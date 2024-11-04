Предотвратить развитие ишиалгии не всегда возможно, но можно снизить риск с помощью следующего:

физические упражнения;

упражнения на укрепление и растяжение мышц;

поддержание нормальной массы тела;

поддержание правильной осанки;

соблюдение рекомендаций по безопасному подъему тяжестей.

Регулярные физические упражнения — это эффективный способ снизить риск развития ишиалгии. Целесообразны аэробные упражнения и специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки.

Аэробные упражнения, например, плавание и ходьба, улучшают уровень общей физической подготовки и укрепляют мышцы.

Специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки мышц стенки брюшной полости, ягодиц и спины (мышцы туловища), позволяют стабилизировать позвоночник и снизить растяжение дисков, амортизирующих позвоночник, и связок, удерживающих их.

Упражнения для развития мышечной силы включают наклоны таза и скручивания для укрепления брюшного пресса. В комплекс упражнений на растяжку входят растягивания путем подгибания коленей к груди. У некоторых больных упражнения на растяжку могут привести к усилению болей в спине, в связи с этим необходимо проявлять осторожность. Основное правило состоит в том, что любые упражнения, вызывающие или усиливающие боли в спине, необходимо прекратить. Упражнения необходимо повторять до тех пор, пока не будет чувствоваться слабое (но не предельное) утомление в мышцах. Дыхание имеет большое значение во время выполнения упражнений. Больным с болями в спине перед выполнением упражнений необходимо посоветоваться с врачом.

Упражнения для профилактики болей в пояснице

Физические упражнения также могут помочь поддерживать желаемую массу тела, поскольку избыточный вес повышает риск.

Правильная осанка в положении стоя, сидя и правильное положение во время сна снижает нагрузку на спину. Сутулости следует избегать. Сиденья стульев должны быть отрегулированы по высоте, чтобы стопы ровно стояли на полу, колени были слегка согнуты, а нижняя часть спины плотно прилегала к спинке стула. Если стул не обеспечивает опоры для поясницы, под нее можно подложить подушку. В положении сидя рекомендуется ставить ноги на пол, не класть ногу на ногу. Больным не следует стоять или сидеть в течение продолжительного времени. Если приходится долго стоять или сидеть, частая смена положения позволяет снизить нагрузку на спину.

Травму позвоночника можно предотвратить, овладев правильной техникой подъема предметов. Бедра должны располагаться ровно относительно плеч (т.е., не повернуты в сторону). Не следует нагибаться при почти выпрямленных ногах и тянуться руками к объекту, который необходимо поднять. При наклоне следует сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах. Такой наклон позволяет удерживать спину выпрямленной, при этом руки достигают объекта, находясь с обеих сторон корпуса. Затем, удерживая объект ближе к корпусу, его поднимают за счет разгибания ног. При этом для поднятия объекта нагрузка ложится на ноги, но не спину. Подъем объекта выше уровня головы или поворот при подъеме повышает вероятность травмы спины.