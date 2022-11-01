Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата (КПФ) (ранее называемый псевдоподагра) — заболевание, причиной которого является отложение кристаллов кальция пирофосфата дигидрата в суставных хрящах, приводящее к перемежающимся приступам болезненного воспаления суставов, как при подагре, или развитию хронического артрита, подобного ревматоидному артриту.
Кристаллы скапливаются в синовиальной жидкости и хрящах суставов, что приводит к воспалению и поражению тканей различной степени.
В качестве подтверждения диагноза выступает наличие кристаллов пирофосфата кальция в синовиальной жидкости.
Лечение заключается в применении лекарственных препаратов для облегчения боли и отека, возникающих в результате воспаления, хотя ни один из них не уменьшает отложения кристаллов кальция пирофосфата в суставах.
Артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, обычно встречается у пожилых людей и с одинаковой частотой поражает мужчин и женщин.
Причины артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата
Причина образования кристаллов кальция пирофосфата дигидрата у некоторых больных не установлена. Кристаллы часто образуются у больных в следующих случаях:
После травмы сустава (в том числе хирургического вмешательства)
В связи с накапливанием белков в различных тканях и органах (амилоидоз)
При патологически высоком уровне кальция в крови вследствие повышенного содержания паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз)
При патологически высоком уровне железа в тканях (гемохроматоз)
При патологически низком уровне магния в крови (гипомагниемия)
При некоторых редких заболеваниях, включая гипофосфатазию, синдром Гительмана, гипофосфатемический рахит и семейную гипокальциурическую гиперкальциемию
более зрелый возраст;
Однако у многих больных с артритом, вызванным кристаллами кальция пирофосфата, нет ни одного из этих состояний. Заболевание может носить наследственный характер.
Кристаллы кальция по непонятным причинам часто могут откладываться в суставах, пораженных остеоартритом. Однако отложения кальция в суставе могут не вызывать симптомов.
Симптомы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата
Симптомы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, сильно разнятся. У некоторых больных наблюдаются приступы болезненного воспаления суставов (артрит), обычно затрагивающего коленный, лучезапястный или другие относительно крупные суставы. У других больных присутствует затяжная, хроническая боль и скованность в суставах рук и ног, напоминающая ревматоидный артрит или остеоартрит.
По сравнению с обострениями подагры, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут быть разными по интенсивности, имеют тенденцию к более длительному течению и часто более трудны для лечения. Как и при подагре, приступы артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, могут приводить к повышению температуры тела. У некоторых больных в период между приступами боль отсутствует, у других больных заболевание вообще не сопровождается болью, несмотря на крупные отложения кристаллов.
В отличие от подагры, когда кристаллы часто скапливаются в тканях около суставов, у больных артритом, вызванным кристаллами кальция пирофосфата, редко возникают твердые скопления кристаллов (тофусы).
Диагностика артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости
Иногда рентген или ультразвуковое исследование
Подозрение на артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, возникает у пожилых людей с артритом, особенно при периодической отечности, жаре и болезненности суставов. Подтверждение диагноза получают за счет отбора образца жидкости из воспаленного сустава с помощью иглы (аспирация содержимого полости сустава). В синовиальной жидкости определяют наличие кристаллов кальция пирофосфата дигидрата. Отличие от кристаллов мочевой кислоты (причина развития подагры) устанавливают с помощью специального поляризационного светового микроскопа.
На мысль о диагнозе наводит рентгенологическое исследование, демонстрирующее наличие скоплений кристаллов в хрящевой ткани сустава. Ультразвуковое исследование сустава может выявить кристаллы в хрящевой ткани сустава и убедительно подтвердить диагноз артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата.
Прогноз при артрите, вызванном кристаллами кальция пирофосфата
Часто случается заживление воспаленных суставов, без каких-либо остаточных проблем. Однако у некоторых пациентов с течением времени возможно развитие хронического артрита и необратимого поражения суставов. При этом разрушение тканей некоторых суставов настолько велико, что можно ошибочно диагностировать нейрогенную артропатию (суставы Шарко).
В отличие от подагры, хронический артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата, трудно поддается лечению, поскольку отсутствует терапия, которая эффективно устраняет или уменьшает количество кристаллов кальция пирофосфата дигидрата. Люди с частыми обострениями, особенно молодые люди, часто проходят обследование на предмет наличия основных заболеваний.
Лечение артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата
Дренаж синовиальной жидкости и инъекция кортикостероидов
Прием лекарственных препаратов для облегчения боли и отека, вызванных воспалением
Физиотерапия
Лечение острого артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, аналогично лечению острой подагры. Как правило, лечение позволяет устранить острые приступы и предотвратить развитие новых приступов, но обратить изменения в поврежденных суставах невозможно. Может быть выполнен дренаж избытка синовиальной жидкости и введение в сустав кортикостероидов для быстрого подавления воспалительного процесса и ослабления боли.
В лечении артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, помогают лекарственные препараты, принимаемые внутрь. Чаще всего для своевременного устранения боли и воспаления при острых приступах назначают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
В целях снижения частоты обострений назначают пероральный прием колхицина (см. таблицу Препараты, применяемые для лечения подагры) ежедневно в низких дозах (обычно 1 или 2 таблетки).
Кортикостероиды, принимаемые внутрь, эффективны в лечении острых обострений артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, и особенно полезны некоторым людям, которым нельзя принимать НПВП или колхицин.
При непереносимости кортикостероидов, НПВП или колхицина эффективными могут быть препараты, подавляющие иммунную систему и воспалительный процесс (такие как ежедневные инъекции анакинры).
В отличие от подагры специфичное эффективное средство для продолжительного лечения артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата, отсутствует. Однако для сохранения функции сустава целесообразно проведение физиотерапии (например, упражнений для укрепления мышц и увеличения диапазона движений).