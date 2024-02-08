Обследования для диагностики скелетно-мышечных расстройств

Лабораторное исследование Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Лабораторные анализы часто облегчают постановку диагноза костно-мышечного заболевания. Например, выполняют анализы крови для измерения в крови уровня С-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью. Уровни СОЭ и СРБ при наличии воспаления обычно повышены. Тем не менее, поскольку воспаление может отмечаться при различных заболеваниях, постановка диагноза только на основании уровней СОЭ и СРБ невозможна.

Также может проводиться измерение уровня креатинкиназы (фермента, содержащегося в норме в мышечной ткани и попадающего в кровоток при повреждении мышцы). Уровни креатинкиназы возрастают при массивном текущем разрушении мышцы.

Для установления диагноза ревматоидного артрита проводится анализ крови для определения ревматоидного фактора или антител к циклическому цитруллинированному пептиду (анти-ССР).

При системной красной волчанке (СКУВ или волчанке) анализы крови для выявления таких аутоиммунных антител (аутоантител), как антинуклеарные антитела и антитела к двухцепочной дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), помогают установить диагноз.

Анализ крови может быть проведен для выявления пациентов с определенным геном (HLA-B27). Люди с таким геном подвержены повышенному риску возникновения спондилоартрита — группы заболеваний, которые могут вызвать воспаление позвоночника и других суставов, а также другие симптомы, включая боль, покраснение глаз и сыпь.

Некоторые лабораторные анализы также часто помогают контролировать ход лечения. Например, СОЭ может быть особенно информативной в контроле за успешностью лечения ревматоидного артрита или ревматической полимиалгии. Снижение СОЭ указывает, что лечение помогает уменьшить воспаление.