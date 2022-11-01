Высокий уровень мочевой кислоты в крови может приводить к нежелательным последствиям у больных с подагрой и повышает риск поражения почек у людей, не страдающих этим заболеванием. Снижение уровня мочевой кислоты в крови способствует растворению отложений мочевой кислоты в тканях и с течением времени предотвращает обострения.

К больным подагрой, для которых снижение уровня мочевой кислоты в крови особенно актуально, относятся люди со следующими проявлениями:

частые или тяжелые обострения (более 2 раз в год) или постоянная потребность в колхицине, НПВП или обоих препаратах для профилактики обострений;

отложения кристаллов мочевой кислоты в тканях (тофусы), обнаруженные при обследовании;

камни в почках, образованные мочевой кислотой;

состояния, при которых прием НПВП или кортикостероидов сопряжен с определенным риском (например, пептическая язвенная болезнь, диабет, лечение антикоагулянтами и хроническая болезнь почек).

Пациенты, принимающие лекарственные препараты для снижения уровня мочевой кислоты в крови, должны знать свой уровень кислоты так же, как пациенты с повышенным артериальным давлением должны знать свое давление. Целью медикаментозной терапии является снижение уровня до показателя менее 6 миллиграмм на децилитр (0,4 миллимоля на литр). Если уровень мочевой кислоты в крови ниже 6 (0,4), она не откладывается в суставах и в мягких тканях, а уже образовавшиеся отложения в конечном итоге растворяются. Большинство тофусов на ушных раковинах, кистях рук или стопах медленно уменьшаются, когда уровень мочевой кислоты удерживается в пределах показателя менее 6 миллиграмм на децилитр (0,4 миллимоля на литр).

Лекарственные препараты способны снижать уровень мочевой кислоты в крови за счет снижения выработки мочевой кислоты в организме или увеличения темпов ее выведения с мочой. Чем ниже уровень мочевой кислоты в крови, тем быстрее будут растворяться отложения. По мере того, как отложения начинают растворяться (мобилизация), кристаллы могут высвобождаться и вызывать мобилизационные обострения. Эти обострения являются признаком действия препаратов и поэтому их применение не следует прекращать. Эти препараты могут использоваться длительно или пожизненно.

Для снижения уровня мочевой кислоты в крови чаще всего применяют аллопуринол. Этот лекарственный препарат блокирует выработку мочевой кислоты в организме. Однако аллопуринол способен приводить к расстройству желудка, а также иногда к сыпи, снижению количества лейкоцитов крови или поражению печени и воспалению сосудов (васкулиту). Аллопуринол, как и все препараты, снижающие уровень мочевой кислоты, может провоцировать развитие острых обострений при первом приеме (мобилизационное обострение). В связи с тем, что колхицин или НПВП в низких дозах позволяют снизить этот риск, один из этих препаратов обычно назначают одновременно с началом приема аллопуринола (или фебуксостата) и продолжают принимать его в течение примерно 6 месяцев или дольше, если продолжаются обострения или присутствуют тофусы.

Фебуксостат — еще один лекарственный препарат, способный снижать уровень мочевой кислоты в крови. Он особенно эффективен у пациентов, которые не могут принимать аллопуринол, либо у которых он был неэффективен. Как и в случае аллопуринола, при первом снижении уровня мочевой кислоты в крови возможны обострения заболевания.

Пеглотиказа — это специальный лекарственный препарат, который применяется для снижения уровня мочевой кислоты в крови у людей с тяжелой подагрой. Он вводится посредством внутривенной инфузии каждые 2 недели и назначается, главным образом, пациентам с длительно текущей подагрой, не поддающейся лечению другими методами. Пеглотиказа не используется с другими препаратами для снижения уровня мочевой кислоты в крови. Если люди реагируют на пеглотиказу, отложения, включая тофусы, могут начать быстро растворяться и становиться менее заметными через несколько месяцев. Однако у многих людей вырабатываются антитела, которые препятствуют дальнейшей эффективности этого препарата. Чтобы предотвратить выработку антител, врачи могут назначать иммунодепрессанты.

Для снижения уровня мочевой кислоты в крови у пациентов с нормальной функцией почек также могут назначаться урикозурические препараты (препараты, стимулирующие выведение мочевой кислоты с мочой). Пробенецид назначается более одного раза в день и может сочетаться с аллопуринолом или фебуксостатом.

Аспирин может блокировать эффект пробенецида, однако его прием в низких дозах для защиты сердечной мышцы (81 миллиграмм в сутки) следует продолжить, поскольку у больных подагрой значительный риск представляет ишемическая болезнь сердца. Низкие дозы аспирина могут незначительно повышать уровень мочевой кислоты (гиперурикемия), однако обычно это не является проблемой. Аналогичным образом, гидрохлоротиазид может незначительно повышать уровень мочевой кислоты в крови, однако если он эффективен для снижения артериального давления, его прием следует продолжать, принимая одновременно другие лекарственные препараты для снижения уровня мочевой кислоты в крови.

Препарат лозартан для снижения артериального давления и препарат фенофибрат для снижения уровня триглицеридов стимулируют выведение мочевой кислоты с мочой. Эти лекарственные препараты могут незначительно снижать уровни мочевой кислоты у больных, которые принимают их по другим показаниям.