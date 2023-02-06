Боль — наиболее распространенный симптом при большинстве костно-мышечных заболеваний. Интенсивность боли колеблется в пределах от слабой до сильной и от острой, но кратковременной, до хронической и продолжительной. Также боль может быть локализованной или разлитой (диффузной).
Причины костно-мышечной боли
Костно-мышечная боль может быть вызвана заболеваниями костей, суставов, мышц, сухожилий, связок, суставных сумок или их сочетанием (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы). Наиболее частыми причинами боли являются травмы.
Боль в костях обычно является глубокой, проникающей или тупой. Чаще всего ее причиной является травма. Прочие менее распространенные причины болей в костях включают инфекции костей (остеомиелит), гормональные нарушения и опухоли.
Боль в мышцах (миалгия) часто слабее, чем боль в костях, но может вызывать сильный дискомфорт. Например, мышечный спазм или судороги (стойкое болезненное сокращение мышцы) в голени сопровождаются сильной болью, часто называемой судорогами конечности. Боль может возникать при поражении мышцы вследствие травмы, нарушений кровоснабжения мышцы, инфекции или опухоли. Ревматическая полимиалгия — это заболевание, которое вызывает сильную боль и скованность в области шеи, плеч, верхней и нижней части спины и бедер.
Боль в сухожилиях и связках часто слабее, чем боль в костях. Ее часто характеризуют, как «острую», которая усиливается при растягивании или движении пораженного сухожилия или связки и ослабляется при отдыхе. Распространенные причины болей в сухожилиях включают тендинит, теносиновит, латеральный эпикондилит или медиальный эпикондилит и травмы сухожилий. Наиболее частой причиной болей в связках является травма (растяжение).
Боль в суставной сумке может являться следствием травмы, перенапряжения, подагры или инфекции. Суставные сумки — небольшие, заполненные жидкостью мешки, которые обеспечивают защитную амортизацию сустава. Как правило, боль усиливается при движениях, сопровождающихся нагрузкой на суставную сумку, и ослабляется при отдыхе. Возможен отек пораженной суставной сумки.
Боль в суставах (артралгия) может быть связана или не связана с воспалением сустава (артритом). Артрит может привести к отеку, а также боли. Артрит может быть вызван большим количеством разных заболеваний:
Воспалительный артрит (такой как ревматоидный артрит)
Подагра и родственные заболевания
Аутоиммунные заболевания (такие как системная красная волчанка)
Васкулиты (такие как иммуноглобулин А-ассоциированный васкулит)
Травмы, поражающие фрагмент кости внутри сустава
Боль при артрите может возникать впервые (острая, например, вследствие инфекций, травм или подагры) или наблюдаться некоторое время (хроническая, например, вследствие ревматоидного артрита или остеоартрита). Боль, развивающаяся вследствие артрита, обычно усиливается при движениях сустава, но обычно присутствует даже при неподвижном суставе. В ряде случаев боль возникает в образованиях вблизи сустава, например, связках, сухожилиях и суставных сумках; при этом возникает ощущение боли в суставе.
Фибромиалгия может вызывать боль в мышцах, сухожилиях или связках. Обычно ощущается боль или повышенная чувствительность различной локализации. При этом ее может быть сложно охарактеризовать, но обычно суставы не являются источником боли. У больных обычно наблюдаются другие симптомы, например, утомляемость и плохой сон.
Некоторые костно-мышечные заболевания вызывают боль за счет компрессии нервов. В группу таких заболеваний входят туннельные синдромы (например, синдром запястного канала, локтевой туннельный синдром и синдром предплюсневого канала). Боль преимущественно распространяется по ходу нерва и может носить характер жжения. Она обычно сопровождается покалыванием, онемением или обоими явлениями.
Иногда при подозрении на костно-мышечное происхождение боли выясняется, что ее причиной является другая система органов. Например, боль в плече может быть вызвана заболеванием, поражающим легкие, селезенку или желчный пузырь. Боль в спине может быть вызвана камнями в почках, аневризмой брюшной аорты, воспалением поджелудочной железы или заболеваниями органов малого таза у женщин. Боль в руке может быть вызвана инфарктом миокарда.
Обследование при костно-мышечной боли
При установлении причины боли в суставах врачи в первую очередь выясняют следующее:
сколько суставов охвачено поражением, и какие именно;
охвачена ли поражением центральная часть скелета (позвоночник и таз);
характер боли: острый или хронический;
какие факторы приводят к усилению или ослаблению боли;
каковы прочие симптомы поражения других органов (например, сыпь, жар или сухость глаз).
Эти факторы позволяют установить важные сведения, указывающие на заболевание, возможно приводящее к развитию боли. Врачи проводят физикальное обследование для выяснения этих факторов и определяют прочие важные показатели, способствующие установлению причины боли.
Иногда тип боли указывает на ее происхождение. Например, боль, усиливающаяся при движениях, характерна для костно-мышечного заболевания. Боль, сопровождающаяся спазмом мышц, вызвана мышечным заболеванием (иногда хроническим поражением спинного мозга). Участок отёка или повышенной чувствительности при прощупывании (пальпации) врачом участка (например, сустава, связки или суставной сумки) либо пассивном движении сустава указывает на источник боли.
Однако часто эти характеристики боли не позволяют определить ее источник. По этой причине врачи обычно ставят конкретный диагноз на основании других симптомов, результатов медицинского осмотра, а также, в большинстве случаев, результатов лабораторного и рентгенологического обследования. Например, болезнь Лайма часто приводит к болям с отеком и характерной кольцевидной сыпью, при этом анализ крови позволяет определить наличие антител к возбудителю болезни Лайма. При подагре наблюдаются внезапные приступы боли, отека и покраснения суставов у основания большого пальца ноги или вблизи других суставов. Анализы содержимого полости сустава, как правило, указывают на наличие кристаллов мочевой кислоты.
Проведение анализов
Анализы крови помогают только в подтверждении диагноза, поставленного врачом после обследования. Диагноз не ставят только на основании результатов лабораторного обследования. Примеры таких анализов крови включают ревматоидный фактор и антинуклеарные антитела, которые применяются для диагностики общих причин артрита, например, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. Обычно такие анализы рекомендованы только в тех случаях, когда симптомы прямо указывают на такое заболевание.
Рентгенологическое исследование в основном используется для визуализации костей, поскольку мышцы, сухожилия и связки на рентгенограммах не видны. Рентгенологическое исследование проводят при подозрении на перелом, а также, в редких случаях, на опухоль или инфекцию костной ткани, либо для установления изменений, подтверждающих наличие артрита определенного типа (например, ревматоидного артрита или остеоартрита).
Магнитно-резонансная томография (МРТ), в отличие от традиционного рентгенологического обследования, позволяет определить патологические изменения в мягких тканях, например, в мышцах, суставных сумках, связках и сухожилиях. Таким образом, МРТ может проводиться при подозрении на поражение крупного сухожилия или связки, либо поражения важных образований в суставе. При обследовании различных болезненных состояний у МРТ нет особых преимуществ по сравнению с традиционной рентгенографией. МРТ позволяет обнаружить переломы, невидимые при рентгенологическом обследовании.
Компьютерная томография (КТ) — более чувствительный метод, чем рентгенография, и часто применяется для получения более подробных сведений о переломе или патологии костей, обнаруженных с помощью рентгенологического исследования. КТ целесообразна при отсутствии возможности проведения МРТ.
Прочие методы визуализирующих исследований включают ультразвуковое исследование, артрографию (рентгенологическая процедура, при которой в пространство сустава вводят рентгеноконтрастный краситель, что позволяет визуализировать контуры различных структур внутри сустава, например, связок) и сканирование костей. Эти обследования позволяют диагностировать определенные состояния. Врачи могут отобрать образец костной ткани, внутренней оболочки сустава (синовиальной оболочки) или других тканей для изучения под микроскопом (биопсия).
Анализ синовиальной жидкости часто проводится при отеке сустава. Для отбора жидкости из сустава в первую очередь проводят стерилизацию участка кожи с помощью раствора антисептика, после чего замораживают кожу анестетиком. Затем в просвет сустава вводят иглу и отбирают синовиальную жидкость (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез). При этой процедуре боль отсутствует или незначительна. Обычно проводят анализ жидкости, помимо прочих показателей, на наличие бактерий-возбудителей инфекции, и изучают ее под микроскопом на предмет наличия кристаллов, характерных для подагры и связанных с ней заболеваний.
Лечение костно-мышечной боли
Обезболивающие препараты
Прочие меры для облегчения боли
Наиболее эффективным методом снятия боли является лечение ее причины. Врач может рекомендовать болеутоляющие препараты (см. также Лечение боли), такие как парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) либо, в случае сильной боли, опиоиды. В зависимости от причины, костно-мышечная боль может быть устранена при прикладывании холода или тепла, а также иммобилизации сустава.