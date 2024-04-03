Нейропатическая артропатия — следствие прогрессирующего разрушения суставов, часто стремительного, которое развивается у больных, неспособных ощущать боль, постоянно травмирующих суставы и не замечающих ранние признаки поражения суставов.
Причиной нейропатической артропатии является основное заболевание, поражающее нервы, например диабет или инсульт.
Нейропатическая артропатия развивается у больных, которые не чувствуют боли от повреждения сустава.
Типичные симптомы включают скованность, скопление жидкости и боль в суставах.
Диагноз ставится на основании рентгенологического обследования.
Лечение основного заболевания нервной системы, а также стабилизация суставов и переломов, а иногда хирургическое вмешательство могут помочь замедлить прогрессирование болезни и облегчить боль.
Поражение может затронуть любой сустав, в зависимости от локализации повреждения нерва. Чаще всего заболевание поражает:
коленный и голеностопный сустав;
суставы стопы у больных диабетом.
Часто поражение затрагивает только одну область, такую как стопа или голеностопный сустав, и обычно не более двух или трех суставов.
Причины нейропатической артропатии
При повреждении определенных нервов больные утрачивают способность чувствовать боль. Повреждение этих нервов возможно при различных заболеваниях, например, сахарном диабете, заболеваниях спинного мозга (травмы и заполненные жидкостью полости спинного мозга [сирингомиелия]) и сифилисе. Ее наиболее распространенными причинами являются:
Больные с повреждениями нервов могут много раз травмировать сустав, не замечая этого. До нарушения функции сустава повреждения могут возникать в течение лет с их накоплением. Однако после того, как функция сустава будет нарушена, необратимое разрушение сустава может наблюдаться всего через несколько месяцев.
Симптомы нейропатической артропатии
На ранних стадиях нейропатическая артропатия похожа на остеоартрит, поскольку для суставов характерна скованность и возможно скопление в них жидкости. Распространенным ранним симптомом является боль. Однако из-за нарушенного восприятия боли ее выраженность часто аномально низка, если учитывать степень повреждения сустава. Несмотря на это, при быстром прогрессировании заболевания возможно появление чрезвычайно сильной боли в суставе. В таких случаях сустав обычно отекает из-за избытка жидкости и аномального роста костной ткани. Сустав может выглядеть деформированным из-за перелома и растяжения связок, в результате чего незакрепленные части костной и хрящевой ткани могут выступать. По причине выступа в просвет сустава костных разрастаний движение в суставе может сопровождаться грубым скрежетом.
Разные основные заболевания поражают различные суставы. Например, осложнения при нелеченом сифилисе приводят к поражениям коленного и тазобедренного сустава, а результатом сахарного диабета является поражение стопы и голеностопного сустава. Сирингомиелия обычно поражает шейный отдел позвоночника и вследствие этого суставы верхних конечностей, особенно локтевой и плечевой сустав.
В редких случаях у больных может развиваться второй артрит, вызванный бактериальными возбудителями (см. Инфекционный артрит); также может присутствовать или отсутствовать повышенная температура или общее ощущение болезненности (недомогание), которое характерно для инфекционного артрита. Инфекционный артрит особенно часто возникает у больных диабетом.
Вследствие разрастания костных тканей возможно сдавление таких структур, как кровеносные сосуды, нервы или спинной мозг.
Диагностика нейропатической артропатии
Рентгенологическое исследование
Врач заподозрит наличие нейропатической артропатии у пациента с болезнями, поражающими нервы, и характерными симптомами поражения суставов.
С помощью рентгенологического обследования можно обнаружить повреждения суставов, которые часто включают отложения кальция и патологический рост костной ткани, а также деформации.
Лечение нейропатической артропатии
Лечение основного заболевания нервов
Операция по восстановлению или замене суставов
Лечение основного заболевания нервной системы в ряде случаев способно замедлить или даже обратить повреждение суставов. Стабилизация безболезненных переломов с шинированием нестабильных суставов позволяет приостановить поражение или свести его к минимуму.
Возможна хирургическая коррекция или замена тазобедренного и коленного суставов искусственным. Однако у таких пациентов выше риск осложнений, таких как расшатывание и смещение сустава.
Профилактика нейропатической артропатии
Недопущение травм и использование таких защитных средств, как шины или специальная обувь
В ряде случаев развитие нейропатической артропатии можно предотвратить путем ухода за стопами ног и недопущения травм.
Иногда для защиты уязвимых суставов применяют шины или специальную обувь. Стабилизация суставов может предотвратить развитие нейропатической артропатии у человека в группе риска.