Остеоартрит (OA)

Обычно симптомы остеоартрита развиваются постепенно и сначала поражают только один или несколько суставов. В первую страдают суставы пальцев руки, основание большого пальца руки, шея, поясница, большие пальцы ноги, тазобедренные и коленные суставы.

Боль, часто описываемая как глубокая, является первым симптомом. В несущих вес суставах (например, коленный или тазобедренный) боль обычно усугубляется при действиях, предполагающих нагрузку на ноги (например, нахождение в положении стоя). У некоторых больных возможна скованность сустава после сна или отсутствия активности, но скованность обычно проходит в течение 30 минут, особенно при движениях в суставе.

С появлением новых симптомов свобода движений в суставе может еще больше ограничиваться, в результате чего становится невозможным его полное сгибание или разгибание. Вследствие разрастания костной и других тканей возможно увеличение размеров сустава. Изменение поверхности хряща приводит к тому, что суставы могут скрипеть, скрежетать и потрескивать при движениях, появляется болезненность.

Остеоартрит кисти может вызывать боль, скованность и функциональные ограничения. Костные разрастания обычно наблюдаются в суставах, расположенных ближе к кончикам пальцев рук (узелки Гебердена) или их средней части (узелки Бушара).

В некоторых суставах (например, коленном) связки, окружающие сустав и фиксирующие его, растягиваются настолько, что сустав утрачивает стабильность, а мышцы, осуществляющие движение в этом суставе, могут слабеть. Как вариант, возможна скованность тазобедренного или коленного сустава, с уменьшением диапазона движений. Движения в суставе (особенно в положении стоя, при подъеме по ступенькам или ходьбе) могут сопровождаться сильной болью.

Часто остеоартрит поражает позвоночник. Наиболее распространенным симптомом является боль в спине. Обычно при повреждении дисков или суставов позвоночника наблюдается лишь небольшая боль и скованность. Однако при остеоартрите шеи или поясницы возможно онемение, боль и слабость руки или ноги, если разрастание костной ткани приводит к сдавлению нервов. Разрастание костной ткани возможно в просвете спинномозгового канала в пояснице (стеноз поясничного отдела позвоночника), оно сдавливает нервы, ведущие к ногам, в месте их выхода из канала. Такое сдавление может быть причиной болей в ногах при ходьбе, что наводит на ложные подозрения о нарушениях кровоснабжения ног (перемежающаяся хромота). В редких случаях костные разрастания в шее приводят к сдавлению пищевода, что осложняет глотание.

Остеоартрит может в течение многих лет протекать стабильно либо стремительно прогрессировать, но в большинстве случаев наблюдается медленное прогрессирование после появления симптомов. У многих больных заболевание приводит к инвалидности различной степени.

Если у пациента суставы становятся красными, горячими и припухшими, необходимо обследование у врача, поскольку остеоартрит, как правило, не вызывает подобные явления и их причиной может быть инфекция или подагра.