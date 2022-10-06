Боль в пояснице и боль в шее является одной из наиболее распространенных причин обращения за медицинской помощью. Обычно боль является следствием проблем с костно-мышечной системой — наиболее выраженная при проблемах с позвоночником, в том числе с костями позвоночника (позвонками), дисками, а также мышцами и связками, обеспечивающими их поддержку. Иногда боль в пояснице вызвана заболеванием, не затрагивающим костно-мышечную систему.
Боли в пояснице встречаются чаще в старших возрастных группах, поражая более половины людей старше 60 лет. Она приводит к существенным издержкам в контексте оплаты услуг здравоохранения, выплат по нетрудоспособности и пропущенных по болезни рабочих часов.
Позвоночник (позвоночный столб) состоит из позвонков. Между позвонками имеются амортизирующие диски. Диски имеют прочный внешний слой фиброзно-хрящевой ткани и мягкое желеобразное внутреннее вещество, называемое ядром. Каждый позвонок имеет два сустава позади дисков. Эти суставы называются фасеточными суставами. Суставные поверхности одного тела позвонка лежат на суставных поверхностях другого под ним, формируя сустав. Суставы, и с ними весь позвоночник, стабилизируются связками и мышцами, а именно:
Две подвздошно-поясничные мышцы, пролегающие с обеих сторон позвоночника
Две распрямляющие мышцы спины, пролегающие по всей длине позвоночника позади него
Множество коротких околопозвоночных мышц, расположенных между позвонками
Мышцы стенки брюшной полости, пролегающие от нижней части ребер до таза, также позволяют стабилизировать позвоночник, фиксируя содержимое брюшной полости. Мышцы ягодиц также помогают стабилизировать позвоночник. Все эти мышцы, вместе взятые, называются глубокими мышцами туловища или мышцами кора.
В позвоночном канале располагается спинной мозг. По всей длине спинного мозга через отверстия между позвонками с обеих сторон выходят спинномозговые нервы, функцией которых является объединение всех нервов в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться (компрессия) при повреждениях позвоночника, что приводит к болевым ощущениям.
Нижняя часть позвоночника (поясничный отдел позвоночника) вверху соединяется с верхней частью позвоночника (грудной отдел позвоночника) и внизу с тазом через лежащую ниже крестцовую кость. Крестец — это большая треугольная кость у основания позвоночника, нижней частью которой является копчик. Поясничный отдел позвоночника характеризуется гибкостью, что позволяет выполнять наклоны, повороты и сгибание, а также обеспечивает прочность при стоянии, ходьбе и подъеме тяжестей. Таким образом, нижняя часть спины задействована практически во всех видах повседневной деятельности. Боли в пояснице могут препятствовать различной деятельности и ухудшать качество жизни.
Типы болей в спине
Распространенные типы болей в пояснице включают локальную, иррадиирующую и реперкуссионную боль.
Локальная боль появляется в определенном участке поясницы. Она является наиболее частым видом боли в спине. Причиной обычно является травма диска, артрит сустава и растяжение мышц и сухожилий мышц. Боль может быть непрерывной и ноющей, либо в определенный момент сменяться перемежающейся острой болью. Внезапная боль может появляться в случаях, когда причиной является травма. Локальная боль может усиливаться или ослабляться при смене положения. Прикосновение к пояснице может сопровождаться болезненными ощущениями. Возможны мышечные спазмы.
Иррадиирующая боль — это боль в пояснице, которая распространяется на ногу. Боль может быть тупой или острой и интенсивной. Как правило, она затрагивает только боковую или заднюю часть ноги и может распространяться до стопы или только до колена. Иррадиирующая боль обычно является проявлением сдавления корешка спинномозгового нерва при таких расстройствах, как грыжа межпозвоночного диска, ишиалгия, остеоартрит или стеноз позвоночного канала. Кашель, чиханье, напряжение или сгибание при выпрямленных ногах могут сопровождаться болью. При сдавлении корешка спинномозгового нерва боль может сопровождаться слабостью мышц ноги, ощущением покалывания или даже потерей чувствительности. В редких случаях происходит потеря контроля мочеиспускания (недержание мочи) или потеря контроля над опорожнением кишечника (недержание кала).
Отраженная боль ощущается в месте, отличном от фактической причины боли. Например, некоторые больные при сердечном приступе ощущают боль в левой руке. Отраженная боль от внутренних органов в пояснице преимущественно носит глубокий и ноющий характер, и ее точную локализацию сложно определить. Как правило, при движениях боль не усиливается, в отличие от боли, сопровождающей расстройства костно-мышечной системы.
Причины боли в пояснице
В большинстве случаев боль в спине является следствием заболеваний позвоночника и окружающих его суставов, мышц, связок и корешков спинномозговых нервов, а также межпозвоночных дисков. Часто единственную специфическую причину установить не удается. Любое заболевание позвоночника, сопровождающееся болевыми ощущениями, может привести к рефлекторному сокращению (спазму) мышц вокруг позвоночника. За счет спазма боль может усиливаться. Стресс может усилить боль в пояснице, но механизм такого явления не установлен.
Иногда причиной боли в пояснице является нарушение, не затрагивающее позвоночник, например, злокачественная опухоль, гинекологические заболевания (например, предменструальный синдром), заболевание почек (например, камни в почках), мочевыводящих путей (например, инфекции почек, мочевого пузыря и предстательной железы) и пищеварительного тракта (например, дивертикулит), а также заболевания крупных артерий, располагающихся возле позвоночника.
Распространенные причины
Распространенные причины болей в пояснице включают следующие:
повреждение мышц и связок;
Повреждения могут возникать во время обычной деятельности (например, при подъеме тяжестей, физических нагрузках, неожиданном движении) или в результате травмы, например, при падении или дорожно-транспортном происшествии. Как правило, при визуализирующих исследованиях не выявляется никаких конкретных повреждений, но врачи предполагают поражение некоторых мышц и/или связок.
Остеоартрит (дегенеративный артрит) приводит к износу хрящевой ткани между суставными поверхностями и образованию костных шипов (остеофитов). Это заболевание отчасти является следствием многолетнего изнашивания ткани. Вероятность развития остеоартрита в этом участке возрастает при многократном механическом воздействии на сустав или группу суставов. Диски между позвонками разрушаются, и пространство между позвонками сужается, увеличивая давление на фасеточные суставы, которые воспаляются (артрит) и образуют костные шипы в отверстиях, через которые выходят нервные корешки. При тяжелой дегенерации и потере высоты диска остеофиты в отверстии могут сдавливать корешки спинномозговых нервов. Все эти изменения могут приводить к болям в пояснице, а также к скованности.
Компрессионные переломы позвонков (вследствие сдавления) (переломы позвонков) часто возникают при снижении плотности костной ткани вследствие остеопороза, который обычно развивается с возрастом. Позвонки особенно уязвимы для последствий остеопороза. Компрессионные переломы позвоночника (которые могут приводить к внезапной, острой боли в спине) могут сопровождаться сдавливанием корешков спинномозговых нервов (что может стать причиной хронической боли в спине). Однако переломы вследствие остеопороза в большинстве случаев наблюдаются в верхней и средней части спины и сопровождаются болями в этих отделах, а не в нижнем отделе позвоночника.
Разрыв или грыжа межпозвоночного диска может стать причиной болей в пояснице. Диск представлен плотным внешним слоем и мягкой, желеобразной центральной частью. Если диск испытывает постоянную нагрузку со стороны выше- и нижележащих позвонков (например, при сгибании вперед, особенно при подъеме тяжестей), его внешний слой может разорваться (разрыв), вызывая боль. Внутреннее содержимое диска может просачиваться через разрыв, что приводит к его выпячиванию (грыжа). Такая грыжа может сдавливать, раздражать или даже повреждать находящиеся вблизи корешки спинномозговых нервов, еще больше усиливая боль и симптомы, которые появляются в одной или обеих ногах. Разрыв или грыжа межпозвоночного диска в области поясницы, затрагивающие нервы, часто приводят к развитию ишиалгии. Однако на визуализирующих исследованиях, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), выпячивание дисков часто выявляются у людей без всяких симптомов или проблем.
Стеноз поясничного отдела позвоночника — сужение позвоночного канала (идущего через центр позвоночника и содержащего спинной мозг и пучок нервов, которые тянутся вниз от нижней части спинного мозга) в области поясницы. Он является распространенной причиной болей в пояснице у пожилых людей. Стеноз позвоночного канала также развивается в среднем возрасте у людей, у которых позвоночный канал узок от рождения. Причиной стеноза позвоночного канала являются такие расстройства, как остеоартрит, спондилолистез, анкилозирующий спондилит и болезнь Педжета.
Стеноз позвоночного канала может стать причиной ишиалгии, а также болей в пояснице.
Спондилолистез — частичное смещение позвонка в нижней части позвоночника. Один из типов обычно происходит в подростковом или юношеском возрасте (часто у спортсменов) и вызван травмой, которая приводит к перелому части позвонка. Если поражены обе стороны позвонка, позвонок может соскользнуть вперед над нижележащим позвонком. Спондилолистез также может возникать у пожилых людей, но главным образом в результате дегенеративного заболевания. При развитии спондилолистеза во взрослом возрасте возрастает риск возникновения стеноза поясничного отдела позвоночника.
Фибромиалгия — распространенная причина болей, которые затрагивают многие части тела, в том числе, поясницу. Это заболевание приводит к хронической разлитой боли в мышцах и других мягких тканях за пределами поясницы. Фибромиалгия также характеризуется нарушениями сна и утомляемостью.
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Менее распространенные причины
Менее распространенные причины болей в пояснице включают следующие:
Инфекции позвоночника
Выпячивание (аневризма) крупной артерии брюшной полости (аневризма брюшной аорты)
Некоторые расстройства пищеварения, такие как дивертикулит
Определенные заболевания мочевыводящих путей, например, инфекции почек, камни в почках и инфекции предстательной железы
Определенные расстройства в области таза, например, внематочная беременность, воспалительное заболевание органов малого таза и рак яичников или других репродуктивных органов
Опоясывающий лишай (до и после появления сыпи)
Некоторые типы воспалительного артрита, например, анкилозирующий спондилит
Воспалительные или инфильтративные патологии в пространстве позади брюшной полости (забрюшинная полость), например, рубцевание, кровотечение, увеличение лимфатических узлов и иммуноглобулин G4-связанное (Igg4-RD)
Воспалительные заболевания мышц, такие как полимиозит и другие воспалительные миопатии и ревматическая полимиалгия
Обследование при боли в пояснице
Задачей врача является обнаружение любых серьезных заболеваний. Поскольку боль в пояснице может быть проявлением нескольких патологических состояний, диагностика одной причины может быть невозможна. Возможно, врач сможет лишь установить, что причиной является заболевание костно-мышечной системы, и определить, насколько оно серьезно.
Настораживающие признаки
У больных с болями в пояснице определенные симптомы и характеристики являются поводом для беспокойства. Они включают:
наличие в анамнезе злокачественной опухоли;
прием лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему, ВИЧ-инфекция или СПИД, применение лекарственных препаратов в инъекциях, недавно перенесенное хирургическое вмешательство или ранение — состояния, способные привести к повышенному риску инфекции;
онемение, слабость в одной или обеих ногах, затруднения при мочеиспускании (задержка мочи) или потеря контроля над мочеиспусканием или опорожнением кишечника (недержание мочи или недержание кала) — симптомы, свидетельствующие о поражении нервов или сдавлении спинного мозга;
лихорадка
потеря веса.
сильная боль в ночное время;
боль в области живота или грудной клетки, либо ощущение пульсации в верхней части живота — симптомы, позволяющие заподозрить аневризму брюшной аорты;
рвота, сильная боль в животе, темный или кровянистый стул — симптомы, указывающие на расстройство пищеварения;
трудности при мочеиспускании, кровь в моче или сильная спастическая боль с одной стороны с иррадиацией в паховую область — симптомы, указывающие на расстройство мочевыводящих путей.
Когда обращаться к врачу
Больным следует немедленно обращаться к врачу при наличии лихорадки или какого-либо из настораживающих признаков, указывающих на поражение нервов, аневризму брюшной аорты, расстройства пищеварения или расстройства мочевыводящих путей. При наличии прочих настораживающих признаков следует обратиться к врачу в течение дня. Если боль не очень сильна и настораживающие признаки, помимо боли, отсутствуют в течение более 6 недель, визит к врачу может не требовать такой срочности.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в пояснице).
Врачи расспросят о характере боли:
На что похожа боль?
Когда и как она начинается?
Насколько она сильна?
Где она локализована и куда иррадиирует?
В каких случаях она усиливается или ослабевает (например, смена положения тела или нагрузки)?
Есть ли другие симптомы (например, онемение, слабость, задержка мочи или недержание)?
Определенные характеристики боли могут указать на возможные причины:
Боль в участке, чувствительном к прикосновению, которая усиливается при смене положения или нагрузки, обычно носит локальный характер.
Боль, распространяющаяся в ногу, например, ишиалгия, обычно вызвана сдавлением корешка спинномозгового нерва.
Боль, не изменяющаяся при смене положения спины и не сопровождающаяся болезненностью при пальпации, может быть отраженной.
Непрерывная, сильная боль с прогрессирующим усилением, которая не ослабевает после отдыха, особенно если она не дает заснуть ночью, может свидетельствовать о грыже межпозвоночного диска, но может указывать на злокачественную опухоль или инфекцию.
Целью физикального осмотра является обследование позвоночника и нервов, ведущих к зоне промежности и ногам, на предмет сдавливания корешка спинномозгового нерва. Признаки компрессии корешка спинномозгового нерва зависят от того, какой корешок поражен и включают слабость одной мышечной группы ноги, нарушения рефлексов (определяются при постукивании по сухожилиям ниже колена и позади лодыжки), сниженную чувствительность в области ноги и, в очень редких случаях, задержку мочи и недержание мочи или недержание кала.
Врачи могут предложить больному сделать определенные движения, чтобы выяснить характер боли. Врачи обычно просят пациента наклониться вперед и назад. Они могут попросить пациента лечь плашмя, а затем поднять ногу, не сгибая колено, чтобы посмотреть, не вызывает ли это боль, которая позволяет предположить грыжу межпозвоночного диска. Также врачи могут обследовать брюшную полость больного на предмет болезненности при пальпации или объёмных новообразований и пульса, особенно у больных старше 55 лет, у которых возможна аневризма аорты. У мужчин может быть проведен осмотр предстательной железы в ходе ректального обследования, у женщин — осмотр внутренних репродуктивных органов в ходе обследования органов малого таза.
На основании сведений о характере боли, данных анамнеза больного и результатов физикального обследования врач может определить возможную причину.
Некоторые причины и характеристики боли в пояснице
Причина
Распространенные признаки*
Обследования†
Распространенные причины
Растяжения
Боль, которая:
Обследование врачом
Остеоартрит, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва
Боль в определенной части позвоночника, которая иногда:
Обычно наблюдается у пожилых людей с болью и/или деформациями других суставов.
Рентгенологическое исследование
Иногда МРТ или КТ (при достаточно тяжелом остеоартрите, который может вызывать корешковую боль)
Боль в определенной части позвоночника, иногда начинается внезапно
Обычно у людей старшего возраста или больных с остеопорозом
Рентгенологическое исследование
Иногда КТ или МРТ
Грыжа межпозвоночного диска, обычно с компрессией корешка спинномозгового нерва
Боль в определенной части позвоночника, которая обычно:
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
В редких случаях КТ
Боль в определенной части позвоночника в пояснице, которая:
Обычно наблюдается у пожилых людей.
Обследование врачом
В некоторых случаях МРТ
Спондилолистез, иногда с компрессией корешка спинномозгового нерва
Боль в спине, которая иногда:
Рентгенологическое исследование
МРТ или в некоторых случаях КТ
Боль и скованность в различных частях тела (не только в пояснице)
Болезненные участки, чувствительные при прикосновении
Часто плохой сон
Чаще всего встречается у женщин молодого или среднего возраста.
Обследование врачом
Менее распространенные причины
Анкилозирующий спондилит (воспаление позвоночника и крупных суставов)
Скованность, часто усиливается непосредственно после пробуждения
Прогрессирующее ухудшение гибкости спины, часто приводит к сгорбленности
Иногда болезненность и покраснение глаз и/или боль в других суставах
Часто у молодых мужчин
Рентгенологическое исследование или иногда МРТ
Анализы крови
Онемение в области паха и вокруг анального отверстия
МРТ
Боль участка кожи с правой или левой стороны тела, но не с обеих сторон
Обычно волдыри, возникающие на болезненном участке кожи, часто после того, как возникнет боль
Обследование врачом
Онкологические заболевания
Прогрессирующее усиление боли, независимо от положения или деятельности
Иногда потеря аппетита и/или снижение массы тела
Обычно рентгенологическое обследование
МРТ или КТ
Инфекция
Прогрессирующее усиление непрерывной боли, независимо от положения или деятельности
Иногда жар и/или ночная потливость
Часто у больных, которым проведено хирургическое вмешательство для лечения заболеваний спины, больных с иммунным расстройством, принимающих препараты для подавления иммунной системы или применяющих в/в наркотики
Обычно рентгенологическое обследование
МРТ или КТ
Анализы крови
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки, в том числе боль, являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Если боль проходит без лечения, и отсутствуют настораживающие признаки, необходимость в проведении обследования может отсутствовать.
КТ = компьютерная томография; в/в = внутривенно; МРТ =магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Обычно анализы не назначают, поскольку в большинстве случаев боль в спине является следствием остеоартрита, растяжения либо других незначительных расстройств костно-мышечной системы и разрешается в течение 6 недель. Визуализирующие исследования часто необходимы, если:
подозревается другая причина;
присутствуют настораживающие признаки;
боль в спине не проходит.
Обследование также может быть назначено при отсутствии ответа на первоначальное лечение, при ухудшении или изменении симптомов.
Рентгенологическое исследование поясницы позволяет получить только изображение костей. Такие изображения позволяют обнаружить дегенеративные изменения вследствие остеоартрита, компрессионных переломов позвоночника, спондилолистеза и анкилозирующего спондилита. Однако магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) позволяют получить четкое изображение костей, а также, что свойственно МРТ, отобразить мягкие ткани (в том числе диски и некоторые нервы). МРТ или КТ обычно необходимы в тех случаях, когда врачи определяют наличие расстройств, приводящих к некоторым изменениям в структуре костей, а также заболеваний мягких тканей. Например, с помощью МРТ или КТ можно подтвердить или исключить диагноз грыжи межпозвоночного диска, стеноза позвоночного канала, злокачественной опухоли и, в большинстве случаев, инфекции. Эти обследования также позволяют определить возможное сдавление нерва.
При подозрении на сдавление спинного мозга МРТ проводят в кратчайшие возможные сроки. В редких случаях, когда результаты МРТ неоднозначны, возникает необходимость в проведении миелографии с КТ. Изредка, при подозрении на злокачественную опухоль или инфекцию, необходим отбор образца ткани (биопсия) для анализа. В некоторых случаях проводят электромиографию и обследования для изучения нервной проводимости для подтверждения наличия, локализации и в ряде случаев продолжительности и тяжести компрессии корешка спинномозгового нерва.
Профилактика боли в пояснице
Люди могут снизить риск развития боли в пояснице с помощью следующих мер:
физические упражнения;
упражнения на укрепление и растяжение мышц;
поддержание нормальной массы тела;
поддержание правильной осанки;
соблюдение рекомендаций по безопасному подъему тяжестей.
Наиболее эффективным методом профилактики болей в пояснице являются регулярные физические упражнения. Целесообразны аэробные упражнения и специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки.
Аэробные упражнения, например, плавание и ходьба, улучшают уровень общей физической подготовки и укрепляют мышцы.
Специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки мышц стенки брюшной полости, ягодиц и спины (глубокие мышцы туловища), позволяют стабилизировать позвоночник и снизить растяжение дисков, амортизирующих позвоночник, и связок, удерживающих их.
Упражнения для развития мышечной силы включают наклоны таза и скручивания для укрепления брюшного пресса. В комплекс упражнений на растяжку входят растягивания путем подгибания коленей к груди. У некоторых больных упражнения на растяжку могут привести к усилению болей в спине, в связи с этим необходимо проявлять осторожность. Основное правило состоит в том, что любые упражнения, вызывающие или усиливающие боли в спине, необходимо прекратить. Упражнения необходимо повторять до тех пор, пока не будет чувствоваться слабое (но не предельное) утомление в мышцах. Дыхание имеет большое значение во время выполнения упражнений. Больным с болями в спине перед выполнением упражнений необходимо посоветоваться с врачом.
Упражнения для профилактики болей в пояснице
Наклоны таза
Примите положение лежа на спине, колени согнуты, пятки на полу, нагрузка на пятки. Прижмите спину к полу, напрягите ягодицы (приподнимите их приблизительно на половину дюйма [1 см] от пола) и напрягите мышцы брюшной стенки. Удерживайте такое положение, считая до 10. Повторите 20 раз.
Скручивания лежа
Примите положение лежа на спите, колени согнуты, ступни ног прижаты к полу. Сложите руки на груди. Напрягите мышцы брюшного пресса, медленно приподнимите плечи приблизительно на 10 дюймов (25 см) от пола, удерживая голову прямо (подбородок не должен касаться груди). Расслабьте мышцы брюшного пресса, медленно опустите плечи. Сделайте 3 подхода по 10 раз.
Растягивания с подтягиванием коленей к груди
Примите положение лежа на спине, выпрямитесь. Обе ладони поместите под одно колено и прижмите его к груди. Удерживайте положение, считая до 10. Медленно опустите ногу и повторите упражнение с другой ногой. Выполните упражнение 10 раз.
Упражнение также облегчает поддержку желаемой массы тела. Физические упражнения также способствуют сохранению плотности костной ткани. Таким образом, упражнения позволяют снизить риск развития двух состояний, способных стать причиной болей в пояснице: ожирения и остеопороза.
Правильная осанка в положении стоя и сидя снижает нагрузку на спину. Сутулости следует избегать. Сиденья стульев должны быть отрегулированы по высоте, чтобы стопы ровно стояли на полу, колени были слегка согнуты, а нижняя часть спины плотно прилегала к спинке стула. Если стул не обеспечивает опоры для поясницы, под нее можно подложить подушку. В положении сидя рекомендуется ставить ноги на пол, не класть ногу на ногу. Больным не следует стоять или сидеть в течение продолжительного времени. Если приходится долго стоять или сидеть, частая смена положения позволяет снизить нагрузку на спину.
Травму позвоночника можно предотвратить, овладев правильной техникой подъема предметов. Бедра должны располагаться ровно относительно плеч (т.е., не повернуты в сторону). Не следует нагибаться при почти выпрямленных ногах и тянуться руками к объекту, который необходимо поднять. При наклоне следует сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах. Такой наклон позволяет удерживать спину выпрямленной, при этом руки достигают объекта, находясь с обеих сторон корпуса. Затем, удерживая объект ближе к корпусу, его поднимают за счет разгибания ног. При этом для поднятия объекта нагрузка ложится на ноги, но не спину. Подъем объекта выше уровня головы или поворот при подъеме повышает вероятность травмы спины.
Лечение боли в пояснице
Если есть возможность определить специфическую причину, проводят лечение заболевания. Например, для лечения инфекции предстательной железы применяют антибиотики. Однако не существует средства лечения боли костно-мышечной системы при растяжениях, а также боли, причиной которой являются другие состояния. Тем не менее, положение можно улучшить с помощью мер общего характера. Обычно такие меры также применяют при сдавливании корешка спинномозгового нерва.
Общие меры при боли в спине
К возможным мерам относятся:
Внесение изменений в деятельность
Прием препаратов, ослабляющих боль
Прикладывание тепла или холода к болезненному участку
Легкие физические упражнения, при их переносимости
При болях в пояснице, которые возникли в недавнее время, лечение начинается с исключения деятельности, сопровождающейся повышенной нагрузкой на спину и вызывающей боль, например, подъема тяжестей и сгибания. Постельный режим не ускоряет ослабление боли, и большинство специалистов рекомендуют выполнять легкую работу. Постельный режим, необходимый для ослабления сильной боли, не должен длиться более 1 или 2 дней. Продолжительный постельный режим ослабляет мышцы кора и усиливает скованность, что ведет к ухудшению боли в спине и замедлению выздоровления. Корсеты и вытяжение неэффективны. Вытяжение может замедлить заживление.
Парацетамол обычно назначают для снятия боли, при условии отсутствия воспаления. Безрецептурные или рецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут снять боль и уменьшить интенсивность воспаления. Если ацетаминофен или НПВП не обеспечивают достаточного обезболивания, иногда назначаются опиоидные анальгетики, однако их следует использовать только в течение короткого времени, поскольку длительное использование опиоидных анальгетиков может, наоборот, повышать чувствительности к боли, вызывать побочные эффекты и повышать риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ.
Миорелаксанты, например, каризопродол, циклобензаприн, диазепам, метаксалон или метокарбамол, иногда позволяют снять мышечные спазмы, но их эффективность остается под вопросом. Такие препараты не рекомендуют назначать пожилым больным, у которых высока вероятность развития побочных эффектов, таких как сонливость и дезориентация. Врачи стараются не назначать миорелаксанты, если у пациента отсутствуют видимые и ощутимые при пальпации мышечные спазмы. В случае назначения миорелаксанты следует применять в течение не более 72 часов, за исключением случаев заболеваний, при которых боль возникает в головном или спинном мозге (центральный болевой синдром). Например, циклобензаприн может улучшить качество сна и уменьшить боль у людей с фибромиалгией. Врачи иногда рекомендуют принимать их только перед сном.
Может помочь применение тепла или холода (см. Лечение боли и воспаления). Холод обычно предпочтительнее тепла в течение первых 2 дней после травмы. Холодные и теплые компрессы не следует прикладывать непосредственно к коже. Пузыри со льдом необходимо заворачивать (например, в полимерный материал) и подкладывать под них полотенце или ткань. Холодный компресс снимают через 20 минут, затем повторно накладывают на 20 минут в течение периодов продолжительностью от 60 до 90 минут. Эту процедуру можно повторять несколько раз в течение первых 24 часов после травмы. Тепло, обычно грелку, прикладывают на такой же период времени. В связи с тем, что кожа на спине может быть нечувствительна к теплу, следует проявлять осмотрительность при использовании грелок для предотвращения ожогов. Больным не следует использовать грелки, лежа в постели, чтобы не заснуть с грелкой на спине.
Массаж может обеспечить некоторое временное облегчение боли в пояснице. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о положительных результатах акупунктуры, другие исследования опровергают эти данные. Манипуляции с позвоночником, проводимые мануальными терапевтами или другими врачами (например, врачами-остеопатами), в сочетании с программой физических упражнений, также могут облегчить боль. Однако манипуляции с позвоночником могут увеличивать риск дополнительного повреждения, и их следует избегать у лиц с воспалительным артритом, проблемами с шеей, которые вызывают нестабильность шейных позвонков, или грыжами позвоночных дисков.
После снятия боли заживлению и выздоровлению способствует легкая физическая деятельность, в соответствии с рекомендациями врача или специалиста по лечебной физкультуре. В некоторых случаях может помочь курс лечебной физкультуры. Обычно рекомендуют специальные упражнения для укрепления и растягивания спины и повышения силы мышц туловища, что позволяет предотвратить переход боли в пояснице в хроническую фазу или ее рецидивы.
Рекомендуется спать в удобном положении на матраце средней жесткости. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным следует класть вторую подушку между коленями, при слегка согнутых коленных и тазобедренных суставах, если это облегчает боль в пояснице. Пациенты могут по-прежнему спать на животе, если им так удобно.
Следует продолжать или начинать предпринимать прочие профилактические меры (правильная осанка, надлежащая техника подъема тяжестей). При проведении таких мероприятий приступы болей в спине большей частью проходят в период от нескольких дней до 2 недель. Независимо от проводимого лечения, от 80 до 90% таких приступов проходят в течение 6 недель.
Лечение хронической боли в пояснице
Для лечения хронической боли в пояснице необходимы дополнительные меры. Целесообразны аэробные упражнения, рекомендуется снижение массы тела, если в этом есть необходимость. При неэффективности анальгетиков следует назначить другие виды лечения.
Возможна чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС). Устройства ЧЭНС генерируют слабый переменный ток, вызывающий легкое ощущение покалывания. Такой ток может блокировать передачу некоторых болевых ощущений из спинного в головной мозг. Ток можно прикладывать к болезненному участку несколько раз в день, продолжительность сеанса составляет от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от тяжести боли.
Иногда в дугоотросчатый сустав позвоночника или в эпидуральное пространство — между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг — периодически вводят кортикостероиды (например, дексаметазон или метилпреднизолон) с анестетиком местного действия (например, лидокаин). Эпидуральные инъекции могут быть более эффективными при ишиалгии, возникающей скорее вследствие грыжи межпозвоночного диска, чем стеноза поясничного отдела позвоночника. Однако они могут и не оказать долгосрочного благоприятного эффекта. Обычно продолжительность их действия составляет всего несколько дней или недель. Их основное назначение состоит в ослаблении боли, что позволит выполнять упражнения для продолжительного снятия болевых ощущений.
Хирургическое лечение болей в спине
В случаях, когда грыжа межпозвоночного диска приводит к стойкой или хронической ишиалгии, слабости, потере чувствительности или недержанию кала и мочи, может возникнуть необходимость в хирургическом удалении выступающей части диска (дискэктомия) и, в ряде случаев, части позвонка (ламинэктомия).
При тяжелом стенозе позвоночного канала для его расширения может быть удалена значительная часть заднего отдела позвонка (пластинки дуги позвонка) (поясничная ламинэктомия). Обычно необходима общая анестезия. Продолжительность пребывания в стационаре составляет обычно от 4 до 5 дней. Больные смогут вернуться к обычному режиму деятельности через 3–4 месяца. Достаточное или полное выздоровление наблюдается приблизительно у двух третей больных. Для оставшейся части больных такое хирургическое вмешательство может предотвратить боль и ухудшение прочих симптомов.
При нестабильности позвоночника (которая может развиться в результате тяжелой грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза или ламинэктомии по поводу стеноза позвоночного канала) может быть выполнено хирургическое вмешательство с целью сращивания позвонков (так называемый артродез поясничных позвонков). Однако сращивание ограничивает подвижность, может сопровождаться избыточным механическим воздействием на оставшуюся часть позвоночника и вызвать проблемы в будущем.
Дискэктомия предполагает хирургическое удаление выступающей части диска. Эта процедура может выполняться, если грыжа диска вызывает непродолжительную или хроническую ишиалгию, слабость, потерю чувствительности или потерю контроля мочеиспускания и опорожнения кишечника. Иногда также приходится удалять часть позвонка. Эта процедура называется ламинэктомией.
Дискэктомия предполагает хирургическое удаление выступающей части диска. Эта процедура может выполняться, если грыжа диска вызывает непродолжительную или хроническую ишиалгию, слабость, потерю чувствительности или потерю контроля мочеиспускания и опорожнения кишечника. Иногда также приходится удалять часть позвонка. Эта процедура называется ламинэктомией.
компрессионные переломы позвоночника;
Компрессионные переломы позвоночника довольно часто встречаются у женщин старше 50 лет. Их можно лечить консервативно без хирургического вмешательства, с помощью корсетов, обезболивающих препаратов и, возможно, кальцитонина в виде назального спрея, который не поможет заживлению костей, но может уменьшить боль.
Если достигнуть достаточного контроля болевого синдрома не удается, доступны два варианта хирургического вмешательства:
Вертебропластика: введение цементного раствора в сломанную кость.
Кифопластика: введение баллона в сломанную кость для создания пространства. Затем баллон заполняют цементом.
Однако недавние исследования показали, что в долгосрочной перспективе эффективность этих хирургических процедур не превышает эффективность нехирургических вариантов лечения.
Ключевые моменты
Боль в пояснице является распространенным явлением. Ее причинами обычно выступают костно-мышечные заболевания позвоночника и такие факторы, как утомляемость, ожирение и недостаточная физическая активность.
В молодом возрасте боль в пояснице редко бывает серьезной, и обследование обычно излишне, за исключением случаев, когда симптомы держатся в течение многих недель.
Больные, у которых присутствуют настораживающие признаки, либо больные в возрасте старше 55 лет должны незамедлительно обратиться к врачу.
Укрепление мышц брюшной стенки и спины с помощью специальных упражнений позволяет предотвратить наиболее распространенные типы болей в пояснице.
При болях в пояснице чаще всего достаточным лечением является исключение мероприятий, ведущих к механическому воздействию на спину, прием обезболивающих препаратов, а также, в ряде случаев, наложение холодного или теплого компресса.
Продолжительный постельный режим и вытяжение могут замедлить выздоровление.
В тяжелых случаях, например, при возникновении аномальных ощущений и слабости в ногах, может потребоваться хирургическое вмешательство.
Компрессионные переломы позвонков можно лечить консервативно (с помощью корсетов, обезболивающими средствами и назальным спреем с кальцитонином) или, в некоторых случаях, более агрессивно с помощью хирургического вмешательства.