Реактивный артрит (ранее носил название синдрома Рейтера) — спондилоартрит, приводящий к воспалению суставов и сухожильных креплений в суставах, часто вследствие инфекционного процесса.

В результате инфекции, обычно мочеполового или желудочно-кишечного тракта, возможно возникновение боли и воспаления в суставах.

Также распространены воспаление сухожилий, сыпь и покраснение глаз.

Диагноз ставится на основе симптомов.

Для лечения симптомов применяются нестероидные противовоспалительные препараты, сульфасалазин, а также иногда лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (такие как метотрексат).

Реактивный артрит носит такое название по той причине, что воспаление суставов развивается в ответ на инфекцию пищеварительного (желудочно-кишечного) тракта или органов половой или мочевыводящей (мочеполовой) системы.

Выделяют две распространенные формы реактивного артрита:

Одна форма развивается у лиц, страдающих инфекциями, передающимися половым путем, например хламидийной инфекцией. Эта форма чаще возникает у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

Вторая форма обычно наблюдается после кишечных инфекций, вызванных шигеллой, сальмонеллой либо возбудителями рода Yersinia, Clostridioides difficile или Campylobacter.

У большинства больных с такими инфекциями реактивный артрит не наблюдается. Развитие реактивного артрита после таких инфекций, по всей вероятности, связано с генетической предрасположенностью к реакциям такого типа, что частично связано с геном HLA-B27, присутствующим у больных анкилозирующим спондилитом. Получены подтверждения того, что хламидии и, возможно, другие бактерии фактически проникают в суставы, но роль такой инфекции и реакции иммунной системы в настоящее время не установлены.

Реактивный артрит может сопровождаться воспалением конъюнктивы и слизистых оболочек (например, рта и половых органов), а также характерной сыпью.

По сравнению с людьми без гена HLA-B27, у людей с геном HLA-B27 заболевание протекает тяжелее, например артрит длится дольше.

Метод лечения рака мочевого пузыря, называемый инъекцией бациллы Кальметта-Жерена, также может спровоцировать реактивный артрит.

У многих людей не обнаруживается инфекции, которая бы предшествовала реактивному артриту.

Симптомы реактивного артрита При реактивном артрите боль и воспаление в суставах могут быть легкими или тяжелыми, но повреждение сустава встречается редко. Обычно наблюдается одновременное поражение нескольких суставов — особенно коленных суставов, суставов пальцев ноги и участков крепления сухожилий к костям, например, в области пятки. Часто наиболее выраженное поражение наблюдается в крупных суставах нижних конечностей. Часто при реактивном артрите повреждение суставов менее симметрично, чем при ревматоидном артрите. Возможно воспаление и болезненность сухожилий. Может возникать боль в спине, чаще у людей, которые являются носителями гена HLA-B27, или при тяжелом заболевании. Прочие симптомы включают субфебрильную температуру, снижение массы тела и чрезмерную утомляемость. Возможно воспаление уретры (уретрит), канала для выведения мочи из мочевого пузыря наружу, которое обычно наблюдается через 7–14 дней после заражения (после полового контакта или в ряде случаев после диареи). У мужчин воспаление уретры сопровождается умеренной болью и выделениями из полового члена, либо сыпью в виде мелких и обычно безболезненных язвочек на головке полового члена (кольцевидный баланит). Возможно воспаление и болезненность предстательной железы.

При наличии у женщин симптомов со стороны мочевыводящей и половой системы они обычно незначительны, представлены небольшими выделениями из влагалища или дискомфортом при мочеиспускании. Возможно покраснение и воспаление конъюнктивы (оболочки, покрывающей веки и глазное яблоко), с зудом или жжением и чувствительностью к свету. Иногда боль и чрезмерное слезотечение приводят к поражению глаза. На слизистой оболочке рта и языка возможно образование небольших и обычно безболезненных язвочек. В ряде случаев возможно образование на коже, особенно на ладонях, подошвах и вокруг ногтей, характерной сыпи в виде твердых, плотных узелков (бленноррагическая кератодермия). В редких случаях возникают осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (например, воспаление аорты), воспаление оболочек, покрывающих легкие, дисфункция аортального клапана, симптомы со стороны головного и спинного мозга или периферической нервной системы (которая объединяет все нервы за пределами головного и спинного мозга). У людей с реактивным артритом может возникать узловая эритема (воспаление подкожного жирового слоя, при котором под кожей образуются болезненные красные или фиолетовые бугорки), особенно после инфекции, вызванной бактериями рода Yersinia. Реактивный артрит Кольцевидный баланит Язвы у пациента на этой фотографии неглубокие и относительно безболезненны. Язвы появляются в результате воспаления у некоторых пациентов с реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Бленноррагическая кератодермия ладони На этой фотографии показаны псориазоподобные бляшки, общее покраснение и выраженное шелушение на ладони больного реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Реактивный артрит, который поражает стопы У немногих людей хламидиоз вызывает реактивный артрит, иногда сопровождающийся изменениями кожи стоп (так называемая бленноррагическая кератодермия). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Кольцевидный баланит Язвы у пациента на этой фотографии неглубокие и относительно безболезненны. Язвы появляются в результате воспаления у некоторых пациентов с реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Бленноррагическая кератодермия ладони На этой фотографии показаны псориазоподобные бляшки, общее покраснение и выраженное шелушение на ладони больного реактивным артритом. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Реактивный артрит, который поражает стопы У немногих людей хламидиоз вызывает реактивный артрит, иногда сопровождающийся изменениями кожи стоп (так называемая бленноррагическая кератодермия). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Диагностика реактивного артрита Рентгенологическое исследование Сочетание суставных симптомов и предшествующей инфекции, в особенности при наличии у больного симптомов со стороны половой, мочевыводящей систем, кожи и глаз, позволяет врачу подозревать реактивный артрит. Поскольку такие симптомы могут развиваться не одновременно, диагностика заболевания может задержаться на несколько месяцев. Для подтверждения диагноза реактивный артрит простые лабораторные анализы не применяются, но для оценки состояния суставов иногда проводится рентгенография. Анализ может быть проведен для исключения других заболеваний, вызывающих подобные симптомы.

Лечение реактивного артрита Нестероидные противовоспалительные препараты

Иногда сульфасалазин, метотрексат или ингибитор фактора некроза опухоли (ФНО)

Иногда инъекции кортикостероидов

Физиотерапия Если реактивный артрит вызван инфекцией половых или мочевыводящих путей, для лечения назначают антибиотики, однако лечение часто не приносит облегчения симптомов артрита, а его оптимальная продолжительность не установлена. Воспаление суставов часто лечат с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Как и при ревматоидном артрите, могут назначать сульфасалазин или препараты, подавляющие функцию иммунной системы (например, метотрексат). Пациентам, у которых симптомы не уменьшаются при применении НПВП и традиционных синтетических DMARD (базисных антиревматических препаратов, модифицирующих течение заболевания, в частности сульфасалазина и метотрексата), может быть назначен ингибитор ФНО. Возможно инъекционное введение кортикостероидов в полость сильно воспаленного сустава или пораженные сухожилия для облегчения симптомов. Для сохранения подвижности сустава в период восстановления применяют физиотерапию. Конъюнктивит и язвы кожи обычно не требуют лечения, разве только для облегчения симптомов, хотя тяжелое воспаление глаз (увеит) может требовать приема кортикостероидов и глазных капель для расширения зрачка. Врачи могут обследовать людей с реактивным артритом на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и других инфекций, передающихся половым путем, а также могут рекомендовать лечение половым партнерам.

Прогноз при реактивном артрите У большинства пациентов первоначальные симптомы реактивного артрита исчезают через 3 или 4 месяца. Тем не менее, у 50% людей в течение нескольких лет отмечается рецидивирующее воспаление суставов или другие симптомы, особенно у людей с хламидийной инфекцией или у людей с геном HLA-B27. Деформация суставов, позвоночника и суставов между позвонками, а также тазовой кости (крестцово-подвздошный сустав) возможна при наличии стойких симптомов или их частых рецидивов. У некоторых больных с реактивным артритом возможна постоянная нетрудоспособность.