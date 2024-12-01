Микроскопическая полиангиопатия

Обследование врачом

Анализы крови и мочи

Биопсия

иногда визуализирующие исследования органов грудной клетки.

Врачи подозревают микроскопический полиангиит на основании симптомов.

Проводятся анализы крови и мочи. Эти обследования не позволяют определить заболевание, но способны подтвердить наличие воспалительной реакции. Анализ крови позволяет врачам обнаружить кровотечение в пищеварительный тракт. В крови определяют наличие патологических антител, например, антител к цитоплазматическому антигену нейтрофилов (АНЦА), которые атакуют определенные виды лейкоцитов. Возможно существенное повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и уровней С-реактивного белка, лейкоцитов и тромбоцитов, что указывает на наличие воспаления. Число эритроцитов может быть крайне низким, что свидетельствует о развитии тяжелой анемии вследствие кровотечений в легкие. Проводят анализ образца мочи на предмет наличия эритроцитов и белка. Такие сведения позволяют врачу обнаружить поражение почек.

Для подтверждения диагноза проводят биопсию пораженной ткани (обычно кожи, легких или почек).

При наличии симптомов со стороны дыхательных путей назначают визуализирующие исследования органов грудной клетки. Небольшие скопления крови в легких с гораздо большей вероятностью можно обнаружить во время компьютерной томографии (КТ), чем при рентгенографии органов грудной клетки. При наличии признаков кровотечения через нос или рот в дыхательные пути вводят гибкую трубку. Эта процедура (бронхоскопия) делает возможным визуальный осмотр легких. В результате можно подтвердить наличие кровотечения (или инфекции — еще одной причины симптомов поражения дыхательных путей).