Вводные сведения о болезнях мышц, суставных сумок и сухожилий

Для нормального движения организма мышцы, суставные сумки, сухожилия и кости должны быть здоровы и нормально функционировать. Мышцы, обеспечивающие движение за счет собственного сокращения, крепятся к костям с помощью сухожилий. Суставные сумки — это плоские мешки, содержащие суставную (синовиальную) жидкость. Они позволяют снизить трение в областях, где кожа, мышцы, сухожилия и связки перемещаются по поверхности кости. (См. также Биология костно-мышечной системы).

Зачастую мышцы, суставные сумки и сухожилия травмируются во время занятий спортом. Травмы, перегрузки, инфекции и изредка заболевания способны привести к обратимому или необратимому повреждению этих образований. Повреждение может сопровождаться болью, ослаблением контроля над движениями и уменьшением нормального диапазона движений.

Болезни мышц, суставных сумок и сухожилий включают:

Фибромиалгия, хотя и рассматривается здесь, считается центральным болевым синдромом, а не заболеванием мышц, суставных сумок или сухожилий.