Онемение — это частичная или полная потеря чувствительности. Оно может быть симптомом нарушения функции нервной системы.

При онемении может не чувствоваться легкое прикосновение, боль, изменение температуры или вибрация, а также теряется ощущение положения частей тела (чувство положения). Если человек не осознает, в каком положении находятся части тела, значит, у него проблемы с равновесием и координацией.

Многие люди ошибочно используют термин «онемение» при необычных ощущениях, таких как покалывание или пощипывание, или при слабости в конечности или параличе — возможно, потому, что при онемении зачастую отмечаются такие же необычные ощущения и симптомы. Наличие других симптомов зависит от причины онемения.

Если онемение продолжается в течение длительного времени, особенно в стопах, могут возникнуть и другие нарушения. Могут появиться затруднения при ходьбе и вождении автомобиля, а также возрастает вероятность падений. При этом люди могут не замечать инфекций, ран на стопах (язв) и травм в связи с тем, что боль почти не ощущается. В таких случаях лечение может откладываться.

Проводящий путь чувствительности При нормальной чувствительности сенсорные рецепторы (особые окончания волокон чувствительных нервов в коже) должны обнаруживать информацию внутри тела и вокруг него. Затем эти рецепторы отсылают сигнал по следующему пути: через чувствительные нервы (нервы, идущие от кожи к спинному мозгу);

через корешки спинномозговых нервов, состоящих из чувствительных нервов, объединенных в утолщенные короткие ответвления, которые проходят через позвоночник (позвонки) и соединяются со спинным мозгом (см. Как устроен спинной мозг);

далее вверх по спинному мозгу;

через ствол головного мозга;

в часть головного мозга, воспринимающую и интерпретирующую эти сигналы (в большом головном мозге). Для некоторых частей тела в этот путь включено нервное сплетение или конский хвост. Нервные сплетения — это сети волокон чувствительных нервов или волокон двигательных нервов (которые передают сигналы из головного и спинного мозга мышцам и другим частям тела). В сплетениях такие нервные волокна соединяются и сортируются для иннервации определенного участка тела. Затем волокна ответвляются от своего сплетения и становятся периферическими нервами. В туловище существуют четыре нервных сплетения. Конский хвост — это пучок волокон корешков спинномозгового нерва на нижнем конце спинного мозга. Его структура напоминает конский хвост, на латыни cauda equina. Это сплетение отвечает за чувствительность бедер, ягодиц, гениталий и участка между ними, который называется участком седла, поскольку это участок тела, который соприкасается с седлом при верховой езде.

Обследование при онемении Поскольку онемение может проявляться в результате столь многих заболеваний, врачи задают вопросы методично, при этом обращая особое внимание на более вероятные причины. Настораживающие признаки При возникновении онемения следующие симптомы являются причиной для беспокойства: онемение, начинающееся внезапно (в течение нескольких минут или часов);

слабость, которая сопровождает онемение и начинается внезапно или быстро (в течение нескольких часов или дней);

онемение или слабость, быстро распространяющиеся вверх или вниз по телу, охватывая все большие части тела;

Затрудненное дыхание

онемение в бедрах, ягодицах, гениталиях и на участке между ними (участке седла), а также потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника (недержание);

двустороннее онемение ниже определенного уровня тела (например, ниже середины грудной клетки);

онемение всей ноги или руки;

потеря чувствительности на лице и туловище. Когда обращаться к врачу При появлении таких настораживающих признаков необходимо немедленно обратиться в больницу. Людям без настораживающих признаков следует связаться со своим лечащим врачом. Врач решит, насколько срочным должен быть прием, в зависимости от проявляющихся симптомов. Что делает врач Врачи начинают с расспросов о затронутых частях тела. То, какие части тела затронуты онемением, часто указывает на то, в какой части нервного пути нарушена функция: Часть конечности: нарушение функции периферического нерва или иногда корешка спинномозгового нерва.

Рука и нога с одной стороны тела: нарушение функции головного мозга.

Обе стороны тела ниже определенного уровня: нарушение функции спинного мозга, как это происходит при поперечном миелите (который вызывает воспаление, захватывающее весь поперечник спинного мозга).

С обеих сторон, главным образом в кистях и стопах: одновременное нарушений функций многих периферических нервов во всем теле (полиневропатия). Затем врач расспросит пациента о других симптомах и медицинском анамнезе. Врачи также производят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и признаки онемения). Врач просит пациента описать онемение. Затем врач задает конкретные вопросы: Когда началось онемение

Как быстро оно развивалось

Есть ли другие симптомы, например, непривычные ощущения, слабость или паралич, потеря контроля над функцией мочевого пузыря и кишечника, задержка мочи, нарушения зрения, затрудненное глотание или деградация психической функции

Началось ли проявление симптомов после какого-либо события, например, давления на конечность, травмы, сна в неудобном положении или инфекции Информация о скорости развития онемения и других симптомов помогает врачу определить вид нарушения. Пациента расспрашивают о симптомах, которые могут указать на причину. Например, боль в спине и/или шее указывает на остеоартрит, разрыв диска или другое нарушение, при котором усиливается давление на спинной мозг. Врачи также спрашивают, не было ли у пациента заболевания, которое может вызывать онемение, в частности, сахарного диабета, хронической почечной недостаточности, инфекций (например, ВИЧ-инфекции или болезни Лайма), инсульта или артрита. Врачи спрашивают, не было ли у членов семьи аналогичных симптомов или наследственного заболевания, поражающего нервную систему. Они спрашивают пациента об употреблении лекарственных препаратов и веществ (включая запрещенные наркотики), а также о возможном воздействии токсинов. Физикальное обследование включает полную оценку нервной системы (неврологическое обследование), при этом особое внимание уделяется проверке чувствительности (чувствует ли пациент раздражители, обычно такие, как прикосновение и изменение температуры), а также рефлексов и мышечной функции. Таблица Некоторые причины и признаки онемения Таблица Проведение анализов Если диагноз очевиден и лечение предусматривает проведение только общих мероприятий (например, покой или наложение шин) — как, например, в некоторых случаях синдрома запястного канала, нет необходимости в проведении обследований. В остальных случаях обследования выполняются с учетом мнения врача о местоположении нарушения: для чувствительных нервов, нервных сплетений или корешков спинномозговых нервов: исследования нервной проводимости и электромиография;

для нервных сплетений: исследования нервной проводимости и электромиография, а также иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) после введения в вену контрастного вещества;

для головного и спинного мозга: МРТ или, если провести МРТ невозможно, компьютерная томография (КТ). Часто в одно и то же время выполняются исследования нервной проводимости и электромиография. В исследованиях нервной проводимости используются электроды или небольшие иголки для стимуляции нерва. Затем врачи измеряют скорость, с которой нерв проводит сигналы. При проведении электромиографии в мышцу вводится небольшая иголка для регистрации электрической активности, когда мышца находится в состоянии покоя, и когда она сокращается. Для выявления конкретного нарушения проводятся дополнительные обследования. Например, если результаты указывают на полиневропатию, врач назначает анализы крови для исключения ее различных причин (например, сахарного диабета, нарушений функции почек или дефицита витаминов).

Лечение онемения Нарушение, вызывающее онемение, исправляется или, по возможности, лечится. Облегчить симптомы могут и другие методы и лекарственные препараты (например, используемые для лечения невропатической боли). Выполнение общих мер помогает облегчить симптомы и предотвратить появление дополнительных нарушений. Необходимо принятие мер для профилактики травм, поскольку при онемении не ощущается дискомфорт. Если присутствует онемение в ступнях, особенно при нарушении кровообращения, необходимо носить носки и обувь по размеру, а также проверять, нет ли в обуви камешков или других посторонних предметов перед тем, как обуться. Необходимо часто обследовать ступни на предмет обнаружения язв или признаков инфекции, например, покраснения. Если немеют кисти или пальцы рук, необходимо проявлять осторожность при обращении с горячими и острыми предметами. Если у пациента существуют затруднения при ходьбе или теряется чувство положения (где находятся части тела), физиотерапевт обучит более безопасной ходьбе и способам предотвращения падений. Следует помнить, что могут возникнуть проблемы при вождении автомобиля, и если такое случится, эти проблемы нужно будет обсудить с врачом.