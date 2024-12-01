Остеомиелит — инфекция костной ткани, возбудителем которой обычно являются бактерии, микобактерии или грибки.

Бактерии, микобактерии и грибки могут инфицировать костную ткань при попадании в нее с кровотоком или, что случается чаще, проникая из близлежащей инфицированной ткани или загрязненной открытой раны.

У больных отмечается боль в одном фрагменте кости, лихорадка и потеря массы тела.

Проводятся анализы крови и визуализирующие исследования, также врач берет образец костной ткани на анализ.

Назначают курс лечения антибиотиками в течение нескольких недель, и не исключена необходимость в хирургическом вмешательстве для удаления инфицированной кости.

Остеомиелит чаще всего возникает у маленьких детей и у пожилых людей, но вероятность его развития есть в любой возрастной группе. Также вероятность развития остеомиелита высока у людей с серьезными болезнями.

При инфицировании костной ткани часто развивается отек ее мягкой внутренней части (костного мозга). Отекшая внутренняя часть начинает давить на твердую внешнюю стенку кости, приводя к передавливанию кровеносных сосудов костного мозга, в результате чего приток крови к кости снижается или прекращается.

Без достаточного поступления крови возможно отмирание участков костной ткани. Инфекции таких отмерших участков костной ткани сложны в лечении, поскольку в эти участки не проникают естественные клетки организма, специализирующиеся на защите от инфекций, а также антибиотики.

Инфекция также может распространиться за пределы кости и привести к образованию гнойных скоплений (абсцессов) в близлежащих мягких тканях, например, мышечной ткани. Абсцессы иногда прорываются через кожу.

Причины остеомиелита Кости, обычно хорошо защищенные от инфекции, могут инфицироваться 3 путями: через кровоток (инфекция переносится в кости из другой части тела);

через прямое проникновение (при открытых переломах, хирургических вмешательствах, проникающих ранениях костной ткани);

через инфекции в близлежащих структурах, например, естественных или искусственных суставах или мягких тканях. К остеомиелиту могут приводить травмы, инородные тела (например, инфекция искусственного сустава), а также ухудшение кровоснабжения органа или ткани (ишемия). Остеомиелит может возникать под глубокими пролежнями. Большинство случаев остеомиелита возникает вследствие прямого проникновения или распространения инфекции из близлежащих мягких тканей (например, язвы стопы из-за недостаточного кровоснабжения или сахарного диабета). Распространение по кровотоку Когда микроорганизмы, вызывающие остеомиелит, распространяются по кровотоку, инфекция обычно возникает: на концах костей ног и рук у детей;

в позвоночнике (позвонках) у взрослых, особенно у пожилых людей. При инфекции позвонков говорят об остеомиелите позвоночника. Пожилые люди, ослабленные (например, живущие в лечебно-реабилитационных центрах для престарелых), больные серповидно-клеточной анемией, получающие почечный диализ, и люди, вводящие лекарственные препараты с помощью нестерильных игл, входят в группу риска развития остеомиелита позвоночника. Staphylococcusaureus (золотистый стафилококк) — это микроорганизм, чаще всего вызывающий остеомиелит и распространяющийся с током крови. Mycobacterium tuberculosis (бактерия, вызывающая туберкулез) и грибки могут распространяться тем же путем и вызывать остеомиелит, особенно у людей с ослабленной иммунной системой (например, при ВИЧ-инфекции, определенных злокачественных новообразованиях или применении лекарственных препаратов, угнетающих иммунную систему) либо людей, живущих в регионах, где распространены определенные грибковые инфекции. Прямое проникновение Бактерии или «семена» грибов (споры) также могут инфицировать костную ткань непосредственно через открытые переломы, при хирургическом лечении кости или через загрязненные предметы, пробивающие кость. Остеомиелит также может возникать при хирургическом прикреплении к поверхности кости металлического предмета, например при хирургическом лечении переломов шейки бедра или других переломов. Кроме того, бактерии или грибковые споры могут инфицировать кость, к которой крепится искусственный сустав (см. Инфекционный артрит искусственного сустава). Эти микроорганизмы могут проникать в область костной ткани, окружающую искусственный сустав, во время хирургического лечения, в ходе которого проводится замена сустава, или заражение может произойти позже.

Распространение из близлежащих структур Остеомиелит также может развиться в результате инфицирования близлежащих мягких тканей. Инфекция распространяется в кость через несколько дней или недель. Такой тип распространения особенно вероятен у пожилых людей. Такая инфекция может начаться в месте, поврежденном вследствие травмы или хирургического вмешательства, лучевой терапии, злокачественной опухоли или язвы кожи (особенно язвы кожи стопы) из-за плохого кровообращения или сахарного диабета. При инфекции носовых пазух, десен или зубов инфекция может распространяться в череп.

Симптомы остеомиелита При остром остеомиелите, распространившемся с током крови, инфекции костей ног или рук могут сопровождаться повышением температуры и, иногда спустя несколько дней, болью в пораженной кости. Участок над пораженной костью может быть болезненным, покрасневшим, горячим на ощупь и отекшим; движение может сопровождаться болью. Возможно снижение массы тела больного и утомляемость. Если остеомиелит развивается в результате инфицирования близлежащих мягких тканей или вследствие прямого заражения микроорганизмом, участок над костью отекает и становится болезненным. В окружающих тканях возможны абсцессы. Такие инфекции могут не сопровождаться повышенной температурой. Инфекции вблизи инфицированного искусственного сустава или конечности обычно приводят к стойкой боли в указанном участке. Остеомиелит позвоночника обычно развивается постепенно, вызывая стойкую боль в спине и болезненность при прикосновении. Боль усиливается при движении и не проходит в покое, при прогревании или приеме обезболивающих препаратов (анальгетиков). У пациентов часто отсутствует лихорадка, которая обычно является наиболее очевидным признаком инфекции. Боль может быть непрерывной. При отсутствии лечения остеомиелит переходит в хронический остеомиелит. Это стойкая инфекция, которую крайне сложно излечить полностью. Иногда хронический остеомиелит не обнаруживается в течение продолжительного времени, причем симптомы отсутствуют месяцы или годы. Чаще всего хронический остеомиелит приводит к боли в костях, рецидивирующих инфекциях мягких тканей над затронутой костью и непрерывным или периодическим выходом гноя через кожу. Такой дренаж возникает при образовании в инфицированной кости канала (свищевого хода) к поверхности кожи, по которому гной выходит наружу.

Диагностика остеомиелита Анализы крови

визуализирующие исследования, такие как рентген, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), сканирование костей или сканирование с мечеными лейкоцитами. Остеомиелит можно заподозрить на основании симптомов и по результатам физикального осмотра. Например, врачи могут подозревать остеомиелит у больного, предъявляющего жалобы на практически постоянную усталость, со стойкой необъяснимой болью в определенном участке кости, которая может сопровождаться, а может не сопровождаться лихорадкой. Если врачи подозревают остеомиелит, они проводят анализы крови для выявления воспаления, определяя один из следующих показателей: скорость оседания эритроцитов (СОЭ — анализ, который заключается в измерении скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью);

уровень С-реактивного белка (белок, циркулирующий в крови, резко повышается в случае воспаления). Повышенные показатели СОЭ или уровня С-реактивного белка обычно указывают на наличие воспаления. Кроме того, в результатах анализа крови часто выявляют повышение количества лейкоцитов. Результатов этих анализов крови недостаточно для диагностики остеомиелита. Тем не менее, результаты, указывающие на незначительное воспаление или его отсутствие, могут свидетельствовать о том, что у больного нет остеомиелита. Рентгенологическое исследование позволяет обнаружить характерные признаки остеомиелита, но в ряде случаев это возможно только спустя 2–4 недели после появления первых симптомов. В случае сомнительных результатов рентгенологического исследования или тяжелых симптомов проводится компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). С помощью КТ и МРТ можно определить инфицированные участки или суставы и обнаружить инфекцию соседних тканей, например, абсцессы. В качестве альтернативы можно провести сканирование костей (получение изображений костей после введения с помощью инъекции вещества под названием «радиоактивный технеций»). Инфицированные участки почти всегда выглядят измененными на сканограммах кости, за исключением костей у детей первого года жизни, поскольку сканограммы не всегда могут достоверно указывать на отклонения в растущих костях. Однако сканограмма не всегда позволяет отличить инфекцию от других заболеваний костей. Лейкоцитарное сканирование (изображения, получаемые после внутривенной инъекции лейкоцитов, обработанных радиоактивным индием) позволяет отличить инфекцию от других заболеваний в участках, которые выглядят измененными на сканограммах костей. Для диагностики инфекции кости и определения микроорганизмов-возбудителей врачи могут взять на анализ образцы крови, гноя, синовиальной жидкости или самой костной ткани. Как правило, при остеомиелите позвоночника образцы костной ткани извлекают с помощью иглы или в ходе хирургического вмешательства.

Лечение остеомиелита Антибиотики или противогрибковые препараты

Иногда хирургическое вмешательство

при абсцессах, обычно дренаж. Антибиотики и противогрибковые препараты Наиболее эффективным средством лечения детей и взрослых, у которых в недавнее время была инфекция кости, распространившаяся с кровотоком, являются антибиотики. Если определить бактерию-возбудителя инфекции не представляется возможным, применяют антибиотики, эффективные в отношении Staphylococcus aureus и многих других типов бактерий (антибиотики широкого спектра действия). В зависимости от тяжести течения инфекции, антибиотики могут вводить в вену (внутривенно) в течение 4–8 недель. Затем переходят на прием антибиотиков внутрь в течение более длительного периода времени в зависимости от реакции на них пациента. Лечение некоторых больных хроническим остеомиелитом может предусматривать прием антибиотиков в течение нескольких месяцев. Если обнаружена или подозревается грибковая инфекция, необходимо лечение противогрибковыми препаратами в течение нескольких месяцев. Если инфекция обнаружена на ранних этапах, хирургическое вмешательство обычно не требуется. Хирургическое вмешательство и дренирование очага У взрослых больных с бактериальным остеомиелитом позвонков антибиотикотерапия обычно длится от 4 до 8 недель. Иногда возникает необходимость в постельном режиме, и больному может потребоваться использовать корсет. Для дренирования абсцессов или укрепления пораженных позвонков (чтобы не допустить сминания позвонков и, как следствие, поражения близлежащих нервов, позвоночного столба или кровеносных сосудов) может потребоваться хирургическое вмешательство. Если остеомиелит развивается вследствие инфекции близлежащих мягких тканей, сложность лечения возрастает. Обычно проводится хирургическая операция для удаления отмершей ткани и кости, образовавшиеся полости заполняются здоровой кожей или другой тканью. Затем проводится лечение инфекции с помощью антибиотиков. Антибиотики широкого спектра действия необходимо принимать более 3 недель после хирургического вмешательства. При наличии абсцесса обычно требуется хирургическое вмешательство для его дренажа. Также хирургическое вмешательство показано больным со стойкой лихорадкой и снижением массы тела.

Прогноз при остеомиелите Прогноз для больных остеомиелитом в большинстве случаев благоприятный, при условии своевременного и надлежащего лечения. Однако иногда развивается хронический остеомиелит, а спустя недели и месяцы или даже годы возможен рецидив абсцесса кости.