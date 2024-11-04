Ишиалгия (также называемая пояснично-крестцовой радикулопатией) — это боль вдоль седалищных нервов. Эти нервы идут от поясницы, через ягодицы и вниз по ногам, заканчиваясь чуть ниже колена.
К развитию ишиалгии могут привести грыжи межпозвоночного диска, осложнения остеоартрита, травмы или сужение позвоночного канала.
Ишиалгия может вызывать сильную боль, которая начинается от поясницы и распространяется через ягодицы вниз по задней поверхности ноги.
Диагноз ставится на основании результатов проведенного врачом обследования, а иногда на результатах визуализирующих исследований или электродиагностики.
Лечение включает меры по купированию боли и иногда хирургическое вмешательство.
Парные седалищные нервы являются самыми длинными и широкими нервами в организме. Они образованы несколькими корешками спинномозговых нервов, которые выходят из спинного мозга в поясничном отделе. Толщина каждого седалищного нерва близка к толщине пальца. Седалищный нерв проходит с каждой стороны тела от поясницы вдоль тазобедренного сустава, по ягодицам, ноге и достигает задней поверхности коленной ямки. Здесь седалищный нерв делится на несколько ветвей и переходит на стопу.
Боль, возникающая при сдавлении, ущемлении, воспалении либо поражении седалищного нерва или корешков спинномозговых нервов, образующих седалищный нерв (ишиалгия — боль по ходу седалищного нерва) может распространяться по ходу седалищного нерва до стопы (см. также Компрессия спинного мозга). Ишиалгия присутствует приблизительно у 5% людей с болями в пояснице.
У некоторых больных установить причину не удается. У других причиной может быть грыжа межпозвоночного диска, выросты костей, обусловленные остеоартритом, сужение позвоночного канала (стеноз позвоночного канала) или отек вследствие растяжения связки. В редких случаях ишиалгия возникает вследствие сдавления нерва, вызванного болезнью Педжета, поражения нерва вследствие сахарного диабета (диабетическая нейропатия), опухоли спинного мозга или скопления крови (гематома) или гноя (абсцесс). Некоторые пациенты особо подвержены развитию ишиалгии.
Ишиалгия
Седалищный нерв проходит с каждой стороны тела от поясницы вдоль тазобедренного сустава, по ягодицам и достигает задней поверхности коленной ямки. Здесь седалищный нерв делится на несколько ветвей и переходит на стопу. Боль, возникающая при ущемлении, воспалении либо поражении седалищного нерва или нервных корешков, образующих седалищный нерв (ишиалгия — боль по ходу седалищного нерва) может распространяться по ходу седалищного нерва до стопы.
Симптомы ишиалгии
Ишиалгия обычно поражает только одну сторону тела. Боль начинается от поясницы, распространяется через ягодицы вниз по задней поверхности ноги. Боль обычно жгучая, стреляющая или колющая. Боль, которая начинается в одном месте, но распространяется в другую, обычно вдоль хода нерва, называется иррадиирующей болью.
Ишиалгия может привести к ощущению покалывания, изнуряющей или стреляющей боли по ходу нерва. В ноге или стопе может ощущаться онемение или слабость. Боль усиливается при ходьбе, беге, подъеме по ступенькам, выпрямлении ноги, а также, в ряде случаев, кашле или вытягивании. Боль утихает при выпрямлении спины или подъеме в положение стоя.
При поражении конского хвоста (пучка нервов, идущих от нижней части спинного мозга в поясничном отделе), возможна потеря контроля над процессами опорожнения кишечника и мочевого пузыря. Такие серьезные симптомы требуют немедленного медицинского вмешательства.
Диагностика ишиалгии
Обследование врачом;
Иногда визуализирующие исследования, электродиагностика или оба метода
Диагноз ишиалгии обычно ставится на основании характерных болевых ощущений. Во время физикального осмотра врач проверяет силу и рефлексы.
Могут быть назначены другие обследования, если пациент предъявляет жалобы на слабость или онемение, либо если симптомы продолжаются более 6 недель. Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) — это визуализирующие исследования, которые помогают врачам выявить патологию позвоночника, вызывающую ишиалгию. Обследования нервов и мышц (электродиагностика), например, исследования нервной проводимости и электромиография, могут помочь врачу выявить пораженный корешок спинномозгового нерва и степень тяжести поражения.
Профилактика ишиалгии
Предотвратить развитие ишиалгии не всегда возможно, но можно снизить риск с помощью следующего:
физические упражнения;
упражнения на укрепление и растяжение мышц;
поддержание нормальной массы тела;
поддержание правильной осанки;
соблюдение рекомендаций по безопасному подъему тяжестей.
Регулярные физические упражнения — это эффективный способ снизить риск развития ишиалгии. Целесообразны аэробные упражнения и специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки.
Аэробные упражнения, например, плавание и ходьба, улучшают уровень общей физической подготовки и укрепляют мышцы.
Специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки мышц стенки брюшной полости, ягодиц и спины (мышцы туловища), позволяют стабилизировать позвоночник и снизить растяжение дисков, амортизирующих позвоночник, и связок, удерживающих их.
Упражнения для развития мышечной силы включают наклоны таза и скручивания для укрепления брюшного пресса. В комплекс упражнений на растяжку входят растягивания путем подгибания коленей к груди. У некоторых больных упражнения на растяжку могут привести к усилению болей в спине, в связи с этим необходимо проявлять осторожность. Основное правило состоит в том, что любые упражнения, вызывающие или усиливающие боли в спине, необходимо прекратить. Упражнения необходимо повторять до тех пор, пока не будет чувствоваться слабое (но не предельное) утомление в мышцах. Дыхание имеет большое значение во время выполнения упражнений. Больным с болями в спине перед выполнением упражнений необходимо посоветоваться с врачом.
Упражнения для профилактики болей в пояснице
Наклоны таза
Примите положение лежа на спине, колени согнуты, пятки на полу, нагрузка на пятки. Прижмите спину к полу, напрягите ягодицы (приподнимите их приблизительно на половину дюйма [1 см] от пола) и напрягите мышцы брюшной стенки. Удерживайте такое положение, считая до 10. Повторите 20 раз.
Скручивания лежа
Примите положение лежа на спите, колени согнуты, ступни ног прижаты к полу. Сложите руки на груди. Напрягите мышцы брюшного пресса, медленно приподнимите плечи приблизительно на 10 дюймов (25 см) от пола, удерживая голову прямо (подбородок не должен касаться груди). Расслабьте мышцы брюшного пресса, медленно опустите плечи. Сделайте 3 подхода по 10 раз.
Растягивания с подтягиванием коленей к груди
Примите положение лежа на спине, выпрямитесь. Обе ладони поместите под одно колено и прижмите его к груди. Удерживайте положение, считая до 10. Медленно опустите ногу и повторите упражнение с другой ногой. Выполните упражнение 10 раз.
Физические упражнения также могут помочь поддерживать желаемую массу тела, поскольку избыточный вес повышает риск.
Правильная осанка в положении стоя, сидя и правильное положение во время сна снижает нагрузку на спину. Сутулости следует избегать. Сиденья стульев должны быть отрегулированы по высоте, чтобы стопы ровно стояли на полу, колени были слегка согнуты, а нижняя часть спины плотно прилегала к спинке стула. Если стул не обеспечивает опоры для поясницы, под нее можно подложить подушку. В положении сидя рекомендуется ставить ноги на пол, не класть ногу на ногу. Больным не следует стоять или сидеть в течение продолжительного времени. Если приходится долго стоять или сидеть, частая смена положения позволяет снизить нагрузку на спину.
Травму позвоночника можно предотвратить, овладев правильной техникой подъема предметов. Бедра должны располагаться ровно относительно плеч (т.е., не повернуты в сторону). Не следует нагибаться при почти выпрямленных ногах и тянуться руками к объекту, который необходимо поднять. При наклоне следует сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах. Такой наклон позволяет удерживать спину выпрямленной, при этом руки достигают объекта, находясь с обеих сторон корпуса. Затем, удерживая объект ближе к корпусу, его поднимают за счет разгибания ног. При этом для поднятия объекта нагрузка ложится на ноги, но не спину. Подъем объекта выше уровня головы или поворот при подъеме повышает вероятность травмы спины.
Лечение ишиалгии
Меры для облегчения боли
иногда хирургическое вмешательство при сильной боли.
Часто боль проходит сама по себе. Если этого не происходит, можно попробовать некоторые методы обезболивания или хирургическое вмешательство. Целесообразна мягкая растяжка подколенных мышц после разогрева.
Меры для облегчения боли
Постельный режим длительностью от одного до двух дней может облегчить боль. Продолжительный постельный режим ослабляет мышцы кора и усиливает скованность, что ведет к ухудшению боли в спине и замедлению выздоровления. Состояние многих больных может улучшаться при сне на одном боку с подогнутыми коленями и уложенной между ними подушкой. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Пациенты могут по-прежнему спать на животе, если им так удобно.
Прикладывание холода (например, пузыря со льдом) или тепла (например, теплого компресса) или применение безрецептурных анальгетиков (например, ацетаминофен и нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]) позволяет ослабить боль. Некоторым могут помочь лекарственные препараты, уменьшающие невропатическую боль, такие как габапентин, противосудорожные препараты или некоторые антидепрессанты. При сильной и сохраняющейся в течение длительного времени боли врач может назначить кортикостероиды внутрь или ввести их в эпидуральное пространство (между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг).
Лечебная физкультура и растяжение задних мышц бедра после разогрева могут помочь облегчить мышечные спазмы. (См. также Профилактика).
Хирургическое вмешательство
В случаях, когда грыжа межпозвоночного диска приводит к стойкой или хронической ишиалгии, особенно если она сопровождается слабостью и/или потерей чувствительности, может возникнуть необходимость в хирургическом удалении выступающей части диска (дискэктомия) и, в ряде случаев, части позвонка (ламинэктомия). Обычно необходима общая анестезия. Часто для удаления выступающей части диска могут применяться методики микрохирургии, с небольшим надрезом и местной спинальной анестезией (при которой обезболивают определенный участок тела). Обычно для этой процедуры не требуется госпитализация. После проведения любой из указанных процедур большинство больных могут возобновить обычный режим деятельности через 6 недель — 3 месяца. Хирургическое вмешательство, как правило, приводит к более быстрому выздоровлению, чем лечение без хирургического вмешательства. Тем не менее, примерно через год или два, степень восстановления у пациентов, подвергавшихся и не подвергавшихся хирургическому вмешательству, примерно одинакова.
Людям с ишиалгией, вызванной другими заболеваниями, такими как стеноз поясничного отдела позвоночника или опухоль позвоночника, необходимы другие хирургические процедуры.