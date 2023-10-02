Спазм — это внезапное, кратковременное и непреднамеренное (непроизвольное) и обычно болезненное сокращение мышцы или группы мышц. Мышечные спазмы могут быть симптомом нарушения функции нервной системы.
Причины мышечных спазмов
Наиболее распространенными причинами мышечных спазмов являются:
мышечные спазмы ног доброкачественного характера, случающиеся без причины и обычно в ночное время;
мышечные спазмы, связанные с выполнением физических упражнений (спазм во время или сразу же после физического упражнения).
Мышечные спазмы (также называемые судорогами) часто случаются у здоровых людей, обычно среднего возраста и пожилых, но иногда и у более молодых. Спазмы обычно возникают во время интенсивных физических упражнений и после них, но иногда и во время отдыха. Иногда болезненные судороги в ногах возникают во время сна. Связанные со сном судороги в ногах обычно затрагивают икроножные мышцы и мышцы стопы, приводя к сгибанию стопы и пальцев стопы вниз. Хотя и болезненные, такие спазмы не являются серьезными и поэтому называются мышечными спазмами ног доброкачественного характера.
Хотя почти у каждого человека иногда бывают мышечные спазмы, однако определенные состояния повышают риск и/или тяжесть таких спазмов. К ним относятся:
напряженные икроножные мышцы, если они не растягиваются, если невысока физическая активность или же иногда при неоднократном скоплении жидкости (называемом отеком) в нижней части ног;
низкие уровни электролитов (таких как калий, магний или кальций) в крови;
заболевания нервов или недостаточная активность щитовидной железы (гипотиреоз);
прием определенных лекарственных препаратов.
Снижение уровня электролитов может быть результатом использования некоторых диуретиков, расстройства, связанного с употреблением алкоголя, определенных гормональных (эндокринных) нарушений, дефицита витамина D или заболеваний, приводящих к потере жидкостей (и тем самым, к нарушению баланса электролитов). Уровни электролитов могут упасть на позднем сроке беременности.
Спазмы могут возникать вскоре после проведения диализа, возможно, вследствие слишком быстрого выведения во время диализа большого количества жидкости и/или снижения уровня электролитов.
Состояния, вызывающие или вносящие свой вклад в возникновение мышечных спазмов
Категория
Примеры
Лекарственные препараты и другие вещества
Использование некоторых лекарственных препаратов и других веществ
Блокаторы рецепторов ангиотензина-II и некоторые бета-блокаторы (применяются для лечения высокого артериального давления), бронходилататоры (применяются для лечения астмы), цисплатин, клофибрат, диуретики, донепезил, ловастатин, противозачаточные таблетки (пероральные контрацептивы), пиразинамид, ралоксифен, синтетический паратиреоидный гормон (терипаратид), толкапон или винкристин
Стимуляторы, например, амфетамины, кофеин, кокаин, эфедрин, никотин или псевдоэфедрин
Внезапная отмена лекарственного препарата
Седативные препараты, например, алкоголь, барбитураты или бензодиазепины
Лекарственные препараты для лечения бессонницы или тревожности
Расстройства
Метаболические и гормональные (эндокринные) расстройства
Низкие уровни калия (гипокалиемия), низкие уровни магния (гипомагниемия) или низкие уровни кальция (гипокальциемия)
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Гипотиреоз (пониженная активность щитовидной железы)
Нарушения со стороны костно-мышечной системы
Напряженность икроножных мышц
Миопатии (нарушения, затрагивающие мышцы)
Структурные нарушения, например, плоскостопие или рекурвация коленного сустава (деформация коленного сустава, вызывающая выгибание колена назад)
Нарушения со стороны нервной системы
Заболевание двигательных нейронов (нарушения функции нервов, затрагивающие произвольные мышцы — мышцы, контролирующиеся сознательным усилием)
Периферические невропатии (повреждение нервов за пределами головного и спинного мозга)
Компрессия корешка спинномозгового нерва
Нарушения водного баланса
Чрезмерное потоотделение при недостаточном восполнении соли или калия
Последствия диализа — например, если из организма выводится слишком большое количество жидкости, или если жидкость выводится слишком быстро
Другие нарушения
Физические нагрузки и образ жизни
Спазмы во время физических нагрузок или сразу после них
Пребывание в сидячем положении в течение долгого времени
Нарушения, вызывающие аналогичные симптомы
Некоторые нарушения вызывают симптомы, похожие на мышечные спазмы.
Дистонии — непроизвольные мышечные сокращения, но обычно длящиеся дольше и возникающие чаще, чем спазмы. Кроме того, при таких расстройствах могут затрагиваться и многие другие мышцы, в том числе мышцы всех конечностей, а также спинные, шейные и голосовые мышцы. В противоположность этому, мышечные спазмы ног доброкачественного характера и мышечные спазмы, связанные с физическими нагрузками, как правило, затрагивают икроножные мышцы.
Тетания — повторяющиеся или периодические мышечные спазмы во всем теле. Такие спазмы обычно длятся намного дольше мышечных спазмов и являются более распространенными. Может также наблюдаться подергивание мышц.
У некоторых людей могут возникать иллюзорные мышечные спазмы. У таких людей появляется ощущение, напоминающее спазмы, но при этом отсутствует сокращение мышц.
Заболевание периферических артерий (уплотнение стенок артерий) в ногах может вызывать боль в икроножной мышце (перемежающаяся хромота) во время физической активности, например, при ходьбе. Такая боль может возникать в результате недостаточного кровоснабжения мышц, а не из-за мышечного сокращения, происходящего при спазмах.
Обследование при мышечных спазмах
Следующая информация может помочь решить, требуется ли обращение к врачу, и узнать, чего ожидать во время осмотра у врача.
Настораживающие признаки
При возникновении мышечных спазмов следующие симптомы и признаки вызывают особую тревогу:
cпазмы в руках или туловище;
мышечные подергивания;
признаки расстройства, связанного с употреблением алкоголя, например, употребление большого количества алкоголя в анамнезе, сосудистые звездочки и красные ладони;
Слабость
спазмы в результате потери жидкости (обезвоживания) или использования диуретиков;
боль или потеря чувствительности, за исключением их возникновения во время спазма.
Если возникают спазмы в руках или туловище, или отмечается подергивание мышц, скорее всего, причиной может быть нарушение (например, нарушение баланса электролитов или гормональное нарушение) либо применение лекарственного препарата, а не мышечные спазмы ног доброкачественного характера или мышечные спазмы из-за физических нагрузок.
Когда обращаться к врачу
При появлении мышечных спазмов следует незамедлительно проконсультироваться с врачом, если при этом также присутствует расстройство, связанное с употреблением алкоголя, внезапная слабость или потеря чувствительности, либо тяжелые симптомы, или если произошла большая потеря жидкости (например, при рвоте, диарее или чрезмерном потоотделении). В других случаях следует позвонить своему врачу, чтобы выяснить, насколько срочным должен быть визит.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и истории болезней, а затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные врачами при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину заболевания и на исследования, которые могут потребоваться
Врачи просят пациента описать спазмы, в том числе задают следующие вопросы:
когда они возникают;
как долго они длятся;
как часто возникают;
где именно появляются;
существует ли какой-либо провоцирующий фактор;
есть ли еще какие-либо симптомы.
Врачи расспрашивают о симптомах, которые могут указать на причину:
отсутствие менструаций или нарушение менструального цикла — симптомы, указывающие на мышечные спазмы ног при беременности;
рвота, диарея, использование диуретиков, чрезмерные физические нагрузки и потливость — симптомы, указывающие на потерю жидкости или нарушение баланса электролитов;
трудность перенесения простуды, увеличение массы тела и грубая, толстая кожа — симптомы, возможно указывающие на гипотиреоз;
слабость, боль или потеря чувствительности — симптомы, указывающие на нарушение функции нервной системы.
Пациента также спрашивают об использовании лекарственных препаратов и употреблении алкоголя, недавнем проведении диализа, а также о какой-либо связи в прошлом между процедурой диализа и появлением мышечных спазмов.
Физикальное обследование прежде всего направлено на нервную систему (неврологическое обследование), в том числе на оценку мышц и рефлексов.
Врачи также осматривают кожу на предмет следующих состояний:
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя (например, паукообразные вены, красные ладони и у мужчин — изменения волосяного покрова в области гениталий)
Гипотиреоз (например, одутловатое лицо или выпадение бровей)
Обезвоживание (например, снижение эластичности кожи)
Проведение анализов
Анализы обычно не проводятся. Вместо этого проводится исследование, опирающееся на данные анамнеза и результаты физикального обследования.
В случае распространенных спазмов, особенно если рефлексы повышены, врачи измеряют уровни сахара и электролитов (включая кальций и магний) в крови и проводят анализы крови для выявления почечной недостаточности (которая может приводить к отклонению уровней кальция и магния от нормы).
Кроме того, в случае слабости мышц, где отмечаются спазмы, может проводиться электромиография. При проведении этого обследования в мышцу вводятся небольшие иголки для регистрации электрической активности мышцы, когда она находится в состоянии покоя и когда сокращается.
Если наблюдается слабость многих мышц и врачи подозревают проблемы, связанные с нервной системой, проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного и спинного мозга.
Профилактика мышечных спазмов
Профилактика возникновения спазмов — наилучший подход. Эффективными могут быть следующие меры:
не заниматься физическими нагрузками сразу после еды;
осторожно растягивать мышцы перед занятиями физическими упражнениями, а также перед сном;
выпивать большое количество жидкости (особенно спортивных напитков, содержащих калий) после физических нагрузок;
не употреблять кофеин (например, кофе или шоколад);
отказаться от курения;
не использовать стимуляторы, такие как кофеин, никотин, эфедрин или псевдоэфедрин (деконгестант, входящий в состав многих безрецептурных препаратов, которые продаются только в аптеках).
Растягивание делает мышцы и сухожилия более гибкими и снижает вероятность непроизвольного мышечного сокращения. Растяжка бегуна (икроножной мышцы) — это лучшая растяжка для предотвращения спазмов икроножных мышц. Встаньте, выставив одну ногу вперед и согнув ее в колене, в то время как колено второй ноги выпрямлено — положение в выпаде. Руками можно упереться в стену для сохранения равновесия. Обе пятки не отрываются от пола. Колено ноги, выставленной вперед, сгибается до тех пор, пока не почувствуется растяжение мышц вдоль задней поверхности другой ноги. Чем больше расстояние между стопами и чем больше сгибается колено выставленной вперед ноги, тем сильнее растяжка. Растяжка удерживается в течение 30 секунд и повторяется от 4 до 5 раз. Затем эта серия растяжек повторяется для другой ноги.
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Лечение мышечных спазмов
Если выявлено заболевание, которое может вызывать мышечные спазмы, проводится соответствующее лечение.
При возникновении спазма растяжка затронутой мышцы зачастую облегчает спазм. Например, при спазме икроножной мышцы можно рукой потянуть стопу и пальцы стопы вверх или сделать растяжку бегуна. Массаж может временно уменьшать некоторые виды спазмов.
Эффективность большинства лекарственных препаратов или добавок, назначаемых для профилактики новых спазмов (в том числе пищевые добавки кальция, карбонат магния и бензодиазепины, например, диазепам), не доказана, и при их применении могут проявляться побочные эффекты. Хинин больше не рекомендуется в качестве препарата для лечения мышечных спазмов из-за его побочных эффектов, таких как нарушения сердечного ритма, рвота, нарушения зрения, звон в ушах и головные боли. Иногда помогает мексилетин (применяемый для лечения нарушений сердечного ритма), но он тоже вызывает много побочных эффектов, таких, как тошнота, рвота, тремор (ритмичная дрожь части тела) и судорожные припадки.
Ключевые моменты
Мышечные спазмы — это распространенное явление.
Наиболее распространенными являются мышечные спазмы ног доброкачественного характера и спазмы, связанные с физическими нагрузками.
Растяжка и отказ от кофеина могут предотвращать мышечные спазмы.
Лекарственные препараты для профилактики мышечных спазмов обычно не рекомендуются.