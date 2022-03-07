Аллергический бронхолегочный аспергиллез является аллергической реакцией со стороны легких на определенный вид грибков (чаще всего Aspergillus fumigatus), которая отмечается у некоторых пациентов с бронхиальной астмой или кистозным фиброзом.

У больных отмечаются кашель и хрипы, а иногда повышение температуры или мокрота с прожилками крови.

Для диагностики врачи используют рентгенологическое исследование органов грудной клетки, анализы крови и кожные пробы.

Обычно назначают препараты, применяемые для лечения астмы, особенно кортикостероиды.

Несмотря на успешное лечение, симптомы могут периодически появляться вновь.

При отсутствии лечения может развиться хроническое заболевание легких.

Грибок Aspergillus fumigatus процветает в почве, гниющих растениях, продуктах, пыли и воде. У некоторых людей при вдыхании этого грибка может возникнуть сенсибилизация и развивается хроническая аллергическая реакция. Другие грибки, в том числе Penicillium, Candida, Curvularia и Helminthosporium, могут вызвать схожее заболевание. У некоторых больных повреждение дыхательных путей и легких является следствием сочетания аллергической реакции с воздействием грибков.

Аллергический бронхолегочный аспергиллез отличается от пневмонии. Пневмония — это инфекция легких, которая обычно вызывается бактериями, вирусами и большинством грибков. Напротив, при аллергическом бронхолегочном аспергиллезе грибок в действительности не проникает в легочную ткань и не уничтожает ее непосредственно. Грибок колонизирует слизь в дыхательных путях больных бронхиальной астмой или кистозным фиброзом (при обоих заболеваниях, как правило, увеличивается количество слизи) и вызывает в легких рецидивирующее аллергическое воспаление. Крохотные воздухоносные мешочки легких (альвеолы) заполняются эозинофилами (тип лейкоцитов). Также может отмечаться увеличение количества клеток, продуцирующих слизь. При значительном повреждении, вызываемом заболеванием, воспаление может стать причиной необратимого расширения центральных дыхательных путей — состояния, называемого бронхоэктатической болезнью. В конечном итоге, скорее всего, возникают рубцовые изменения в легких.

Могут встречаться другие формы аспергиллеза. Грибки Aspergillus могут проникать в легкие и вызывать тяжелую пневмонию у лиц с ослабленным иммунитетом. Это заболевание является инфекцией, а не аллергической реакцией. Aspergillus может также образовывать шаровидное образование из грибков (аспергиллома) в полостях и кистах легких, поврежденных другими заболеваниями, такими, как туберкулез; они могут привести к тяжелому кровотечению.

Симптомы Первыми признаками аллергического бронхолегочного аспергиллеза обычно являются такие симптомы, как свистящие хрипы, кашель и одышка, а также небольшое повышение температуры. Отмечается тенденция к постепенному увеличению тяжести всех симптомов, кроме повышения температуры. Пациент, как правило, чувствует недомогание. Может снижаться аппетит. В откашливаемой мокроте могут появиться коричневатые прожилки и пробки.

Диагностика Рентгенологические исследования или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки;

исследование образца мокроты;

Анализы крови Врачи могут принять решение проверить на аллергический бронхолегочный аспергиллез пациента с астмой или кистозным фиброзом, у которого возникают частые приступы астмы. При повторном рентгенологическом исследовании органов грудной клетки выявляют участки, похожие на пневмонию, но они не разрешаются или мигрируют в новые участки легких, чаще в верхние отделы. У людей с длительным течением аллергического бронхолегочного аспергиллеза рентгенологическое исследование или компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки позволяют выявить расширение дыхательных путей, которые часто закупорены слизью. При исследовании образца мокроты под микроскопом могут быть выявлены сами грибки и избыточное количество эозинофилов. В анализе крови выявляют высокий уровень содержания эозинофилов и антитела к Aspergillus. Определяют также уровень иммуноглобулина Е (антитела) в крови, поскольку повышенный уровень IgE часто указывает на аллергическую реакцию. Кожные пробы позволяют определить наличие у больного аллергии на Aspergillus, но проба не выявляет различий между аллергическим бронхолегочным аспергиллезом и обычной аллергией на Aspergillus. У людей, страдающих астмой, может иметь место простая аллергия на Aspergillus.