Парасомнии

Такие пугающие эпизоды приводят к тому, что человек садится в постели, кричит и машет руками. Глаза широко открыты, а сердце бьется чрезвычайно быстро. Человек выглядит чрезвычайно испуганным. Эпизоды обычно возникают, когда люди пробудились частично, или когда они только что проснулись от самой глубокой стадии сна с медленным движением глаз (МДГ), обычно в течение первых нескольких часов ночи.

Ночные страхи отличаются от ночных кошмаров и могут приводить к лунатизму.

Ночные страхи наиболее распространены у детей. Детей не нужно будить, поскольку при пробуждении они пугаются еще больше. Хотя ребенок выглядит очень беспокойным, после пробуждения у него не остается воспоминаний о событиях или мысленных образах и не возникает никаких психологических проблем в результате таких поведенческих явлений. Родителем не следует слишком беспокоиться. По мере взросления такие эпизоды у детей прекращаются.

У взрослых такие эпизоды часто связаны с психологическими проблемами или расстройством, связанным с употреблением алкоголя.

Все, что необходимо детям — это поддержка родителей. Если нарушаются учеба в школе или другие виды деятельности, детям старшего возраста может помочь лечение определенными бензодиазепинами (например, диазепамом, клоназепамом или алпразоламом). Лекарственные препараты для лечения тревожности (анксиолитики) и вызывания сна (успокоительные средства) принимаются за 90 минут до отхода ко сну. Они могут помочь ребенку заснуть и уменьшить вероятность ночных страхов. Однако длительное применение бензодиазепинов может приводить к лекарственной зависимости. Поэтому такие лекарственные препараты обычно применяются только в течение относительно короткого промежутка времени (приблизительно 3–6 недель).

Взрослым может помочь психотерапия или лекарственные препараты.