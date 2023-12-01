Синдром предплюсневого канала — боль в лодыжке, стопе и иногда пальцах ноги вследствие сдавливания или поражения нерва, ведущего к пятке и подошве (задний большеберцовый нерв).

Симптомы включают жгучую или колющую боль, которая наблюдается при ходьбе или ношении определенной обуви.

Диагностика основана на результатах обследования стопы и исследованиях нервной проводимости.

Для уменьшения боли необходимы инъекции кортикостероидов, ортезы и иногда хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Задний большеберцовый нерв идет по задней поверхности голени, проходит по каналу в фиброзной ткани (предплюсневой канал) вблизи пятки и затем направляется к подошве стопы. При воспалении тканей вокруг предплюсневого канала они отекают и давят на нерв (сдавление нерва), вызывая боль.

Заболевания, способные стать причиной или спровоцировать развитие синдрома предплюсневого канала, включают переломы, припухлость лодыжки вследствие сердечной недостаточности или почечной недостаточности, а также недостаточную активность щитовидной железы (гипотиреоз). Кроме того, такие заболевания, как подагра или ревматоидный артрит, способны привести к воспалениям в суставах. Неправильное положение стоп также имеет значение, если лодыжка слишком выворачивается внутрь и оказывает давление на нерв в предплюсневом канале.

Симптомы синдрома предплюсневого канала Боль, наиболее распространенный симптом синдрома предплюсневого канала, обычно проявляется в виде жжения или покалывания, возникающего при стоянии, ходьбе или использовании определенного типа обуви. Боль, локализованная вокруг лодыжки (обычно с внутренней стороны) и простирающаяся до пальцев, обычно усиливается при ходьбе и ослабляется в состоянии покоя. При прогрессировании заболевания боль также отмечается в покое.

Диагностика синдрома предплюсневого канала Обследование стопы, проводимое врачом

Иногда исследования нервной проводимости

иногда МРТ (магнитно-резонансная томография). Для диагностики синдрома предплюсневого канала врач в ходе физикального обследования проводит определенные манипуляции с пораженной стопой. Например, постукивание по пораженному или сдавленному участку непосредственно под таранной костью часто вызывает покалывание (симптом Тинеля), которое может распространяться на пятку, свод стопы или пальцы. Исследования нервной проводимости позволяют определить причину или тяжесть поражения, особенно при рассмотрении возможности хирургического вмешательства для лечения патологии стопы. Иногда МРТ помогает изучить окружающие структуры, которые могут способствовать сдавлению нервов.