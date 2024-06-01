Общие сведения о сне

Сон необходим для выживания и хорошего здоровья, но почему нужен сон и какую пользу он приносит человеку, до сих пор полностью неизвестно. Одним из полезных свойств сна является его восстановительный эффект в отношении способности людей нормально функционировать в дневное время.

Индивидуальные требования к продолжительности сна сильно различаются и обычно составляют от 6 до 10 часов в сутки. Большинство людей спят ночью. Тем не менее, некоторые люди должны спать в течение дня для соблюдения рабочего графика — ситуация, которая может приводить к расстройствам сна.

Знаете ли Вы, что...

На продолжительность сна и ощущение отдыха после пробуждения могут влиять многие факторы, включая следующие:

Уровень возбуждения или эмоционального расстройства

Возраст

Диета

Прием лекарств

Например, прием одних препаратов приводит к сонливости, а других — к трудностям засыпания. Некоторые составляющие пищи или добавки, например кофеин, острые специи и глутамат натрия (MSG), могут нарушать сон. Пожилые люди обычно засыпают раньше и раньше просыпаются, а также хуже переносят изменения в привычном режиме сна.

Храп может нарушать сон — храпящего и партнера человека, который храпит.

Цикл сна Сон может быть различных типов. Есть два основных типа сна: Сон с быстрым движением глаз (БДГ)

Сон с медленным движением глаз (МДГ), состоящий из трех стадий Обычно в течение ночи каждые 90–120 минут проходится цикл из трех стадий сна МДГ (от стадии N1 до стадии N3), за которыми, как правило, следует короткий промежуток сна БДГ. В течение ночи люди ненадолго просыпаются (так называемая стадия W), но обычно это не осознается как пробуждение. Сон МДГ: у взрослых людей на сон с медленным движением глаз (МДГ) приходится примерно 75–80 % от общего сна. Динамика сна изменяется от 1-й стадии (самый поверхностный сон, когда легко разбудить) до 3-й стадии (самый глубокий сон, когда разбудить трудно). На 3-й стадии артериальное давление падает ниже всего, а частота сердечных сокращений и частота дыхания становятся самыми медленными. Люди воспринимают стадию 3 как высококачественный сон.

Сон БДГ: электрическая активность головного мозга необычайно высока и отчасти напоминает активность во время бодрствования. Глазные яблоки быстро двигаются, а определенные мышцы парализованы таким образом, что произвольные движения невозможны. Тем не менее, некоторые мышцы могут непроизвольно подергиваться. Частота и глубина дыхания возрастают. Наиболее яркие сновидения человек видит во время сна БДГ. Большинство разговоров во сне, ночные страхи и лунатизм случаются во время 3-й стадии сна МДГ. Стадии цикла сна

Расстройства сна Почти половина всех людей в Соединенных Штатах Америки сообщают о проблемах со сном. (См. также Проблемы сна у детей). К расстройствам сна относятся нарушение способности засыпать и пребывать в состоянии сна или бодрствовать, либо необычное поведение во время сна, как, например, лунатизм. Сон могут нарушать многие факторы, в том числе беспорядочное время отхода ко сну, виды деятельности перед сном, стресс, режим питания, болезни и прием лекарственных препаратов. Наиболее частыми симптомами при расстройствах сна являются Бессонница

Чрезмерная дневная сонливость Бессонница может быть самостоятельным расстройством или симптомом другого заболевания. Чрезмерная дневная сонливость — это не расстройство, а симптом различных заболеваний, связанных со сном. При бессоннице трудно засыпать и спать без пробуждений, а при пробуждении обычно отсутствует ощущение бодрости. Люди с бессонницей могут просыпаться рано. При нехватке сна усиливается сонливость, усталость и раздражительность в течение дня. Люди с чрезмерной дневной сонливостью, как правило, засыпают днем в то время, когда обычно бодрствуют. Некоторые расстройства сна приводят к неспособности сопротивляться засыпанию в течение дня. Некоторые расстройства сна включают непроизвольные движения конечностями или другое необычное поведение во время сна (например, ночные кошмары, ночные страхи или лунатизм). Необычные движения и поведение во время сна называется парасомниями. К другим симптомам могут относиться нарушения памяти, координации и эмоционального состояния. Может понижаться успеваемость в школе или производительность труда на работе. Возрастает риск дорожно-транспортной аварии или риск заболевания сердца. Подробное описание нарушений, иногда с информацией из дневника о сне, как правило, указывает на диагноз, но порой требуется обследование в лаборатории сна. В такое обследование входит полисомнография.