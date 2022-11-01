Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата (КПФ)

Симптомы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, сильно разнятся. У некоторых больных наблюдаются приступы болезненного воспаления суставов (артрит), обычно затрагивающего коленный, лучезапястный или другие относительно крупные суставы. У других больных присутствует затяжная, хроническая боль и скованность в суставах рук и ног, напоминающая ревматоидный артрит или остеоартрит.

По сравнению с обострениями подагры, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут быть разными по интенсивности, имеют тенденцию к более длительному течению и часто более трудны для лечения. Как и при подагре, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут приводить к повышению температуры тела. У некоторых больных в период между приступами боль отсутствует, у других больных заболевание вообще не сопровождается болью, несмотря на крупные отложения кристаллов.

В отличие от подагры, когда кристаллы часто скапливаются в тканях около суставов, у больных артритом, вызванным кристаллами кальция пирофосфата, редко возникают твердые скопления кристаллов (тофусы).