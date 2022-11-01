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Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата (КПФ)

(псевдоподагра; болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция, болезнь отложения кристаллов кальция пирофосфата дигидрата)

Авторы:Sarah F. Keller, MD, MA, Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases
Проверено/пересмотрено нояб. 2022
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Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата (КПФ) (ранее называемый псевдоподагра) — заболевание, причиной которого является отложение кристаллов кальция пирофосфата дигидрата в суставных хрящах, приводящее к перемежающимся приступам болезненного воспаления суставов, как при подагре, или развитию хронического артрита, подобного ревматоидному артриту.

  • Кристаллы скапливаются в синовиальной жидкости и хрящах суставов, что приводит к воспалению и поражению тканей различной степени.

  • В качестве подтверждения диагноза выступает наличие кристаллов пирофосфата кальция в синовиальной жидкости.

  • Лечение заключается в применении лекарственных препаратов для облегчения боли и отека, возникающих в результате воспаления, хотя ни один из них не уменьшает отложения кристаллов кальция пирофосфата в суставах.

Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, обычно встречается у пожилых людей и с одинаковой частотой поражает мужчин и женщин.

Причины артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата

Причина образования кристаллов кальция пирофосфата дигидрата у некоторых больных не установлена. Кристаллы часто образуются у больных в следующих случаях:

Однако у многих больных с артритом, вызванным кристаллами кальция пирофосфата, нет ни одного из этих состояний. Заболевание может носить наследственный характер.

Кристаллы кальция по непонятным причинам часто могут откладываться в суставах, пораженных остеоартритом. Однако отложения кальция в суставе могут не вызывать симптомов.

Симптомы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата

Симптомы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, сильно разнятся. У некоторых больных наблюдаются приступы болезненного воспаления суставов (артрит), обычно затрагивающего коленный, лучезапястный или другие относительно крупные суставы. У других больных присутствует затяжная, хроническая боль и скованность в суставах рук и ног, напоминающая ревматоидный артрит или остеоартрит.

По сравнению с обострениями подагры, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут быть разными по интенсивности, имеют тенденцию к более длительному течению и часто более трудны для лечения. Как и при подагре, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут приводить к повышению температуры тела. У некоторых больных в период между приступами боль отсутствует, у других больных заболевание вообще не сопровождается болью, несмотря на крупные отложения кристаллов.

В отличие от подагры, когда кристаллы часто скапливаются в тканях около суставов, у больных артритом, вызванным кристаллами кальция пирофосфата, редко возникают твердые скопления кристаллов (тофусы).

Диагностика артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата

  • Микроскопическое исследование синовиальной жидкости

  • Иногда рентген или ультразвуковое исследование

Подозрение на артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, возникает у пожилых людей с артритом, особенно при периодической отечности, жаре и болезненности суставов. Подтверждение диагноза получают за счет отбора образца жидкости из воспаленного сустава с помощью иглы (аспирация содержимого полости сустава). В синовиальной жидкости определяют наличие кристаллов кальция пирофосфата дигидрата. Отличие от кристаллов мочевой кислоты (причина развития подагры) устанавливают с помощью специального поляризационного светового микроскопа.

На мысль о диагнозе наводит рентгенологическое исследование, демонстрирующее наличие скоплений кристаллов в хрящевой ткани сустава. Ультразвуковое исследование сустава может выявить кристаллы в хрящевой ткани сустава и убедительно подтвердить диагноз артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата.

Прогноз при артрите, вызванном кристаллами кальция пирофосфата

Часто случается заживление воспаленных суставов, без каких-либо остаточных проблем. Однако у некоторых пациентов с течением времени возможно развитие хронического артрита и необратимого поражения суставов. При этом разрушение тканей некоторых суставов настолько велико, что можно ошибочно диагностировать нейрогенную артропатию (суставы Шарко).

В отличие от подагры, хронический артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, трудно поддается лечению, поскольку отсутствует терапия, которая эффективно устраняет или уменьшает количество кристаллов кальция пирофосфата дигидрата. Люди с частыми обострениями, особенно молодые люди, часто проходят обследование на предмет наличия основных заболеваний.

Лечение артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата

  • Дренаж синовиальной жидкости и инъекция кортикостероидов

  • Прием лекарственных препаратов для облегчения боли и отека, вызванных воспалением

  • Физиотерапия

Лечение острого артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, аналогично лечению острой подагры. Как правило, лечение позволяет устранить острые приступы и предотвратить развитие новых приступов, но обратить изменения в поврежденных суставах невозможно. Может быть выполнен дренаж избытка синовиальной жидкости и введение в сустав кортикостероидов для быстрого подавления воспалительного процесса и ослабления боли.

В лечении артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, помогают лекарственные препараты, принимаемые внутрь. Чаще всего для своевременного устранения боли и воспаления при острых приступах назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

В целях снижения частоты обострений назначают пероральный прием колхицина (см. таблицу Препараты, применяемые для лечения подагры) ежедневно в низких дозах (обычно 1 или 2 таблетки).

Кортикостероиды, принимаемые внутрь, эффективны в лечении острых обострений артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, и особенно полезны некоторым людям, которым нельзя принимать НПВП или колхицин.

При непереносимости кортикостероидов, НПВП или колхицина эффективными могут быть препараты, подавляющие иммунную систему и воспалительный процесс (такие как ежедневные инъекции анакинры).

В отличие от подагры специфичное эффективное средство для продолжительного лечения артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, отсутствует. Однако для сохранения функции сустава целесообразно проведение физиотерапии (например, упражнений для укрепления мышц и увеличения диапазона движений).

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.