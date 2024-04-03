Остеоартрит (OA)

Остеоартрит — хроническое заболевание, вызывающее повреждение хрящей и окружающих их тканей. Для заболевания характерна боль, скованность и утрата функции.
С возрастом очень распространенным становится артрит, который развивается вследствие повреждения хрящевой ткани сустава и окружающих его тканей.
Боль, отек и костные разрастания являются обычными проявлениями, так же, как и скованность, которая наблюдается при пробуждении или после нахождения в покое и проходит в течение 30 минут, особенно при движениях в суставе.
Диагноз ставится на основании симптомов и рентгенографии.
Лечение предусматривает упражнения и прочие физические методы, прием лекарственных препаратов для облегчения боли и улучшения функции, а также, в очень тяжелых случаях, замену сустава или другие хирургические вмешательства.
Остеоартрит, наиболее распространенное заболевание суставов, часто начинается в возрасте 40—50 лет и в определенной степени поражает практически всех людей к 80 годам. В возрасте до 40 лет остеоартрит чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин, часто из-за травм или пороков развития. У многих людей при проведении рентгенологического обследования обнаруживают признаки остеоартрита (часто до 40 лет), но только у половины из них это заболевание сопровождается симптомами. В возрасте от 40 до 70 лет эта болезнь чаще поражает женщин, чем мужчин. После 70 лет заболевание поражает представителей любого пола с одинаковой частотой.
Остеоартрит подразделяют на:
первичным;
вторичным.
Причина возникновения первичного (или идиопатического) остеоартрита неизвестна (первичный остеоартрит представляет подавляющее большинство случаев этого заболевания). Первичный остеоартрит может поражать только определенные суставы, например суставы кисти, коленный или тазобедренный суставы, или может поражать многие суставы.
Вторичный остеоартрит вызван другим заболеванием или нарушением, таким как:
инфекция.
Врожденный порок развития сустава
Травма
Нарушение обмена веществ, например избыток железа в организме (гемохроматоз) или избыток меди в печени (болезнь Уилсона)
Заболевание, поражающее хрящевую ткань сустава, например ревматоидный артрит или подагра.
Некоторые люди, постоянно нагружающие один сустав или группу суставов, например литейщики, фермеры, работники угольных шахт, водители автобусов, входят в группу особого риска. Основным фактором риска развития остеоартрита коленного сустава является профессия, которая предполагает постоянное сгибание этого сустава. Любопытно, что бег на длинные дистанции не приводит к увеличению риска развития заболевания. Однако после развития остеоартрита подобные упражнения часто усугубляют тяжесть заболевания. Ожирение является одним из основных факторов развития остеоартрита, особенно коленного сустава и особенно у женщин.
Причины остеоартрита
В норме хрящ снижает уровень трения в суставах и защищает их от истирания даже при многолетней стандартной работе, работе при перегрузках или травмах. Причина остеоартрита часто неизвестна, но в некоторых случаях к нему приводит повреждение тканей. В попытке восстановить поврежденный сустав химические вещества скапливаются в суставе и усиливают выработку составляющих хрящевой ткани, например, коллагена (прочного фиброзного белка в соединительных тканях) и протеогликанов (соединений, обеспечивающих упругость). Затем возможен отек хрящевой ткани из-за задержки жидкости, размягчение, начало ее разрушения и образование трещин на поверхности. В толще кости, расположенной под хрящом, образовываются мелкие пустоты, что снижает прочность кости.
Попытка тканей устранить повреждения может привести к новому росту костной и других тканей. Возможно разрастание костной ткани по краям сустава с образованием бугорков или костных шпор (также называемых остеофитами), определяемых визуально и на ощупь. В конечном итоге гладкая, скользкая поверхность хряща становится шероховатой и покрытой ямками, что препятствует плавному ходу сустава и амортизации ударов. Все компоненты сустава — кость, суставная капсула (ткани, образующие оболочку большинства суставов), синовиальная ткань (ткань, выстилающая полость сустава), сухожилия, связки и хрящи — утрачивают свою функцию различными способами, при этом нарушается функция всего сустава.
Симптомы остеоартрита
Обычно симптомы остеоартрита развиваются постепенно и сначала поражают только один или несколько суставов. В первую страдают суставы пальцев руки, основание большого пальца руки, шея, поясница, большие пальцы ноги, тазобедренные и коленные суставы.
Боль, часто описываемая как глубокая, является первым симптомом. В несущих вес суставах (например, коленный или тазобедренный) боль обычно усугубляется при действиях, предполагающих нагрузку на ноги (например, нахождение в положении стоя). У некоторых больных возможна скованность сустава после сна или отсутствия активности, но скованность обычно проходит в течение 30 минут, особенно при движениях в суставе.
С появлением новых симптомов свобода движений в суставе может еще больше ограничиваться, в результате чего становится невозможным его полное сгибание или разгибание. Вследствие разрастания костной и других тканей возможно увеличение размеров сустава. Изменение поверхности хряща приводит к тому, что суставы могут скрипеть, скрежетать и потрескивать при движениях, появляется болезненность.
Остеоартрит кисти может вызывать боль, скованность и функциональные ограничения. Костные разрастания обычно наблюдаются в суставах, расположенных ближе к кончикам пальцев рук (узелки Гебердена) или их средней части (узелки Бушара).
В некоторых суставах (например, коленном) связки, окружающие сустав и фиксирующие его, растягиваются настолько, что сустав утрачивает стабильность, а мышцы, осуществляющие движение в этом суставе, могут слабеть. Как вариант, возможна скованность тазобедренного или коленного сустава, с уменьшением диапазона движений. Движения в суставе (особенно в положении стоя, при подъеме по ступенькам или ходьбе) могут сопровождаться сильной болью.
Часто остеоартрит поражает позвоночник. Наиболее распространенным симптомом является боль в спине. Обычно при повреждении дисков или суставов позвоночника наблюдается лишь небольшая боль и скованность. Однако при остеоартрите шеи или поясницы возможно онемение, боль и слабость руки или ноги, если разрастание костной ткани приводит к сдавлению нервов. Разрастание костной ткани возможно в просвете спинномозгового канала в пояснице (стеноз поясничного отдела позвоночника), оно сдавливает нервы, ведущие к ногам, в месте их выхода из канала. Такое сдавление может быть причиной болей в ногах при ходьбе, что наводит на ложные подозрения о нарушениях кровоснабжения ног (перемежающаяся хромота). В редких случаях костные разрастания в шее приводят к сдавлению пищевода, что осложняет глотание.
Остеоартрит может в течение многих лет протекать стабильно либо стремительно прогрессировать, но в большинстве случаев наблюдается медленное прогрессирование после появления симптомов. У многих больных заболевание приводит к инвалидности различной степени.
Если у пациента суставы становятся красными, горячими и припухшими, необходимо обследование у врача, поскольку остеоартрит, как правило, не вызывает подобные явления и их причиной может быть инфекция или подагра.
В результате остеоартрита руки верхние суставы пальцев стали более крупными (узелки Гебердена).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии узелки Бушара наиболее заметны на средних суставах пальцев правой руки и средних суставах указательного и среднего пальцев левой руки.
© Springer Science+Business Media
В результате остеоартрита руки верхние суставы пальцев стали более крупными (узелки Гебердена).
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
На этой фотографии узелки Бушара наиболее заметны на средних суставах пальцев правой руки и средних суставах указательного и среднего пальцев левой руки.
© Springer Science+Business Media
Диагностика остеоартрита
Рентгенологическое исследование
Врачи ставят диагноз остеоартрита на основании характерных симптомов, результатов физикального обследования и рентгенологической картины суставов (например, увеличение кости и сужение полости сустава). Однако рентген не всегда показателен для ранней диагностики остеоартрита, поскольку не позволяет обнаружить изменения в хрящевой ткани, которые появляются в первую очередь. Также изменения на рентгеновских снимках зачастую полностью не соответствуют симптомам пациента. Например, на рентгенограмме больного с тяжелыми симптомами могут присутствовать лишь незначительные изменения, либо на рентгенограмме больного с небольшим количеством симптомов или полным их отсутствием наблюдаются значительные изменения.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет обнаружить изменения в хрящевой ткани на ранних стадиях, но потребность в ее проведении для диагностики возникает редко.
Анализы крови не позволяют поставить диагноз остеоартрита, хотя некоторые их них могут быть полезны в диагностике других заболеваний.
При отеке сустава врачи могут обезболить участок уколом анестетика, после чего ввести в полость сустава иглу для взятия образца синовиальной жидкости. Образец берут на анализ для того, чтобы дифференцировать остеоартрит и другие болезни суставов, например, инфекции и подагру.
Лечение остеоартрита
Меры физического характера, включая физиотерапию и реабилитационную терапию, защиту суставов и соответствующее снижение массы тела;
Лекарственные препараты
Хирургическое вмешательство
Основные цели лечения остеоартрита включают:
обезболивание;
сохранение гибкости сустава;
оптимизацию функций сустава и функций всего организма.
Достижению таких целей в первую очередь способствуют физические мероприятия, в числе которых упражнения для развития силы, гибкости и выносливости, а также реабилитация (лечебная физкультура и реабилитационная терапия). Больных обучают методам изменения своей повседневной деятельности, чтобы облегчить их жизнь с остеоартритом. Дополнительное лечение предусматривает прием лекарственных препаратов, хирургическое вмешательство (у некоторых больных) и новые методы лечения.
Физические мероприятия
Соответствующие упражнения — в том числе упражнения на растяжку, укрепление и осанку — позволяют сохранить здоровую хрящевую ткань, увеличить диапазон движений в суставе и, что наиболее важно, укрепить близлежащие мышцы для лучшей амортизации ударов. Физические упражнения могут облегчить симптомы со стороны суставов, подвижность и качество жизни у людей с остеоартритом коленного и/или тазобедренного сустава. Врачи часто рекомендуют выполнять физические упражнения в воде (например, в бассейне), особенно людям с сильной болью, которым может быть полезно снизить ударную нагрузку.
Упражнения на растяжку следует выполнять ежедневно.
Упражнения должны перемежаться периодами отдыха болезненных суставов продолжительностью в несколько минут (каждые 4–6 часов в течение дня), но иммобилизация сустава с большей вероятностью приведет к ухудшению течения заболевания, нежели облегчит состояние больного.
Применение слишком мягких стульев, кресел, матрацев и автомобильных сидений может усугубить симптомы.
Пациентам, сидящим в кресле, не следует подкладывать подушки под колени, поскольку из-за этого мышцы колена и бедра становятся напряженными. (Эта рекомендация противоречит рекомендации по поводу укладывания подушки между коленями у больных с болями в нижней части спины и пояснично-крестцовым радикулитом. У таких больных использование подушки уменьшает нагрузку на нижнюю часть спины и бедро [см. Ишиалгия]).
Часто рекомендуют пододвигать вперед автомобильные сидения, сидеть на стульях с прямой спинкой и достаточно высокими сиденьями (таких как кухонные стулья или стулья в столовой), спать на жестких матрацах, подкладывать в кровать доски (продаются во многих столярных мастерских), а также носить ортопедическую обувь с поддержкой стопы или спортивную обувь.
Устройства для подъема сиденья для унитаза способны облегчить процесс вставания для пациентов с болезненным течением остеоартрита коленных или тазобедренных суставов, особенно если у них отмечается мышечная слабость.
При остеоартрите позвоночника иногда помогают определенные упражнения; в случае сильной боли может потребоваться опора для спины. Упражнения должны включать как упражнения для укрепления мышечной силы, так и аэробные упражнения низкой интенсивности (например, ходьба, плавание, упражнения на орбитреке и езда на велотренажере). По возможности пациентам следует придерживаться обычного расписания дня и продолжать выполнять привычную работу, например, заниматься хобби или ходить на работу. Однако физическую активность может быть необходимо скорректировать, чтобы ограничить поднятие тяжестей и наклоны, которые могут усугубить боль при остеоартрите.
Облегчить боль и помочь людям жить с остеоартритом также могут следующие дополнительные меры:
Физиотерапия, часто с термолечением, таким как грелки. Также полезной может быть реабилитационная терапия.
Упражнения на расширение диапазона движения, выполняемые с осторожностью в теплой воде, полезны по той причине, что тепло улучшает функцию мышц, снижая скованность и мышечные спазмы.
Вкладки в обувь (ортопедические), поддерживающая или спортивная обувь позволяют ослабить боль при ходьбе.
При необходимости следует применять специальное оборудование (например, трости, костыли, ходунки, шейный бандаж или эластичные наколенники для защиты суставов от избыточной нагрузки; либо стульчик для ванной во избежание чрезмерного напряжения во время мытья).
Похудение может несколько облегчить давление на суставы и улучшить их подвижность.
Лекарственные препараты
Лекарственные препараты назначают в дополнение к упражнениям и физиотерапии. Лекарственные препараты, которые могут применяться совместно или отдельно, сами по себе не влияют на течение остеоартрита. Они используются для снятия симптомов и, соответственно, облегчения нормальной повседневной деятельности.
Для уменьшения боли и припухлости могут применяться нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). НПВП уменьшают боль и воспаление в суставах. НПВП также выпускают в виде геля и крема для втирания в кожу (например, диклофенак в виде 1% геля) над суставами кисти и колена для облегчения симптомов. НПВП, принимаемые внутрь, несут риск серьезных побочных эффектов и поэтому должны использоваться в течение максимально короткого периода времени. Люди, принимающие НПВП внутрь, часто также принимают препараты для защиты слизистой оболочки желудка, кроме того им может быть необходимо контролировать функцию почек и артериальное давление.
Иногда возникает необходимость в применении обезболивающих препаратов других видов. Например, крем с экстрактом кайенского перца (с капсаицином в качестве активного компонента) можно наносить непосредственно на кожу поверх сустава. Врач также может порекомендовать лидокаиновые пластыри для облегчения боли, но доказательства эффективности этих пластырей отсутствуют. Дулоксетин, относящийся к группе пероральных антидепрессантов, может облегчать боль, вызванную остеоартритом.
Некоторым людям, особенно тем, кто не может принимать НПВП, может помочь ацетаминофен (парацетамол). Однако парацетамол не так эффективен, как НПВП, для облегчения боли в суставах. Не следует принимать парацетамол в дозах, превышающих рекомендованные, особенно при наличии заболеваний печени или при употреблении значительных количеств алкоголя. При приеме парацетамола следует избегать одновременного приема различных безрецептурных препаратов, в состав которых он входит.
Следует избегать применения более сильных анальгетиков (или обезболивающих препаратов), таких как трамадол или другие опиоиды.
Изучалась эффективность нескольких пищевых добавок (например, глюкозаминсульфата и хондроитинсульфата) на предмет возможной пользы при лечении остеоартрита. До настоящего времени результаты неоднозначны, а потенциальные преимущества глюкозаминсульфата и хондроитинсульфата в лечении боли не очевидны, при этом оказалось, что данные препараты не оказывают влияния на прогрессирование разрушения сустава. Использование других пищевых добавок, таких как куркума и босвеллия пильчатая, обычно не рекомендуется. Можно попробовать применять их, но доказательства того, что такие добавки уменьшают боль, ограничены.
Хирургическое вмешательство
Хирургическое вмешательство позволяет достичь результата тогда, когда остальные методы лечения не в силах уменьшить боль или улучшить функцию. Возможно протезирование некоторых суставов, чаще всего тазобедренного и коленного, т.е. замена искусственным суставом. Протезирование суставов, особенно тазобедренного, обычно очень эффективно: практически во всех случаях возможно улучшить объем движений и функцию, а также значительно снизить боль. Таким образом, при невозможности контролировать боль и ограничении функций следует рассматривать возможность эндопротезирования сустава. Поскольку искусственный сустав не вечен, при лечении очень молодых людей эта процедура часто откладывается, чтобы свести к минимуму потребность в повторном протезировании. Если остальные методы лечения были неэффективными, для купирования симптомов остеоартрита спины или шеи, особенно при сдавлении нервов, можно провести хирургическое вмешательство. Преимущество ограниченных артроскопических хирургических процедур при остеоартрите коленного сустава, таких как пластика мениска или реконструктивная операция на коленных связках, неоднозначно.
Для заживления небольших дефектов хрящевой ткани у молодых больных с остеоартритом (часто возникающим в связи с травмой) применяется ряд методов, позволяющих восстановить клетки внутри хряща. Однако такие методы пока не показали эффективности при массивных повреждениях хряща, которые обычно наблюдаются у пожилых людей.
Полная замена тазобедренного сустава
Иногда приходится заменять весь тазобедренный сустав. Полный тазобедренный сустав включает верхнюю часть (головку) бедренной кости и поверхность впадины, с которой соприкасается головка бедренной кости. Эта процедура называется полной заменой тазобедренного сустава или полной артропластикой тазобедренного сустава. Головку бедренной кости заменяют шарообразной конструкцией (протезом), выполненной из металла. Протез оснащен прочным штырем, который крепится к центру бедренной кости. Впадину заменяют металлическим корпусом с внутренней оболочкой из прочной пластмассы.
Эндопротезирование коленного сустава
При остеоартрите коленного сустава его можно заменить искусственным суставом. Хирург под общим наркозом делает надрез над поврежденным коленным суставом. Извлекается коленная чашечка, и концы бедренной кости и большой берцовой кости полируются, чтобы облегчить присоединение частей искусственного сустава (протеза). Одна часть искусственного сустава вставляется в бедренную кость, вторая — в большую берцовую кость, после чего обе части закрепляются на месте с помощью костного цемента.
Другие виды лечения
Существуют различные другие методы лечения боли при остеоартрите, но их использование обычно не рекомендуется из-за ограниченных доказательств эффективности. Тем не менее некоторые из них можно попробовать применять, особенно при сохранении симптомов после использования других методов лечения. Виды лечения, которые могут уменьшить боль, включают следующие:
Термолечение, такое как накладывание на пораженные суставы грелок или влажных и теплых компрессов. (Чтобы избежать ожогов, следует соблюдать осторожность и не использовать слишком горячую грелку или не оставлять ее надолго.)
Для снятия боли при временном ухудшении состояния одного сустава можно также применять холод.
Акупунктура приводит к выделению головным мозгом различных химических мессенджеров (нейромедиаторов), которые действуют как естественные анестетики, что может помочь в данной ситуации.
Может быть полезен лечебный массаж, проводимый квалифицированным массажистом, и глубокое прогревание с диатермией или ультразвуковой терапией.
Иногда непосредственно в сустав может вводиться специальная форма кортизона. Такое лечение у некоторых пациентов позволяет достичь временного снятия боли.
Серия от 1 до 5 еженедельных инъекций гиалуроновой кислоты (вещества, подобного нормальной синовиальной жидкости) в полость коленного сустава может помочь облегчить боль у некоторых пациентов. Такие инъекции должны проводиться не чаще, чем один раз в 6 месяцев. Инъекции гиалуроновой кислоты не замедляют прогрессирование артрита.
При остеоартрите коленного сустава не рекомендуется электрическая стимуляция, например чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС).
В настоящее время проводятся исследования экспериментальных методов лечения для сохранения хрящевой ткани.
Взгляд на старение: остеоартрит;
Существует множество мифов об остеоартрите. Например, люди думают, что он неизбежен при старении, как седеющие волосы и изменения кожи, что он приводит к некоторой инвалидности, и что лечение от него не помогает.
Заболеваемость остеоартритом с возрастом и вправду растет. Например, с возрастом происходят следующие изменения:
Однако остеоартрит не является неизбежным спутником старения. Он не вызывается обычным изнашиванием тканей, наблюдаемым после многих лет работы сустава. К другим факторам могут относиться разовые или многократные травмы, нестандартные движения, нарушения обмена веществ, инфекции сустава или другие болезни суставов.
Разработаны эффективные методы лечения, например, обезболивающие препараты (анальгетики), физические упражнения и физиотерапия, а также, в ряде случаев, хирургическое вмешательство.
Старение также часто сопряжено с повреждением связок. Связки, используемые для связывания сустава, с возрастом утрачивают эластичность, что приводит к скованности и тугоподвижности сустава. Такие перемены объясняются химическими изменениями белков, из которых состоят связки. В результате этого большинство людей с возрастом утрачивают гибкость. Связки имеют тенденцию легче разрываться и при разрывах медленнее заживать. Пожилым людям следует обсудить режим упражнений с тренером или врачом, чтобы исключить упражнения, способные привести к разрыву связки.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые втираются в кожу над пораженным суставом, могут быть предпочтительным вариантом для пожилых людей с остеоартритом поверхностных суставов, например кистей и колен. При этом поглощается меньше НПВП, чем при приеме внутрь, что снижает вероятность развития побочных эффектов. Пероральные НПВП следует применять в течение как можно более короткого периода времени, учитывая риск желудочно-кишечного кровотечения и дисфункции почек, который повышен у пожилых людей. Парацетамол — приемлемая альтернативая, когда невозможен прием пероральных НПВП, но он менее эффективен в качестве анальгетика, чем НПВП.
В некоторых случаях могут потребоваться более сильные анальгетики, такие как трамадол, но врачи назначают их только при необходимости, чтобы избежать проблем с побочными эффектами и возможного развития зависимости. Кроме того, у пожилых людей эти препараты могут вызывать дезориентацию.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд по борьбе с артритом (Arthritis Foundation): информация об остеоартрите и других типах артрита, а также о доступных методах лечения, советы по образу жизни и другие ресурсы