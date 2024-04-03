Анкилозирующий спондилит — спондилоартрит, для которого характерно воспаление позвоночника (спондилит), крупных суставов, пальцев рук и ног, что сопровождается скованностью суставов и болью.
Часто встречается длительная боль в суставах, утренняя скованность в спине и воспаление глаз.
Диагноз ставят на основе симптомов, результатов рентгенологического исследования и установленных критериев.
Нестероидные противовоспалительные препараты и в ряде случаев сульфасалазин или метотрексат эффективны в отношении артрита в конечностях.
Лекарственные препараты, которые ингибируют фактор некроза опухолей, а также некоторые биологические препараты крайне эффективны при артрите позвоночника и конечностей.
Анкилозирующий спондилит в 3 раза чаще наблюдается у мужчин, чем у женщин, и развивается преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет. Причина анкилозирующего спондилита не установлена, но часто он носит наследственный характер, что указывает на возможную роль генетики. Анкилозирующий спондилит в 10—20 раз чаще встречается у людей, родители или братья и сестры которых страдают этим заболеванием. Ген HLA-B27 присутствует у 90% людей европеоидной расы, страдающих анкилозирующим спондилитом, но он также присутствует почти у 10% всего населения, в зависимости от этнической принадлежности. Тем не менее, наличие гена HLA-B27 не означает наличия анкилозирующего спондилита или его развития в будущем. Например, заболевание обнаруживается только у 50% обоих однояйцевых близнецов, что свидетельствует о возможной роли неустановленных факторов окружающей среды.
Симптомы анкилозирующего спондилита
При анкилозирующем артрите рецидивы воспаления от легкой до средней степени тяжести могут чередоваться с периодами практически полного отсутствия симптомов.
Наиболее распространенным симптомом является
Боль в спине
Интенсивность боли в спине различается при различных приступах и у различных больных. Чаще всего боль усиливается в ночное время и утром. Также крайне распространена скованность ранним утром, которая проходит после физической деятельности. Боль в пояснице и связанные с ней мышечные спазмы часто снимаются при наклонах вперед. В связи с этим у пациентов, не получавших лечения, часто развивается сутулость, которая может усугубляться и стать необратимой. У других больных позвоночник становится явно выпрямленным и тугоподвижным.
Иногда боли в спине могут сопровождаться снижением аппетита, снижением массы тела, чрезмерной утомляемостью и анемией. При воспалении суставов, соединяющих ребра и позвоночник, боль может препятствовать расширению грудной клетки при глубоком вдохе. Скованность (сращение) позвоночника может также ограничивать способность грудной клетки к расширению.
В ряде случаев боль вначале возникает в крупных суставах, например, тазобедренных, коленных и плечевых.
Приблизительно у 25% людей наблюдаются общие (системные) симптомы:
Часто отмечают рецидивирующие приступы болезненного, но в ряде случаев легкого воспаления глаз (увеита), которое при своевременном лечении обычно не приводит к ухудшению зрения.
У некоторых больных воспаление сердечного клапана приводит к его необратимому повреждению, у других больных возможны проблемы с сердцем или аортой.
При сдавлении поврежденным позвонком нервов или спинного мозга может развиться онемение, слабость или боль в участке, снабжаемом поврежденным нервом. Иногда возникает синдром конского хвоста — осложнение, при котором поражаются нервы, выходящие из нижней части спинного мозга.
В редких случаях наблюдаются нарушения со стороны легких, например, кашель, кровохарканье и одышка (диспноэ).
Возможно возникновение тендинита ахиллова сухожилия, подошвенного фасциоза и тендинита связки надколенника. Также может развиться дактилит (толстые пальцы), который представляет собой болезненный отек пальца руки или ноги.
Изображение любезно предоставлено врачом Кинаной Ясен.
Диагностика анкилозирующего спондилита
Рентгенологическое исследование
Анализы крови
Иногда магнитно-резонансная томография (МРТ)
Установленные критерии
Диагностика анкилозирующего спондилита основана на характерном наборе симптомов, данных семейного анамнеза и результатах рентгенологического обследования позвоночника, таза и пораженных суставов. Обычно, хотя и не всегда, на рентгенограмме присутствует изнашивание (эрозия) сустава между позвоночником и тазовой костью (крестцово-подвздошный сустав) и образование костных сращений между позвонками, приводящих к тугоподвижности позвоночника (сакроилеит). У некоторых сакроилеит не виден на рентгенограмме, но может быть обнаружен на МРТ малого таза или позвоночника.
Анализ крови проводится для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) — скорости, с которой эритроциты оседают на дно пробирки с кровью, а также уровня С-реактивного белка и иногда наличия гена HLA-B27. Высокие уровни СОЭ и С-реактивного белка указывают на воспаление, но не определяют степень тяжести заболевания. У человека может быть ген HLA-B27, но спондилит при этом отсутствует. Наличие гена HLA-B27 повышает вероятность анкилозирующего спондилита, но не подтверждает диагноз.
Врачи также могут ставить диагноз на основании установленного набора критериев, однако существует несколько различных наборов критериев, и некоторые из них претерпевают изменения. Например, к людям, у которых боль в спине продолжалась более 3 месяцев и которым не исполнилось 45 лет на момент развития симптомов, иногда применяются следующие критерии.
Здесь описаны два вида критериев: рентгенологические (рентгенографические или МРТ) и клинические (обследования и анализы крови) критерии. Больные, соответствующие одному или обоим видам критериев, могут страдать анкилозирующим спондилитом.
Для соответствия рентгенологическим критериям у пациента должен быть сакроилеит, подтвержденный рентгеновскими снимками или МРТ, и как минимум один из перечисленных ниже симптомов. Для соответствия клиническим критериям у больных должен быть HLA-B27 и как минимум два из перечисленных ниже симптомов:
Дактилит (отек всего пальца руки или ноги)
Болезненное воспаление пятки
Спондилоартрит в семейном анамнезе
Боли в спине воспалительной природы в анамнезе
Артрит
Воспаление глаз (увеит)
Высокий уровень С-реактивного белка
Облегчение боли и воспаления нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП)
Боли в спине из-за воспаления нарастают постепенно у больных в возрасте 40 лет или моложе. У больных в утреннее время наблюдается скованность, которая проходит после физической активности.
Лечение акилозирующего спондилита
Нестероидные противовоспалительные препараты
Ингибиторы фактора некроза опухолей (ФНО), ингибиторы интерлейкина-17 (ИЛ-17) или ингибиторы Янус-киназы (JAK)
физическая нагрузка.
Лечение акилозирующего спондилита направлено на:
облегчение боли в спине и суставах;
сохранение диапазона движений суставов;
предотвращение повреждения других органов;
профилактику или коррекцию деформаций позвоночника.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) позволяют уменьшить боль и воспаление, что дает больным возможность выполнять важные упражнения для сохранения осанки, в том числе растяжка и глубокое дыхание.
Такие ингибиторы ФНО, как этанерцепт, адалимумаб, инфликсимаб, голимумаб и цертолизумаба пэгол, эффективны для облегчения болей в спине и снятия воспаления. Для лечения анкилозирующего спондилита у людей с рецидивирующим увеитом адалимумаб или инфликсимаб предпочтительнее этанерцепта.
Секукинумаб, ингибитор рецептора ИЛ-17А, также может снизить воспаление и симптомы со стороны суставов. Иксекизумаб, другой ингибитор ИЛ-17, используется для лечения активного анкилозирующего спондилита.
Ингибиторы JAK (например, упадацитиниб и тофацитиниб) — это таргетные синтетические базисные противоревматические препараты, модифицирующие течение заболевания (DMARD), которые могут использоваться у людей, симптомы которых не уменьшаются при применении НПВП, ингибиторов ФНО или ингибиторов IL-17.
Долгосрочными целями лечения анкилозирующего спондилита является сохранение надлежащей осанки и укрепление мышц спины. Ежедневные упражнения позволяют укрепить мышцы, чтобы не допустить сгибания и сутулости. Больным рекомендуется некоторое время в течение дня — в основном во время чтения — проводить лежа на животе с упором на локти, поскольку такое положение разгибает позвоночник и позволяет сохранить гибкость в спине.
Кортикостероидные глазные капли и расширяющие зрачок глазные капли эффективны при кратковременном лечении воспаления глаз, которое то появляется, то исчезает. Однократные инъекции кортикостероидов способны помочь при поражении 1–2 суставов, кроме суставов позвоночника. Время от времени используются миорелаксанты и опиоидные анальгетики, но только в течение короткого времени, для снятия сильной боли и мышечных спазмов.
При эрозии или фиксации тазобедренного сустава в согнутом положении для снятия боли и восстановления функции применяется хирургическое вмешательство для замены сустава.
В связи с ограниченной свободой движений грудной клетки, что приводит к нарушению функций легких, курение сигарет, которое также нарушает функцию легких, строго противопоказано.
Прогноз при анкилозирующем спондилите
У большей части больных с анкилозирующим спондилитом развивается некоторая нетрудоспособность, но при этом сохраняется возможность вести нормальную продуктивную жизнь. У некоторых больных заболевание прогрессирует быстрее и приводит к тяжелым деформациям. Прогноз при анкилозирующем спондилите неблагоприятен у людей, у которых развивается крайняя скованность позвоночника или тазобедренного сустава, увеит либо заболевание сердца или легких.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Фонд по борьбе с артритом (Arthritis Foundation): информация об анкилозирующем спондилите, а также о доступных методах лечения, советы по образу жизни и другие ресурсы