У некоторых пациентов наблюдается сухость только рта или только глаз (такое состояние называют комплексной сухостью или синдромом сухого глаза). Сухость глаз может привести к тяжелому повреждению роговицы и появлению зуда, а также ощущения песка глазах и их раздражения. Недостаточное слезоотделение может стать причиной необратимого повреждения глаза. Недостаточное количество слюны в ротовой полости (ксеростомия) приводит к притуплению вкуса и обоняния, появлению болевых ощущений при приеме пищи и проглатывании, а также может спровоцировать образование кариозных полостей и камней в слюнных железах. Также возможно ощущение жжения во рту, что в ряде случаев является проявлением осложненной дрожжевой инфекции.

Синдром Шегрена (язык) Изображение JAMES STEVENSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У других больных страдают многие органы. Синдром Шегрена способен привести к пересыханию кожи и слизистых оболочек полости носа, горла, пищеварительного тракта, голосового аппарата, дыхательного горла, дыхательных путей легких, вульвы и влагалища. Сухость вульвы и влагалища может стать причиной болевых ощущений при половых контактах. Сухость трахеи может вызвать кашель и проблемы с функционированием голосовых связок. В результате воспаления возможно поражение нервов, легких и других тканей.

Слюнные железы щек (околоушные слюнные железы) приблизительно у одной третьей больных увеличены и слегка болезненны. Одна железа может увеличиваться больше другой, что может указывать на опухоль или другое заболевание.

Воспаление суставов (артрит) наблюдается приблизительно у 20% больных. Страдают те же суставы, что и при ревматоидном артрите, но в случае синдрома Шегрена воспаление суставов носит более легкий характер и не приводит к разрушению тканей.

Возможно увеличение лимфатических узлов во всем организме. Могут развиться лимфомы — злокачественные заболевания лимфатической системы, при этом по сравнению с людьми, не страдающими синдромом Шегрена, у больных людей повышен риск развития неходжкинской лимфомы.

Сыпь, повреждение почек, проблемы с легкими, панкреатит и васкулит являются другими проявлениями синдрома Шегрена. Также может возникать синдром Рейно, для которого характерно внезапное побледнение пальцев и ощущение покалывания в них, либо онемение в ответ на воздействие холода или эмоциональное расстройство.

Может наблюдаться выпадение волос (алопеция).

Утомляемость является одним из частых симптомов у людей с синдромом Шегрена.