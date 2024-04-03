Анкилозирующий спондилит

Рентгенологическое исследование

Анализы крови

Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ)

Установленные критерии

Диагностика анкилозирующего спондилита основана на характерном наборе симптомов, данных семейного анамнеза и результатах рентгенологического обследования позвоночника, таза и пораженных суставов. Обычно, хотя и не всегда, на рентгенограмме присутствует изнашивание (эрозия) сустава между позвоночником и тазовой костью (крестцово-подвздошный сустав) и образование костных сращений между позвонками, приводящих к тугоподвижности позвоночника (сакроилеит). У некоторых сакроилеит не виден на рентгенограмме, но может быть обнаружен на МРТ малого таза или позвоночника.

Анализ крови проводится для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью, а также уровня С-реактивного белка и иногда наличия гена HLA-B27. Высокие уровни СОЭ и С-реактивного белка указывают на воспаление, но не определяют степень тяжести заболевания. У человека может быть ген HLA-B27, но спондилит при этом отсутствует. Наличие гена HLA-B27 повышает вероятность анкилозирующего спондилита, но не подтверждает диагноз.

Лабораторное исследование Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Крестцово-подвздошный сустав Изображение

Врачи также могут ставить диагноз на основании установленного набора критериев, однако существует несколько различных наборов критериев, и некоторые из них претерпевают изменения. Например, к людям, у которых боль в спине продолжалась более 3 месяцев и которым не исполнилось 45 лет на момент развития симптомов, иногда применяются следующие критерии.

Здесь описаны два вида критериев: рентгенологические (рентгенографические или МРТ) и клинические (обследования и анализы крови) критерии. Больные, соответствующие одному или обоим видам критериев, могут страдать анкилозирующим спондилитом.

Для соответствия рентгенологическим критериям у пациента должен быть сакроилеит, подтвержденный рентгеновскими снимками или МРТ, и как минимум один из перечисленных ниже симптомов. Для соответствия клиническим критериям у больных должен быть HLA-B27 и как минимум два из перечисленных ниже симптомов:

Дактилит (отек всего пальца руки или ноги)

Болезненное воспаление пятки

Спондилоартрит в семейном анамнезе

Боли в спине воспалительной природы в анамнезе

Артрит

Псориаз

Воспалительные заболевания кишечника

Воспаление глаз (увеит)

Высокий уровень С-реактивного белка

Облегчение боли и воспаления нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)

Боли в спине из-за воспаления нарастают постепенно у больных в возрасте 40 лет или моложе. У больных в утреннее время наблюдается скованность, которая проходит после физической активности.