Обследования для диагностики скелетно-мышечных расстройств

Зачастую врач может диагностировать костно-мышечное заболевание на основании анамнеза и по результатам физикального осмотра. Чтобы облегчить постановку или подтверждение диагноза, иногда необходимы лабораторные анализы, визуализирующие исследования и прочие диагностические процедуры.
Лабораторные анализы
Лабораторные анализы часто облегчают постановку диагноза костно-мышечного заболевания. Например, выполняют анализы крови для измерения в крови уровня С-реактивного белка (СРБ) и скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью. Уровни СОЭ и СРБ при наличии воспаления обычно повышены. Тем не менее, поскольку воспаление может отмечаться при различных заболеваниях, постановка диагноза только на основании уровней СОЭ и СРБ невозможна.
Также может проводиться измерение уровня креатинкиназы (фермента, содержащегося в норме в мышечной ткани и попадающего в кровоток при повреждении мышцы). Уровни креатинкиназы возрастают при массивном текущем разрушении мышцы.
Для установления диагноза ревматоидного артрита проводится анализ крови для определения ревматоидного фактора или антител к циклическому цитруллинированному пептиду (анти-ССР).
При системной красной волчанке (СКУВ или волчанке) анализы крови для выявления таких аутоиммунных антител (аутоантител), как антинуклеарные антитела и антитела к двухцепочной дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК), помогают установить диагноз.
Анализ крови может быть проведен для выявления пациентов с определенным геном (HLA-B27). Люди с таким геном подвержены повышенному риску возникновения спондилоартрита — группы заболеваний, которые могут вызвать воспаление позвоночника и других суставов, а также другие симптомы, включая боль, покраснение глаз и сыпь.
Некоторые лабораторные анализы также часто помогают контролировать ход лечения. Например, СОЭ может быть особенно информативной в контроле за успешностью лечения ревматоидного артрита или ревматической полимиалгии. Снижение СОЭ указывает, что лечение помогает уменьшить воспаление.
Визуализирующие исследования
Различные типы визуализирующих исследований могут помочь в диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Рентгенологическое исследование
Рентгенологическое исследование обычно выполняется в первую очередь. Это наиболее эффективный метод обнаружения нарушений костей, который применяется для оценки болезненных, деформированных или потенциально аномальных участков костной ткани. Рентгенологическое исследование часто позволяет диагностировать переломы, опухоли, травмы, инфекции и деформации (например, врожденную дисплазию тазобедренного сустава). Кроме того, изредка рентгенологическое исследование позволяет обнаружить изменения, которые подтверждают наличие артрита определенного типа (например, ревматоидного артрита или остеоартрита). Рентгенологическое исследование не позволяет увидеть мягкие ткани, например, мышцы, суставные сумки, связки, сухожилия или нервы.
Чтобы определить, был ли поврежден сустав при получении травмы, врач может провести обычное рентгенологическое исследование (без нагрузки), либо исследование, проводимое при нагрузке сустава, вызванной определенным положением (рентгенография при нагрузке).
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
Артрография — рентгенологическая процедура, при которой в полость сустава вводят рентгеноконтрастный краситель, чтобы визуализировать контуры структур внутри сустава, например, связок. Артрография может использоваться для визуализации разрывов связок и фрагментированных хрящей внутри сустава. Однако в настоящее время на смену артрографии в целом пришла магнитно-резонансная томография (МРТ).
Сканирование костей
Сканирование костей (разновидность радиоизотопного сканирования) — процедура визуализации, применяемая для диагностики переломов, особенно если перелом не удается обнаружить с помощью других методов диагностики, например, простой рентгенографии и компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сканирование костей предполагает применение радиоактивного соединения (пирофосфат, меченый технецием-99м), поглощаемого костной тканью при ее заживлении. Эту процедуру также можно назначать при подозрении на инфекцию кости или опухоли, которая распространилась из основной злокачественной опухоли на другие части тела.
Хотя сканирование костей может выявить проблему в кости, оно не может указать, является ли эта проблема переломом, опухолью или инфекцией. Радиоактивное соединение вводится через вену (внутривенно) и обнаруживается с помощью устройства для сканирования кости, создающего ее изображение и выводящего его на монитор компьютера.
Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ)
Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — гораздо более информативные исследования, чем обычное рентгенологическое исследование, и они могут проводиться для определения тяжести и точного места поражения. Такие обследования также применяются для обнаружения переломов, которые невозможно выявить с помощью рентгенографии.
Фотография предоставлена д-ром Джоном А. Якобсоном (Jon A Jacobson).
МРТ незаменима для визуализации мышц, связок и сухожилий. МРТ может использоваться в случаях, когда в качестве причины боли подозревают тяжелую патологию мягких тканей (например, разрыв крупной связки или сухожилия, поражение важных структур в коленном суставе).
Если возможность проведения МРТ отсутствует или она не рекомендована, полезную информацию предоставляет КТ. КТ подвергает пациентов воздействию ионизирующей радиации (см. Риск воздействия радиации при проведении медицинских визуализирующих обследований). КТ лучше всего визуализирует костную ткань по сравнению с другими структурами. Однако МРТ более эффективна, чем КТ, для визуализации некоторых костных нарушений, таких как небольшие переломы бедра и таза. На процедуру КТ уходит гораздо меньше времени, чем на МРТ. МРТ дороже, чем КТ и, если не считать случаев использования аппаратов открытого типа, у многих пациентов может возникнуть клаустрофобия внутри аппарата МРТ.
Двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА)
Наиболее точным способом оценки плотности костной ткани является двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА). ДРА необходима при скрининге или диагностике остеопении (сниженной плотности костной ткани) или ее прогрессирования до остеопороза. ДРА также используется для оценки риска переломов и для мониторинга ответа на лечение. Это быстрая и безболезненная процедура, уровень облучения при ее проведении крайне низок.
При таком исследовании для измерения плотности костной ткани в нижних отделах позвоночного столба, в бедре, запястье или во всем теле применяются рентгеновские лучи. Показатели плотности костной ткани на этих участках исключительно точны. Во время скрининга на остеопороз врачи предпочитают получать показатели измерения в нижних отделах позвоночного столба и в бедре. Чтобы отличить остеопороз (наиболее частую причину отклонений на снимках ДРА) от других заболеваний костей, врачу необходимо учитывать симптомы пациента, заболевания, прием лекарственных препаратов и результаты определенных анализов крови или мочи, а также результаты ДРА.
Ультразвуковое исследование
Все чаще ультразвуковое исследование используется для выявления аномалий и воспаления в суставах и вокруг них, а также разрывов или воспаления сухожилий. Ультразвуковое исследование также используют для контроля введения иглы в сустав (например, для введения лекарственных препаратов или удаления синовиальной жидкости). Как альтернатива компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвуковое исследование дешевле и, в отличие от КТ, не требует использования радиации.
Другие диагностические процедуры
Иногда для помощи в диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимы другие процедуры и обследования.
Артроскопия
Артроскопия — процедура, которая заключается во введении в сустав небольшого (толщиной с карандаш) оптоволоконного зонда. При этом врач получает возможность заглянуть в сустав и вывести изображение на видеомонитор. Надрез кожи крайне невелик. Эту процедуру проводят в больнице или в хирургическом центре. Пациенту выполняют местную, спинальную или общую анестезию или их комбинацию.
При артроскопии врач может взять образец ткани (например, хряща сустава или суставной капсулы) на анализ (биопсию), а также, при необходимости, провести операцию для коррекции состояния. Заболевания, которые обычно обнаруживаются во время артроскопии, включают в себя:
воспаление синовиальной оболочки сустава (синовит);
разрывы связок, сухожилий или хрящевой ткани;
незакрепленные фрагменты кости или хряща.
Такие нарушения отмечаются у больных артритом или у людей с предшествующими повреждениями суставов, а также у спортсменов. Большинство этих нарушений могут быть скорректированы или устранены в ходе артроскопии. При выполнении этой процедуры риск инфекции сустава крайне невелик.
Время восстановления после артроскопической хирургии намного короче, чем после традиционной операции. Для большинства больных пребывание в лечебном учреждении до утра не требуется.
Аспирация содержимого сустава (артроцентез)
Аспирация содержимого полости сустава применяется для диагностики заболеваний суставов. Например, это наиболее прямой и точный способ определить, вызвана ли боль и отек сустава инфекцией или артритом, связанным с отложением кристаллов (например, при подагре).
Во время этой процедуры врач сначала вводит анестетик, чтобы вызвать онемение конкретной области. Затем врач вводит большую иглу в полость сустава (иногда под контролем ультразвука) для отбора (аспирации) синовиальной жидкости, которую изучают под микроскопом. Врач удаляет как можно больше жидкости и оценивает ее цвет и прозрачность. Используя жидкость, проводят другие анализы, например, определяют число лейкоцитов и выполняют посев.
Врач часто может поставить диагноз лишь по результатам анализа жидкости. Например, образец жидкости может содержать бактерии, что подтверждает диагноз инфекции. Или он может содержать определенные кристаллы. Например, наличие кристаллов мочевой кислоты подтверждает диагноз подагры, а кристаллов дигидрата пирофосфата кальция — диагноз хондрокальциноза (псевдоподагры).
Эта процедура, обычно проводимая в кабинете врача или отделении неотложной помощи, как правило, быстрая, простая и относительно безболезненная. Риск инфекции сустава минимален.
Обследования нервов и мышц
Исследования проводимости нервов позволяют выяснить надлежащую функцию нервов, управляющих мышцами. Электромиография, которая обычно проводится совместно с другими исследованиями проводимости нервов, — это обследование, в ходе которого регистрируются электрические импульсы мышц. Таким образом, можно определить, надлежащим ли образом импульсы передаются от нервов к соединению нервов и мышц (нервно-мышечным синапсам), а оттуда к самим мышцам.
Исследования нервной проводимости вместе с электромиографией помогают определить, возникла ли первично проблема в:
мышцах (например, миозит или мышечная дистрофия);
нервной системе (головной мозг, спинной мозг и нервы), которая управляет мышцами (например, инсульт, заболевание спинного мозга или полинейропатия);
нервно-мышечном синапсе (например, миастения гравис).
Исследования проводимости нервов особенно информативны при диагностике заболеваний периферической нервной системы, например, синдрома запястного канала и паралича локтевого нерва.