. Поражение почек, как правило, является необратимым, при этом у человека может возникнуть необходимость в диализе или трансплантации почки. При дальнейшем развитии заболевания многие пациенты могут нуждаться в проведении поддерживающей терапии. Например, в течение определенного времени пациентам может проводиться оксигенотерапия или может потребоваться помощь в дыхании (с помощью аппарата искусственной вентиляции легких). Также может возникнуть потребность в проведении переливаний крови или компонентов крови.