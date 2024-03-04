Тендинит и теносиновит

Тендинит — это воспаление сухожилия. Теносиновит — тендинит, сопровождающийся воспалением защитной оболочки сухожилия (сухожильного влагалища).

Причина не всегда известна.

Сухожилия становятся болезненными, особенно при движениях, и в ряде случаев отекают.

Диагноз обычно ставится на основании симптомов и результатов медицинского осмотра.

Шинирование, прогревание или охлаждение, а также назначение нестероидных противовоспалительных препаратов обычно бывают эффективны.

Сухожилия представляют собой фиброзные тяжи плотной ткани, которая используется для крепления мышц к костям. Некоторые сухожилия окружены сухожильными влагалищами. (См. также Вводные сведения о болезнях мышц, суставных сумок и сухожилий).

Часто причина тендинита неизвестна. Тендинит часто возникает в среднем и старшем возрасте, когда сухожилия слабеют и становятся более уязвимыми для травмы и воспаления. (Ослабление сухожилия, или тендинопатия, обычно приводит к множеству мелких повреждений, которые возникают со временем. Пораженные сухожилия могут постепенно или резко полностью разрываться). Также тендинит возникает у молодых людей, которые интенсивно тренируются (возможно развитие тендинита вращательной манжеты плеча — см. также Травма вращательной манжеты плеча/субакромиальный бурсит) и у людей, повторяющих однотипные монотонные движения.

Определенные сухожилия особенно чувствительны к воспалению:

Сухожилия плечевого сустава (вращательная манжета плеча): воспаление этих сухожилий — наиболее распространенная причина болей в плечевом суставе (см. Травма вращательной манжеты плеча/субакромиальный бурсит).

Два сухожилия для отвода большого пальца кисти руки: воспаление этих сухожилий называется синдромом де Кервена.

Сухожилия для сгибания пальцев: Воспаление приводит к застреванию сухожилий во влагалищах, что приводит к ощущениям хлопка (щелкающий палец).

Сухожилие над двуглавой мышцей плеча (сухожилие двуглавой мышцы): боль может возникать при сгибании руки в локтевом суставе или при поднятии или вращении руки.

Ахиллово сухожилие пятки: боль возникает в задней части пятки (Тендинит ахиллова сухожилия).

Сухожилие, которое проходит в боковой части коленного сустава (подколенное сухожилие): боль возникает во внешней части коленного сустава.

Сухожилия вблизи костей тазобедренного сустава (вертлужные сухожилия): в связи с тем, что возможно также поражение суставной сумки, часто применяется термин «вертлужный бурсит», предполагающий также воспаление этих сухожилий.

Некоторые антибиотики, такие как фторхинолоны, могут повышать риск развития тендинопатии (ослабление сухожилия) и разрыва сухожилия.

Определенные заболевания суставов, например, ревматоидный артрит, системный склероз, подагра, сахарный диабет и реактивный артрит, могут повышать риск теносиновита. У больных гонореей, особенно у женщин, возможно развитие теносиновита, вызванного гонококком, с преимущественным поражением тканей плечевого сустава, запястья, пальцев кисти, бедра, голеностопных суставов или стоп.

Симптомы тендинита и теносиновита Воспаленные сухожилия обычно болезненны при движении или прикосновении. Движение в суставе вблизи сухожилия, даже небольшое, может вызвать боль, в зависимости от тяжести тендинита. Изредка наблюдается отек и жар сухожилий или их влагалищ. При продолжительном тендините возможны отложения кальция. Часто поражается участок вокруг плечевого сустава. В дополнение к болевым ощущениям возможна скованность и слабость плечевого сустава. При движениях в суставе возможны потрескивания или притормаживания.

Диагностика тендинита и теносиновита Обследование врачом;

Иногда визуализирующие исследования Диагностика тендинита преимущественно основана на симптомах и результатах физикального обследования. В ряде случаев показана магнитно-резонансная томография (МРТ) или ультразвуковое исследование.

Лечение тендинита и теносиновита Покой или иммобилизация, тепло или холод, а затем физические нагрузки

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Иногда инъекции кортикостероидов Часто помогает покой или иммобилизация с помощью шины или гипсовой повязки, прогревание или охлаждение — в зависимости от того, что будет эффективно. Прием НПВП в течение 7–10 дней может уменьшить боль и воспаление. Иногда в сухожильное влагалище вводят кортикостероиды (например, бетаметазон, метилпреднизолон или триамцинолон) и анестезирующие средства (например, лидокаин). Изредка через несколько часов после инъекции возникает боль, поскольку кортикостероиды обратимо кристаллизуются в суставе или сухожильном влагалище. Эта боль длится менее 24 часов и снимается с помощью холодных компрессов и обезболивающих препаратов. Возможно применение других лекарственных препаратов в зависимости от причины. Например, если причиной является подагра, могут назначить индометацин или колхицин. После того, как достигнут контроль воспаления, следует несколько раз в день заниматься упражнениями для увеличения диапазона движений. Хронический стойкий тендинит, возможный при ревматоидном артрите, может требовать хирургического лечения для удаления воспаленных тканей. После хирургического вмешательства может потребоваться физиотерапия для увеличения диапазона движений и реабилитации мышц и сухожилий. Время от времени требуется хирургическое вмешательство для удаления отложений кальция или восстановления связок на участках длительно существующего тендинита, таких как область вокруг плечевого сустава. Иногда хирургическое вмешательство выполнятся для рассечения спаек, которые ограничивают функцию, или удаления части кости, о которую трется сухожилие.