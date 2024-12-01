Узелковый полиартериит (УПА)

Узелковый полиартериит — вид васкулита, при котором наблюдается воспаление артерий среднего калибра.

Может поражаться любой орган, но легкие обычно не затронуты.

Узелковый полиартериит может развиваться стремительно с летальным исходом, либо постепенно.

Симптомы различаются в зависимости от пораженного органа.

Диагноз можно подтвердить с помощью биопсии пораженного органа или артериографии кровеносных сосудов.

Своевременное лечение кортикостероидами, другими лекарственными препаратами, подавляющими иммунную систему, либо их комбинацией достаточно эффективно.

(См. также Общие сведения о васкулите).

Узелковый полиартериит чаще всего развивается у больных среднего возраста, обычно после 50 лет, но может встречаться в любом возрасте. Это редкое заболевание.

Причина узелкового полиартериита не установлена, но принято считать, что провоцирующим фактором выступают определенные вирусные инфекции (например, гепатит В или в редких случаях гепатит C) или лекарственные препараты. Примерно у 20% людей с узелковым полиартериитом присутствует гепатит B или C. Некоторые случаи узелкового полиартериита также были связаны с мутацией гена аденозиндезаминазы 2 (ADA2). Кроме того, узелковый полиартериит наблюдался у некоторых людей с редким воспалительным заболеванием, называемым синдромом VEXAS (вакуоли, фермент E1, сцепленный с Х-хромосомой, аутовоспалительный, соматический), вызванным мутацией в гене убиквитин-подобного модификатор-активирующего фермента 1 (UBA1). Заболевание также может быть вызвано лекарственными препаратами, но чаще всего провоцирующий фактор установить невозможно.

Чаще всего поражение затрагивает почки, кожу, нервы, суставы, мышцы и пищеварительный тракт. Печень и сердце поражаются реже.

Симптомы УПА Поначалу течение заболевания может быть легким, но впоследствии наблюдается резкое ухудшение с возможным летальным исходом в течение нескольких месяцев, или же происходит постепенное нарастание тяжести заболевания и его переход в хроническую инвалидизирующую болезнь. Возможно поражение любого органа или группы органов. Однако обычно легкие не поражаются. Симптомы зависят от пораженного органа и тяжести повреждения. Изредка заболевание поражает только один орган (например, кишечник) или нерв. Вначале возможно общее недомогание, усталость и повышение температуры тела. Случается потеря аппетита и снижение массы тела. Распространенными симптомами является ночная потливость и общая слабость. Другие симптомы развиваются при повреждении артерий, обеспечивающих приток крови к органу, и недостаток крови приводит к нарушениям функций такого органа. Таким образом, симптомы могут различаться, в зависимости от органа, который затронут патологическим процессом: Суставы — боль в мышцах, чувствительность и слабость; боль в суставах (общая) и воспаление суставов (артрит)

Почки: повышенное артериальное давление, кровь в моче, возможная почечная недостаточность вследствие накапливания в крови токсичных соединений и сниженные объемы мочи

Пищеварительный тракт: сильная боль, диарея с кровью, тошнота, рвота и проникающие повреждения (перфорации) стенки кишечника.

Сердце: боль в груди (стенокардия), инфаркт миокарда и сердечная недостаточность.

Головной мозг: головные боли, судорожные припадки и инсульты.

Нервы: очаговое онемение, покалывание, слабость либо паралич рук или ног.

Печень: Поражение печени

Кожа: синюшность или покраснение кожи пальцев рук или ног, изредка язвочки на коже.

Гениталии: боль, чувствительность и воспаление в яичках (орхит). В ряде случаев повреждение органа необратимо, и некоторые или все органы утрачивают свою функцию. При ослабленной стенке артерии возможен ее разрыв, вызывающий внутреннее кровотечение. Такие состояния, как сердечный приступ, могут возникать через продолжительное время после лечения воспалительного процесса.

Диагностика УПА Обследование врачом

Анализы крови

Биопсия

Артериография Диагностика узелкового полиартериита может быть затруднена. Врачи подозревают наличие узелкового полиартериита при определенном сочетании симптомов и результатов анализа крови. Например, такое подозрение возникает при развитии у ранее здорового человека средних лет различных сочетаний симптомов, среди которых жар неустановленного происхождения, определенный комплекс признаков повреждения нервов (например, трудности с поднятием стопы или сгибанием руки в запястье), язвочки на коже, боль в животе или конечностях, боль в суставах или мышцах, а также стремительно развивающееся повышение артериального давления. Для подтверждения диагноза узелкового полиартериита врачи могут взять небольшой образец ткани пораженного органа для его обследования под микроскопом (биопсия) или назначить рентгенологическое исследование сосудов (артериографию). Принцип артериографии заключается в получении снимков после инъекции красителя, видимого при воздействии рентгеновских лучей (рентгеноконтрастное вещество). Для выявления патологических изменений, например сужений или расширений (аневризм) в стенках пораженных артерий, иногда может назначаться магнитно-резонансная ангиография. Однако подтверждение диагноза с помощью магнитно-резонансной томографии менее вероятно, чем при ангиографии. Врачи могут провести электромиографию и исследования нервной проводимости для подтверждения вовлечения нервной ткани и, иногда, чтобы выбрать участок мышечной или нервной ткани для проведения биопсии.

Лечение УПА Кортикостероиды

Другие иммунодепрессанты

Лечение симптомов или основного заболевания в случае необходимости Целью лечения узелкового полиартериита является предотвращение прогрессирования повреждений, но восстановление уже имеющихся повреждений невозможно. Лечение зависит от тяжести заболевания. Прием любых лекарственных препаратов, способных спровоцировать развитие заболевания, прекращают. Кортикостероиды, например, преднизон, в больших дозах способны предотвратить усугубление узелкового полиартериита и улучшить самочувствие больного. Целью лечения является достижение отсутствия симптомов (ремиссии). В связи с тем, что многим пациентам необходимо продолжительное лечение кортикостероидами, что может привести к значительным побочным эффектам, после облегчения тяжести симптомов врачи снижают дозы препаратов. Если кортикостероиды не позволяют достаточно снизить интенсивность воспалительного процесса, в дополнение к ним могут быть назначены лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты), например, циклофосфамид. Прием кортикостероидов или других иммунодепрессантов в течение продолжительного времени снижает сопротивляемость организма инфекциям. По этой причине у больных, проходящих курс такого лечения, присутствует повышенный риск инфекций, которые могут быть тяжелыми и летальными, если их вовремя не обнаружить и не провести необходимое лечение. Для предотвращения повреждения внутренних органов назначают другие виды лечения, например, используемые для контроля повышенного артериального давления. Пациентам с гепатитом В назначают лечение кортикостероидами и противовирусными препаратами.

Прогноз при узелковом периартериите При отсутствии лечения вероятность выживания при узелковом полиартериите в течение 5 лет составляет менее 15%. В случае проведения необходимого лечения вероятность выживания при узелковом полиартериите в течение 5 лет превышает 80%. Прогноз менее благоприятен при поражении почек, пищеварительного тракта, головного мозга или нервов.