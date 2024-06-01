Парасомнии — это необычные поведенческие действия, возникающие непосредственно перед засыпанием, во время сна или сразу же после пробуждения.
(См. также Общие сведения о сне).
Различные бессознательные и, главным образом, не остающиеся в памяти действия могут наблюдаться во время сна у детей и взрослых.
Непосредственно перед засыпанием почти все люди изредка испытывают мгновенные, непроизвольные резкие движения рук или всего тела. Иногда дергаются ноги. В некоторых случаях во время засыпания или пробуждения возникает сонный паралич (невозможность двигаться, несмотря на попытки) или краткие поверхностные образы или мысли. При этом люди могут сжимать зубы или скрипеть ими, либо видеть ночные кошмары.
Лунатизм, мотание головой и ночные страхи наиболее распространены у детей и вызывают чрезвычайное беспокойство у родителей. Обычно дети не помнят таких эпизодов. В число других парасомний входят ночные кошмары, расстройство поведения в фазе сна с быстрым движением глаз (БДГ), а также связанные со сном судороги в ногах.
Ночные страхи
Такие пугающие эпизоды приводят к тому, что человек садится в постели, кричит и машет руками. Глаза широко открыты, а сердце бьется чрезвычайно быстро. Человек выглядит чрезвычайно испуганным. Эпизоды обычно возникают, когда люди пробудились частично, или когда они только что проснулись от самой глубокой стадии сна с медленным движением глаз (МДГ), обычно в течение первых нескольких часов ночи.
Ночные страхи отличаются от ночных кошмаров и могут приводить к лунатизму.
Ночные страхи наиболее распространены у детей. Детей не нужно будить, поскольку при пробуждении они пугаются еще больше. Хотя ребенок выглядит очень беспокойным, после пробуждения у него не остается воспоминаний о событиях или мысленных образах и не возникает никаких психологических проблем в результате таких поведенческих явлений. Родителем не следует слишком беспокоиться. По мере взросления такие эпизоды у детей прекращаются.
У взрослых такие эпизоды часто связаны с психологическими проблемами или расстройством, связанным с употреблением алкоголя.
Все, что необходимо детям — это поддержка родителей. Если нарушаются учеба в школе или другие виды деятельности, детям старшего возраста может помочь лечение определенными бензодиазепинами (например, диазепамом, клоназепамом или алпразоламом). Лекарственные препараты для лечения тревожности (анксиолитики) и вызывания сна (успокоительные средства) принимаются за 90 минут до отхода ко сну. Они могут помочь ребенку заснуть и уменьшить вероятность ночных страхов. Однако длительное применение бензодиазепинов может приводить к лекарственной зависимости. Поэтому такие лекарственные препараты обычно применяются только в течение относительно короткого промежутка времени (приблизительно 3–6 недель).
Взрослым может помочь психотерапия или лекарственные препараты.
Ночные кошмары
Ночные кошмары — это яркие, страшные сны с последующим внезапным пробуждением. Появление ночных кошмаров более вероятно у детей, чем у взрослых. Ночные кошмары возникают во время сна с быстрым движением глаз (БДГ).
С наибольшей вероятностью ночные кошмары проявляются в периоды стресса, повышенной температуры, чрезвычайной усталости или после употребления алкоголя.
Лечение ночных кошмаров при необходимости направлено на основное нарушение.
Снохождение (сомнамбулизм)
Снохождение, которое наиболее распространено в позднем детстве и подростковом возрасте — это полусознательное хождение без осознания действия. Оно случается во время наиболее глубоких стадий сна МДГ.
При снохождении у лунатиков может наблюдаться повторяющееся бормотание, а также они могут нанести себе вред, натыкаясь на препятствия. У большинства лунатиков отсутствуют воспоминания о снохождении.
С наибольшей вероятностью снохождение возникает при недостатке сна и поведенческих привычках, не способствующих сну (см. таблицу Изменения в поведении для улучшения сна). Например, употребление кофеина, физические нагрузки или будоражащая телепередача перед сном могут стать триггерами для снохождения.
Обычно не требуется никакого лечения, если снохождение не приводит к травмам.
Следующие общие меры могут снизить вероятность снохождения:
Меры, улучшающие сон — например, при приближении времени сна следует избегать возбуждающей деятельности (например, физических упражнения в пределах нескольких часов или употребление кофеина в пределах примерно 12 часов)
Установка сигнализации, которая будит лунатика, когда он покидает кровать.
Установка сигнализации на двери
Следующие меры могут способствовать профилактике травм во время снохождения:
Лунатика можно осторожно привести назад в кровать, поскольку насильственное пробуждение лунатика может спровоцировать возбуждение
Препятствия или бьющиеся предметы нужно убрать с пути движения лунатика
Окна должны быть закрыты и заперты
Лунатику лучше спать на низкой кровати или матраце на полу, чтобы избежать падения с кровати во время попытки покинуть кровать
Если общие меры неэффективны, обычно помогают бензодиазепины, в частности, клоназепам. Однако эти лекарственные препараты обладают значительными побочными эффектами, такими как сонливость в течение дня. Длительное применение бензодиазепинов может приводить к лекарственной зависимости.
Расстройство поведения в фазе сна с быстрым движением глаз
Это расстройство включает разговоры (часто сквернословие) и иногда агрессивные движения во время стадии сна с быстрым движением глаз (БДГ), обычно в качестве реакции на сновидение.
Расстройство поведения в фазе сна БДГ чаще встречается у пожилых людей. У большинства людей с этим расстройством присутствует заболевание, которое вызывает дегенерацию тканей головного мозга, например болезнь Паркинсона, мультисистемная атрофия или деменция с тельцами Леви. Может быть несколько повышен риск развития болезни Альцгеймера. У некоторых людей болезнь Паркинсона развивается через год после постановки диагноза расстройства поведения в фазе сна БДГ.
В отличие от ночных страхов, при расстройствах поведения в фазе сна БДГ человек иногда помнит яркие сны во время таких эпизодов, проснувшись на следующий день.
Агрессивные движения могут включать размахивания руками, удары кулаками и пинки. Такое агрессивное поведение не является преднамеренным и не направлено в чей-либо адрес. Люди могут нечаянно нанести травму себе или соседу по постели. Кроме того, такое поведение нарушает сон, что приводит к усталости и сонливости на следующий день.
Врачи часто диагностируют расстройство поведения в фазе сна БДГ на основании симптомов, о которых сообщает пациент или человек, разделяющий с пациентом постель. Если это невозможно, обычно выполняются полисомнография и электромиография (ЭМГ).
Для выявления заболеваний, вызывающих дегенерацию головного мозга, врачи проводят неврологическое обследование с целью оценки психического состояния и функций головного мозга и нервов. При обнаружении отклонений от нормы может проводиться компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Это расстройство не излечивается. Следует отметить, что применение бензодиазепинового препарата — клоназепама (являющегося успокоительным) в большинстве случаев облегчает симптомы. Препарат эффективен при приеме в низкой дозе. Продолжительность приема лекарственного препарата обычно не ограничена. Облегчить симптомы расстройства поведения в фазе сна БДГ также может мелатонин.
Соседа по постели необходимо предупредить о возможной травме; возможно, ему следует спать в отдельной кровати до тех пор, пока лекарственный препарат не начнет действовать. При расстройстве поведения в фазе сна БДГ необходимо убрать все острые предметы, а также мебель подальше от кровати.
Связанные со сном судороги в ногах
Мышечные спазмы часто возникают во время сна в голенях или стопах здоровых в остальных отношениях людей среднего и пожилого возраста.
Врачи обычно диагностируют связанные со сном судороги в ногах на основании симптомов после исключения других физиологических проблем или расстройств. Нет необходимости в проведении дополнительных обследований.
Для профилактики таких судорог необходимо растягивать пораженные мышцы в течение нескольких минут перед отходом ко сну. Обычно растягивание быстро уменьшает симптомы при возникновении таких судорог и предпочтительнее медикаментозного лечения. Может помочь избегание употребления кофеина и других стимуляторов.
Применялось большое количество лекарственных препаратов (таких как хинин, добавки кальция и магния, дифенгидрамин, бензодиазепины и мексилетин), однако ни один из них, по-видимому, не является эффективным. Кроме того, побочные эффекты, особенно при приеме хинина и мексилетина, могут быть тягостными.