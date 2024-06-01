Синдром периодических движений конечностей (СПДК) и синдром беспокойных ног (СБН)

Синдром периодических движений конечностей — это повторяющиеся движения руками, ногами или и теми, и другими во время сна. При синдроме беспокойных ног возникает непреодолимый позыв подвигать ногами, а также обычно непривычные ощущения в ногах, руках или и там, и там, когда люди неподвижно сидят или ложатся.

При синдроме периодических движений конечностей подергиваются и вздрагивают руки, ноги или и те, и другие, что нарушает сон, однако люди обычно не осознают эти движения.

При синдроме беспокойных ног людям трудно расслабиться и заснуть, поскольку ощущается непреодолимый позыв подвигать ногами или руками.

Врачи могут диагностировать синдром беспокойных ног на основании симптомов, но для постановки диагноза синдрома периодических движений конечностей необходимо обследование в лаборатории.

Эти расстройства не излечиваются, но в контроле симптомов могут помогать лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона, и другие лекарственные препараты.

Такие расстройства сна более распространены в среднем и пожилом возрасте.

В Соединенных Штатах Америки синдром беспокойных ног может поражать от 5 до 15 % людей, но только у 2–3 % имеются значимые симптомы. У большинства людей с синдромом беспокойных ног также есть симптомы синдрома периодических движений конечностей, но у большинства людей с синдромом периодических движений конечностей не отмечается синдром беспокойных ног.

Причина синдрома беспокойных ног и синдрома периодических движений конечностей неизвестна. Следует отметить, что у трети или более людей с синдромом беспокойных ног есть родственники с этим же синдромом. Факторы риска включают следующее:

Малоподвижный образ жизни

курение;

ожирение;

Синдром периодических движений конечностей чаще встречается в зрелом и пожилом возрасте. Он часто встречается у людей с нарколепсией или расстройством поведения в фазе сна с быстрым движением глаз (БДГ).

Оба расстройства — синдром беспокойных ног и синдром периодических движений конечностей — наиболее вероятны при наличии следующих факторов:

Прекращение приема определенных лекарственных препаратов (в том числе бензодиазепинов, например диазепама)

Прием стимуляторов (например, кофеина или стимулирующих препаратов) или определенных антидепрессантов

Недостаток железа

Анемия

Беременность

Тяжелые хронические заболевания почек или печени

Сахарный диабет

Неврологическое расстройство, например рассеянный склероз или болезнь Паркинсона

Симптомы синдрома периодических движений конечностей и синдрома беспокойных ног И синдром периодических движений конечностей, и синдром беспокойных ног прерывают сон. В результате этого люди ощущают усталость и сонливость в дневное время. Симптомы синдрома периодических движений конечностей Ноги или руки во время сна обычно подергиваются и вздрагивают каждые 20–40 секунд. Такие движения, а также последующие краткие пробуждения, не осознаются, однако люди могут жаловаться на плохой сон, пробуждения несколько раз в течение ночи или сонливость в течение дня. В ногах или руках не возникает никаких патологических ощущений. Соседи по постели могут жаловаться на то, что их пинают. Симптомы синдрома беспокойных ног Обычно у людей с синдромом беспокойных ног возникает непреодолимый позыв двигать ногами, когда они неподвижно сидят или ложатся. Также часто появляются неопределенные, но интенсивные странные ощущения в ногах, иногда сопровождающиеся болью. Ощущения могут описываться как обжигающие, ползущие или тянущие, или напоминающие копошение насекомых внутри ног. Ходьба, движение или вытягивание ног могут облегчать ощущения. При этом люди ходят из угла в угол, постоянно двигают ногами в положении сидя, а также ворочаются в постели. Таким образом, им трудно расслабиться и заснуть. Во время сна происходят спонтанные и неконтролируемые движения ногами, что часто приводит к пробуждению. Проявление симптомов обычно более вероятно в стрессовых ситуациях. Эпизоды возникают время от времени, почти не вызывая при этом проблем, или ежедневно, лишая людей сна и приводя к трудностям с концентрацией и функционированием.

Диагностика синдрома периодических движений конечностей и синдрома беспокойных ног При синдроме беспокойных ног — обследование врачом

При синдроме периодических движений конечностей — полисомнография

При обоих заболеваниях — обследования для обнаружения причины Врачи часто диагностируют синдром беспокойных ног на основании симптомов, сообщаемых пациентом или соседом пациента по постели. Врачи могут подозревать синдром периодических движений конечностей на основании таких симптомов, как бессонница, чрезмерная дневная сонливость и/или чрезмерное подергивание мышц перед сном или во время сна. Для постановки диагноза синдрома периодических движений конечностей всегда выполняется полисомнография, в том числе электромиография (ЭМГ). Эти обследования проводятся в течение ночи в лаборатории сна, а не дома. При проведении полисомнографии отслеживается активность головного мозга, пульс, дыхание, мышечная активность и движения глазных яблок во время сна. Для регистрации движений конечностей может также вестись видеозапись всего ночного сна. Эти исследования также могут проводиться после постановки диагноза синдрома беспокойных ног, чтобы определить, нет ли у пациента также и синдрома периодических движений конечностей. Если диагностируется одно из этих расстройств, у пациентов берут кровь и мочу на анализ с целью выявления других заболеваний, которые могут вносить свой вклад, например, анемии, недостатка железа, а также нарушений функции почек и печени.