Наиболее распространенными причинами мышечных спазмов являются:

мышечные спазмы ног доброкачественного характера, случающиеся без причины и обычно в ночное время;

мышечные спазмы, связанные с выполнением физических упражнений (спазм во время или сразу же после физического упражнения).

Мышечные спазмы (также называемые судорогами) часто случаются у здоровых людей, обычно среднего возраста и пожилых, но иногда и у более молодых. Спазмы обычно возникают во время интенсивных физических упражнений и после них, но иногда и во время отдыха. Иногда болезненные судороги в ногах возникают во время сна. Связанные со сном судороги в ногах обычно затрагивают икроножные мышцы и мышцы стопы, приводя к сгибанию стопы и пальцев стопы вниз. Хотя и болезненные, такие спазмы не являются серьезными и поэтому называются мышечными спазмами ног доброкачественного характера.

Хотя почти у каждого человека иногда бывают мышечные спазмы, однако определенные состояния повышают риск и/или тяжесть таких спазмов. К ним относятся:

напряженные икроножные мышцы, если они не растягиваются, если невысока физическая активность или же иногда при неоднократном скоплении жидкости (называемом отеком) в нижней части ног;

обезвоживание;

низкие уровни электролитов (таких как калий, магний или кальций) в крови;

заболевания нервов или недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);

прием определенных лекарственных препаратов.

Снижение уровня электролитов может быть результатом использования некоторых диуретиков, расстройства, связанного с употреблением алкоголя, определенных гормональных (эндокринных) нарушений, дефицита витамина D или заболеваний, приводящих к потере жидкостей (и тем самым, к нарушению баланса электролитов). Уровни электролитов могут упасть на позднем сроке беременности.

Спазмы могут возникать вскоре после проведения диализа, возможно, вследствие слишком быстрого выведения во время диализа большого количества жидкости и/или снижения уровня электролитов.

Таблица Состояния, вызывающие или вносящие свой вклад в возникновение мышечных спазмов Таблица