На ранних стадиях нейропатическая артропатия похожа на остеоартрит, поскольку для суставов характерна скованность и возможно скопление в них жидкости. Распространенным ранним симптомом является боль. Однако из-за нарушенного восприятия боли ее выраженность часто аномально низка, если учитывать степень повреждения сустава. Несмотря на это, при быстром прогрессировании заболевания возможно появление чрезвычайно сильной боли в суставе. В таких случаях сустав обычно отекает из-за избытка жидкости и аномального роста костной ткани. Сустав может выглядеть деформированным из-за перелома и растяжения связок, в результате чего незакрепленные части костной и хрящевой ткани могут выступать. По причине выступа в просвет сустава костных разрастаний движение в суставе может сопровождаться грубым скрежетом.

Разные основные заболевания поражают различные суставы. Например, осложнения при нелеченом сифилисе приводят к поражениям коленного и тазобедренного сустава, а результатом сахарного диабета является поражение стопы и голеностопного сустава. Сирингомиелия обычно поражает шейный отдел позвоночника и вследствие этого суставы верхних конечностей, особенно локтевой и плечевой сустав.

В редких случаях у больных может развиваться второй артрит, вызванный бактериальными возбудителями (см. Инфекционный артрит); также может присутствовать или отсутствовать повышенная температура или общее ощущение болезненности (недомогание), которое характерно для инфекционного артрита. Инфекционный артрит особенно часто возникает у больных диабетом.

Вследствие разрастания костных тканей возможно сдавление таких структур, как кровеносные сосуды, нервы или спинной мозг.