Костно-мышечная боль может быть вызвана заболеваниями костей, суставов, мышц, сухожилий, связок, суставных сумок или их сочетанием (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы). Наиболее частыми причинами боли являются травмы.

Боль в костях обычно является глубокой, проникающей или тупой. Чаще всего ее причиной является травма. Прочие менее распространенные причины болей в костях включают инфекции костей (остеомиелит), гормональные нарушения и опухоли.

Боль в мышцах (миалгия) часто слабее, чем боль в костях, но может вызывать сильный дискомфорт. Например, мышечный спазм или судороги (стойкое болезненное сокращение мышцы) в голени сопровождаются сильной болью, часто называемой судорогами конечности. Боль может возникать при поражении мышцы вследствие травмы, нарушений кровоснабжения мышцы, инфекции или опухоли. Ревматическая полимиалгия — это заболевание, которое вызывает сильную боль и скованность в области шеи, плеч, верхней и нижней части спины и бедер.

Боль в сухожилиях и связках часто слабее, чем боль в костях. Ее часто характеризуют, как «острую», которая усиливается при растягивании или движении пораженного сухожилия или связки и ослабляется при отдыхе. Распространенные причины болей в сухожилиях включают тендинит, теносиновит, латеральный эпикондилит или медиальный эпикондилит и травмы сухожилий. Наиболее частой причиной болей в связках является травма (растяжение).

Боль в суставной сумке может являться следствием травмы, перенапряжения, подагры или инфекции. Суставные сумки — небольшие, заполненные жидкостью мешки, которые обеспечивают защитную амортизацию сустава. Как правило, боль усиливается при движениях, сопровождающихся нагрузкой на суставную сумку, и ослабляется при отдыхе. Возможен отек пораженной суставной сумки.

Боль в суставах (артралгия) может быть связана или не связана с воспалением сустава (артритом). Артрит может привести к отеку, а также боли. Артрит может быть вызван большим количеством разных заболеваний:

Боль при артрите может возникать впервые (острая, например, вследствие инфекций, травм или подагры) или наблюдаться некоторое время (хроническая, например, вследствие ревматоидного артрита или остеоартрита). Боль, развивающаяся вследствие артрита, обычно усиливается при движениях сустава, но обычно присутствует даже при неподвижном суставе. В ряде случаев боль возникает в образованиях вблизи сустава, например, связках, сухожилиях и суставных сумках; при этом возникает ощущение боли в суставе.

Фибромиалгия может вызывать боль в мышцах, сухожилиях или связках. Обычно ощущается боль или повышенная чувствительность различной локализации. При этом ее может быть сложно охарактеризовать, но обычно суставы не являются источником боли. У больных обычно наблюдаются другие симптомы, например, утомляемость и плохой сон.

Некоторые костно-мышечные заболевания вызывают боль за счет компрессии нервов. В группу таких заболеваний входят туннельные синдромы (например, синдром запястного канала, локтевой туннельный синдром и синдром предплюсневого канала). Боль преимущественно распространяется по ходу нерва и может носить характер жжения. Она обычно сопровождается покалыванием, онемением или обоими явлениями.

Иногда при подозрении на костно-мышечное происхождение боли выясняется, что ее причиной является другая система органов. Например, боль в плече может быть вызвана заболеванием, поражающим легкие, селезенку или желчный пузырь. Боль в спине может быть вызвана камнями в почках, аневризмой брюшной аорты, воспалением поджелудочной железы или заболеваниями органов малого таза у женщин. Боль в руке может быть вызвана инфарктом миокарда.