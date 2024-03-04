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Вводные сведения о болезнях мышц, суставных сумок и сухожилий

Авторы:Deepan S. Dalal, MD, MPH, Brown University
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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    Для нормального движения организма мышцы, суставные сумки, сухожилия и кости должны быть здоровы и нормально функционировать. Мышцы, обеспечивающие движение за счет собственного сокращения, крепятся к костям с помощью сухожилий. Суставные сумки — это плоские мешки, содержащие суставную (синовиальную) жидкость. Они позволяют снизить трение в областях, где кожа, мышцы, сухожилия и связки перемещаются по поверхности кости. (См. также Биология костно-мышечной системы).

    Зачастую мышцы, суставные сумки и сухожилия травмируются во время занятий спортом. Травмы, перегрузки, инфекции и изредка заболевания способны привести к обратимому или необратимому повреждению этих образований. Повреждение может сопровождаться болью, ослаблением контроля над движениями и уменьшением нормального диапазона движений.

    Болезни мышц, суставных сумок и сухожилий включают:

    Фибромиалгия, хотя и рассматривается здесь, считается центральным болевым синдромом, а не заболеванием мышц, суставных сумок или сухожилий.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.