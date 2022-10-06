Боль в пояснице и боль в шее является одной из наиболее распространенных причин обращения за медицинской помощью. Обычно боль является следствием проблем с костно-мышечной системой — наиболее выраженная при проблемах с позвоночником, в том числе с костями позвоночника (позвонками), дисками, а также мышцами и связками, обеспечивающими их поддержку. Иногда боль в пояснице вызвана заболеванием, не затрагивающим костно-мышечную систему.

Боли в пояснице встречаются чаще в старших возрастных группах, поражая более половины людей старше 60 лет. Она приводит к существенным издержкам в контексте оплаты услуг здравоохранения, выплат по нетрудоспособности и пропущенных по болезни рабочих часов.

Позвоночник (позвоночный столб) состоит из позвонков. Между позвонками имеются амортизирующие диски. Диски имеют прочный внешний слой фиброзно-хрящевой ткани и мягкое желеобразное внутреннее вещество, называемое ядром. Каждый позвонок имеет два сустава позади дисков. Эти суставы называются фасеточными суставами. Суставные поверхности одного тела позвонка лежат на суставных поверхностях другого под ним, формируя сустав. Суставы, и с ними весь позвоночник, стабилизируются связками и мышцами, а именно:

Две подвздошно-поясничные мышцы, пролегающие с обеих сторон позвоночника

Две распрямляющие мышцы спины, пролегающие по всей длине позвоночника позади него

Множество коротких околопозвоночных мышц, расположенных между позвонками

Мышцы стенки брюшной полости, пролегающие от нижней части ребер до таза, также позволяют стабилизировать позвоночник, фиксируя содержимое брюшной полости. Мышцы ягодиц также помогают стабилизировать позвоночник. Все эти мышцы, вместе взятые, называются глубокими мышцами туловища или мышцами кора.

В позвоночном канале располагается спинной мозг. По всей длине спинного мозга через отверстия между позвонками с обеих сторон выходят спинномозговые нервы, функцией которых является объединение всех нервов в организме. Часть спинномозгового нерва вблизи спинного мозга называется корешком. В связи с особенностями положения корешки спинномозговых нервов могут сдавливаться (компрессия) при повреждениях позвоночника, что приводит к болевым ощущениям.

Нижний (поясничный) отдел позвоночника Изображение

Нижняя часть позвоночника (поясничный отдел позвоночника) вверху соединяется с верхней частью позвоночника (грудной отдел позвоночника) и внизу с тазом через лежащую ниже крестцовую кость. Крестец — это большая треугольная кость у основания позвоночника, нижней частью которой является копчик. Поясничный отдел позвоночника характеризуется гибкостью, что позволяет выполнять наклоны, повороты и сгибание, а также обеспечивает прочность при стоянии, ходьбе и подъеме тяжестей. Таким образом, нижняя часть спины задействована практически во всех видах повседневной деятельности. Боли в пояснице могут препятствовать различной деятельности и ухудшать качество жизни.

Позвоночник и спинной мозг 3D модель

Типы болей в спине Распространенные типы болей в пояснице включают локальную, иррадиирующую и реперкуссионную боль. Локальная боль появляется в определенном участке поясницы. Она является наиболее частым видом боли в спине. Причиной обычно является травма диска, артрит сустава и растяжение мышц и сухожилий мышц. Боль может быть непрерывной и ноющей, либо в определенный момент сменяться перемежающейся острой болью. Внезапная боль может появляться в случаях, когда причиной является травма. Локальная боль может усиливаться или ослабляться при смене положения. Прикосновение к пояснице может сопровождаться болезненными ощущениями. Возможны мышечные спазмы. Иррадиирующая боль — это боль в пояснице, которая распространяется на ногу. Боль может быть тупой или острой и интенсивной. Как правило, она затрагивает только боковую или заднюю часть ноги и может распространяться до стопы или только до колена. Иррадиирующая боль обычно является проявлением сдавления корешка спинномозгового нерва при таких расстройствах, как грыжа межпозвоночного диска, ишиалгия, остеоартрит или стеноз позвоночного канала. Кашель, чиханье, напряжение или сгибание при выпрямленных ногах могут сопровождаться болью. При сдавлении корешка спинномозгового нерва боль может сопровождаться слабостью мышц ноги, ощущением покалывания или даже потерей чувствительности. В редких случаях происходит потеря контроля мочеиспускания (недержание мочи) или потеря контроля над опорожнением кишечника (недержание кала). Отраженная боль ощущается в месте, отличном от фактической причины боли. Например, некоторые больные при сердечном приступе ощущают боль в левой руке. Отраженная боль от внутренних органов в пояснице преимущественно носит глубокий и ноющий характер, и ее точную локализацию сложно определить. Как правило, при движениях боль не усиливается, в отличие от боли, сопровождающей расстройства костно-мышечной системы.

Профилактика боли в пояснице Люди могут снизить риск развития боли в пояснице с помощью следующих мер: физические упражнения;

упражнения на укрепление и растяжение мышц;

поддержание нормальной массы тела;

поддержание правильной осанки;

соблюдение рекомендаций по безопасному подъему тяжестей. Наиболее эффективным методом профилактики болей в пояснице являются регулярные физические упражнения. Целесообразны аэробные упражнения и специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки. Аэробные упражнения, например, плавание и ходьба, улучшают уровень общей физической подготовки и укрепляют мышцы. Специальные упражнения на развитие мышечной силы и растяжки мышц стенки брюшной полости, ягодиц и спины (глубокие мышцы туловища), позволяют стабилизировать позвоночник и снизить растяжение дисков, амортизирующих позвоночник, и связок, удерживающих их. Упражнения для развития мышечной силы включают наклоны таза и скручивания для укрепления брюшного пресса. В комплекс упражнений на растяжку входят растягивания путем подгибания коленей к груди. У некоторых больных упражнения на растяжку могут привести к усилению болей в спине, в связи с этим необходимо проявлять осторожность. Основное правило состоит в том, что любые упражнения, вызывающие или усиливающие боли в спине, необходимо прекратить. Упражнения необходимо повторять до тех пор, пока не будет чувствоваться слабое (но не предельное) утомление в мышцах. Дыхание имеет большое значение во время выполнения упражнений. Больным с болями в спине перед выполнением упражнений необходимо посоветоваться с врачом. Упражнения для профилактики болей в пояснице Упражнение также облегчает поддержку желаемой массы тела. Физические упражнения также способствуют сохранению плотности костной ткани. Таким образом, упражнения позволяют снизить риск развития двух состояний, способных стать причиной болей в пояснице: ожирения и остеопороза. Правильная осанка в положении стоя и сидя снижает нагрузку на спину. Сутулости следует избегать. Сиденья стульев должны быть отрегулированы по высоте, чтобы стопы ровно стояли на полу, колени были слегка согнуты, а нижняя часть спины плотно прилегала к спинке стула. Если стул не обеспечивает опоры для поясницы, под нее можно подложить подушку. В положении сидя рекомендуется ставить ноги на пол, не класть ногу на ногу. Больным не следует стоять или сидеть в течение продолжительного времени. Если приходится долго стоять или сидеть, частая смена положения позволяет снизить нагрузку на спину. Травму позвоночника можно предотвратить, овладев правильной техникой подъема предметов. Бедра должны располагаться ровно относительно плеч (т.е., не повернуты в сторону). Не следует нагибаться при почти выпрямленных ногах и тянуться руками к объекту, который необходимо поднять. При наклоне следует сгибать ноги в коленных и тазобедренных суставах. Такой наклон позволяет удерживать спину выпрямленной, при этом руки достигают объекта, находясь с обеих сторон корпуса. Затем, удерживая объект ближе к корпусу, его поднимают за счет разгибания ног. При этом для поднятия объекта нагрузка ложится на ноги, но не спину. Подъем объекта выше уровня головы или поворот при подъеме повышает вероятность травмы спины.

Лечение боли в пояснице Если есть возможность определить специфическую причину, проводят лечение заболевания. Например, для лечения инфекции предстательной железы применяют антибиотики. Однако не существует средства лечения боли костно-мышечной системы при растяжениях, а также боли, причиной которой являются другие состояния. Тем не менее, положение можно улучшить с помощью мер общего характера. Обычно такие меры также применяют при сдавливании корешка спинномозгового нерва. Общие меры при боли в спине К возможным мерам относятся: Внесение изменений в деятельность

Прием препаратов, ослабляющих боль

Прикладывание тепла или холода к болезненному участку

Легкие физические упражнения, при их переносимости При болях в пояснице, которые возникли в недавнее время, лечение начинается с исключения деятельности, сопровождающейся повышенной нагрузкой на спину и вызывающей боль, например, подъема тяжестей и сгибания. Постельный режим не ускоряет ослабление боли, и большинство специалистов рекомендуют выполнять легкую работу. Постельный режим, необходимый для ослабления сильной боли, не должен длиться более 1 или 2 дней. Продолжительный постельный режим ослабляет мышцы кора и усиливает скованность, что ведет к ухудшению боли в спине и замедлению выздоровления. Корсеты и вытяжение неэффективны. Вытяжение может замедлить заживление. Парацетамол обычно назначают для снятия боли, при условии отсутствия воспаления. Безрецептурные или рецептурные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) могут снять боль и уменьшить интенсивность воспаления. Если ацетаминофен или НПВП не обеспечивают достаточного обезболивания, иногда назначаются опиоидные анальгетики, однако их следует использовать только в течение короткого времени, поскольку длительное использование опиоидных анальгетиков может, наоборот, повышать чувствительности к боли, вызывать побочные эффекты и повышать риск развития расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ. Миорелаксанты, например, каризопродол, циклобензаприн, диазепам, метаксалон или метокарбамол, иногда позволяют снять мышечные спазмы, но их эффективность остается под вопросом. Такие препараты не рекомендуют назначать пожилым больным, у которых высока вероятность развития побочных эффектов, таких как сонливость и дезориентация. Врачи стараются не назначать миорелаксанты, если у пациента отсутствуют видимые и ощутимые при пальпации мышечные спазмы. В случае назначения миорелаксанты следует применять в течение не более 72 часов, за исключением случаев заболеваний, при которых боль возникает в головном или спинном мозге (центральный болевой синдром). Например, циклобензаприн может улучшить качество сна и уменьшить боль у людей с фибромиалгией. Врачи иногда рекомендуют принимать их только перед сном. Может помочь применение тепла или холода (см. Лечение боли и воспаления). Холод обычно предпочтительнее тепла в течение первых 2 дней после травмы. Холодные и теплые компрессы не следует прикладывать непосредственно к коже. Пузыри со льдом необходимо заворачивать (например, в полимерный материал) и подкладывать под них полотенце или ткань. Холодный компресс снимают через 20 минут, затем повторно накладывают на 20 минут в течение периодов продолжительностью от 60 до 90 минут. Эту процедуру можно повторять несколько раз в течение первых 24 часов после травмы. Тепло, обычно грелку, прикладывают на такой же период времени. В связи с тем, что кожа на спине может быть нечувствительна к теплу, следует проявлять осмотрительность при использовании грелок для предотвращения ожогов. Больным не следует использовать грелки, лежа в постели, чтобы не заснуть с грелкой на спине. Массаж может обеспечить некоторое временное облегчение боли в пояснице. Результаты некоторых исследований свидетельствуют о положительных результатах акупунктуры, другие исследования опровергают эти данные. Манипуляции с позвоночником, проводимые мануальными терапевтами или другими врачами (например, врачами-остеопатами), в сочетании с программой физических упражнений, также могут облегчить боль. Однако манипуляции с позвоночником могут увеличивать риск дополнительного повреждения, и их следует избегать у лиц с воспалительным артритом, проблемами с шеей, которые вызывают нестабильность шейных позвонков, или грыжами позвоночных дисков. После снятия боли заживлению и выздоровлению способствует легкая физическая деятельность, в соответствии с рекомендациями врача или специалиста по лечебной физкультуре. В некоторых случаях может помочь курс лечебной физкультуры. Обычно рекомендуют специальные упражнения для укрепления и растягивания спины и повышения силы мышц туловища, что позволяет предотвратить переход боли в пояснице в хроническую фазу или ее рецидивы. Рекомендуется спать в удобном положении на матраце средней жесткости. Больным, которые спят лежа на спине, следует подкладывать подушку под колени. Больным, которые спят лежа на боку, необходимо использовать подушку, позволяющую поддерживать голову в нейтральном положении (без изгиба шеи вверх или вниз). Больным следует класть вторую подушку между коленями, при слегка согнутых коленных и тазобедренных суставах, если это облегчает боль в пояснице. Пациенты могут по-прежнему спать на животе, если им так удобно. Положения во время сна при боли в спине Изображение Следует продолжать или начинать предпринимать прочие профилактические меры (правильная осанка, надлежащая техника подъема тяжестей). При проведении таких мероприятий приступы болей в спине большей частью проходят в период от нескольких дней до 2 недель. Независимо от проводимого лечения, от 80 до 90% таких приступов проходят в течение 6 недель. Лечение хронической боли в пояснице Для лечения хронической боли в пояснице необходимы дополнительные меры. Целесообразны аэробные упражнения, рекомендуется снижение массы тела, если в этом есть необходимость. При неэффективности анальгетиков следует назначить другие виды лечения. Возможна чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС). Устройства ЧЭНС генерируют слабый переменный ток, вызывающий легкое ощущение покалывания. Такой ток может блокировать передачу некоторых болевых ощущений из спинного в головной мозг. Ток можно прикладывать к болезненному участку несколько раз в день, продолжительность сеанса составляет от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от тяжести боли. Инъекция в фасеточный сустав Изображение Эпидуральная инъекция кортикостероидов Изображение Иногда в дугоотросчатый сустав позвоночника или в эпидуральное пространство — между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг — периодически вводят кортикостероиды (например, дексаметазон или метилпреднизолон) с анестетиком местного действия (например, лидокаин). Эпидуральные инъекции могут быть более эффективными при ишиалгии, возникающей скорее вследствие грыжи межпозвоночного диска, чем стеноза поясничного отдела позвоночника. Однако они могут и не оказать долгосрочного благоприятного эффекта. Обычно продолжительность их действия составляет всего несколько дней или недель. Их основное назначение состоит в ослаблении боли, что позволит выполнять упражнения для продолжительного снятия болевых ощущений. Хирургическое лечение болей в спине В случаях, когда грыжа межпозвоночного диска приводит к стойкой или хронической ишиалгии, слабости, потере чувствительности или недержанию кала и мочи, может возникнуть необходимость в хирургическом удалении выступающей части диска (дискэктомия) и, в ряде случаев, части позвонка (ламинэктомия). При тяжелом стенозе позвоночного канала для его расширения может быть удалена значительная часть заднего отдела позвонка (пластинки дуги позвонка) (поясничная ламинэктомия). Обычно необходима общая анестезия. Продолжительность пребывания в стационаре составляет обычно от 4 до 5 дней. Больные смогут вернуться к обычному режиму деятельности через 3–4 месяца. Достаточное или полное выздоровление наблюдается приблизительно у двух третей больных. Для оставшейся части больных такое хирургическое вмешательство может предотвратить боль и ухудшение прочих симптомов. При нестабильности позвоночника (которая может развиться в результате тяжелой грыжи межпозвоночного диска, спондилолистеза или ламинэктомии по поводу стеноза позвоночного канала) может быть выполнено хирургическое вмешательство с целью сращивания позвонков (так называемый артродез поясничных позвонков). Однако сращивание ограничивает подвижность, может сопровождаться избыточным механическим воздействием на оставшуюся часть позвоночника и вызвать проблемы в будущем. Боль в пояснице: Хирургическое вмешательство; Дискэктомия Дискэктомия предполагает хирургическое удаление выступающей части диска. Эта процедура может выполняться, если грыжа диска вызывает непродолжительную или хроническую ишиалгию, слабость, потерю чувствительности или потерю контроля мочеиспускания и опорожнения кишечника. Иногда также приходится удалять часть позвонка. Эта процедура называется ламинэктомией. ... 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Прочитайте дополнительные сведения Артродез поясничных позвонков Межпозвоночные диски составляют четверть позвоночника и являются системой амортизации позвоночника, защищающей позвонки ... Прочитайте дополнительные сведения компрессионные переломы позвоночника; Компрессионные переломы позвоночника довольно часто встречаются у женщин старше 50 лет. Их можно лечить консервативно без хирургического вмешательства, с помощью корсетов, обезболивающих препаратов и, возможно, кальцитонина в виде назального спрея, который не поможет заживлению костей, но может уменьшить боль. Если достигнуть достаточного контроля болевого синдрома не удается, доступны два варианта хирургического вмешательства: Вертебропластика: введение цементного раствора в сломанную кость.

Кифопластика: введение баллона в сломанную кость для создания пространства. Затем баллон заполняют цементом. Однако недавние исследования показали, что в долгосрочной перспективе эффективность этих хирургических процедур не превышает эффективность нехирургических вариантов лечения.