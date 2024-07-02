Общие сведения о прионных болезнях

Прионные болезни — это редкие прогрессирующие дегенеративные заболевания головного мозга (и редко других органов), неизлечимые в данное время и заканчивающиеся смертью больного. Их причина состоит в том, что белок приобретает аномальную форму. Эта форма называется прион.
Перед тем как были выявлены прионы, такие заболевания как болезнь Крейтцфельда-Якоба и другие губчатые энцефалопатии считались вирусными. Прионы гораздо меньше вирусов и отличаются от вирусов, бактерий и живых клеток тем, что не содержат генетического материала.
При прионных болезнях нормальный белок, который называется клеточным прионным белком (cellular prion protein, PrPC), изменяет форму (неправильно сворачивается) и становится патологическим. Этот неправильный прионный белок называется прионным белком скрейпи, или прионом (PrPSc). Скрейпи — это прионная болезнь, впервые обнаруженная у овец. Болезнь скрейпи (почесуха овец) получила такое название, потому что больные овцы начинают так сильно чесаться (scrape) об деревья, изгороди и другие твердые предметы, что протирают шерсть. Эта болезнь приводит также к другим отклонениям в поведении овец и является смертельной.
Некоторые новообразованные прионы устойчивы к действию ферментов мозга, расщепляющих белки. Из-за этого прионный белок медленно накапливается. Кроме того, прионы превращают соседние белки PrPC в прионы, и процесс продолжается. Когда прионов становится много, начинается заболевание. Прионы никогда не превращаются обратно в нормальный белок PrPC.
Белок PrPC есть во всех клетках организма, но в головном мозгу он содержится в высокой концентрации. Вот почему большинство прионных болезней поражают преимущественно или даже исключительно нервную систему. Наиболее частым изменением, вызванным прионами, является образование в клетках головного мозга маленьких пузырьков, при этом в головном мозге появляется много микроскопических отверстий. При исследовании тканей мозга под микроскопом они напоминают губку (отсуюда термин «губчатая энцефалопатия»). Через некоторое время (которое может изменяться) пораженные клетки перестают функционировать и гибнут.
Прионные болезни могут быть
Спорадическая: возникнуть неожиданно, без каких-либо известных причин (чаще всего);
Семейная: возникнуть в семьях;
приобретенными: возникнуть в результате контакта с зараженным материалом (редко).
Спорадические прионные болезни
Спорадические прионные болезни возникают наиболее часто среди всех прионных болезней человека, и на них приходится 85–90 % всех случаев прионных болезней.
Есть три типа спорадической прионной болезни:
Прионопатия с изменчивой чувствительностью к действию протеаз
Самый частый случай спорадических прионных болезней человека — это болезнь Крейтцфельда-Якоба. Во всем мире ежегодно отмечается примерно 1 или 2 новых случая спорадической болезни Крейтцфельда-Якоба на миллион человек.
При спорадических прионных болезнях неизвестно, как образовывается первый прион. Однако имеется подозрение, что в процессе жизнедеятельности клетки (клеточный метаболизм) возникает ошибка, которая вызывает спонтанное изменение формы PrPC.
Семейные прионные болезни
Семейные прионные болезни вызваны мутацией гена, кодирующего белок PrPC. Эта мутация может передаваться по наследству Мутация повышает вероятность превращения белка PrPC в прион. Существует более 50 мутаций. В зависимости от мутации развиваются различные прионные болезни. Семейные прионные болезни почти всегда наследуются по аутосомно-доминантному типу. Это означает, что мутации не сцеплены с половыми хромосомами (X или Y) и для развития заболевания необходим только один мутировавший ген болезни от любого из родителей.
Существуют три основных группы семейных прионных заболеваний:
Семейная болезнь Крейтцфельда-Якоба
Недавно была обнаружена еще одна семейная прионная болезнь, которая отличается от других прионных болезней тем, что вызывает диарею и поражает нервы во всем организме за много лет до развития симптомов нарушения функции головного мозга. Она описана под названием «прионная болезнь, связанная с диареей и автономной невропатией».
Приобретенные прионные болезни
Приобретенные прионные болезни возникают редко. Они развиваются
После употребления мяса коровы, которая больна прионным заболеванием, как в случае варианта болезни Крейтцфельда-Якоба (иногда называемой человеческой разновидностью коровьего бешенства).
Когда больному пересаживают зараженные прионами орган или ткань, обычно связанные с головным мозгом.
Когда человеку делают инъекцию зараженного прионами препарата (например, гормона), который обычно связан с головным мозгом.
Когда нейрохирург выполняет операции инструментами, которые заражены прионами.
Изредка при переливании крови, зараженной прионами.
Куру — это также приобретенная прионная болезнь. Эта болезнь встречалась у коренных жителей Папуа — Новой Гвинеи, которые практиковали ритуальный каннибализм.
Случаи распространения прионной болезни путем повседневного контакта со страдающими нею людьми зарегистрированы не были.
Прионные болезни у животных
Прионными болезнями болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, лоси, олени, норки, коты и верблюды. В зависимости от заболевания они могут передаваться от одного вида другому, когда животные:
У больных животных, также как у людей, страдающих болезнью Крейтцфельда-Якоба, постепенно нарушается координация движений и возникают отклонения в поведении, поскольку нарушается функция головного мозга.
Прионная болезнь овец скрейпи (почесуха овец) получила такое название, потому что больные овцы начинают так сильно чесаться (scrape) об изгороди и другие твердые предметы, что протирают шерсть.
У лосей и оленей прионная болезнь называется хронической изнуряющей болезнью. В большинстве Соединенных Штатов Америки, в Южной Корее, Канаде, Норвегии, Финляндии и Швеции опасаются, что хроническая изнуряющая болезнь может передаваться людям, которые охотятся на зараженных животных, разделывают их или едят их мясо. До сих пор, однако, не было никаких достоверных данных о случаях прионной болезни людей, вызванной хронической изнуряющей болезнью или скрейпи. В данное время ученые исследуют, может ли хроническая изнуряющая болезнь передаваться людям.
Коровье бешенство (губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота) получило свое название потому, что заболевшие животные становятся заметно возбужденными. Скорее всего, изначально болезнь передавалась от овец крупному рогатому скоту при добавлении в корм крупного рогатого скота продуктов, изготовленных из туш овец, инфицированных скрейпи.
У небольшого процента людей зараженная говядина или продукты из такой говядины могут вызывать одну из форм болезни Крейтцфельда-Якоба. Впервые описанная в 1996 г., эта форма именуется вариантом болезни Крейтцфельда-Якоба (иногда ее называют человеческим вариантом коровьего бешенства). Вариант болезни Крейтцфельда-Якоба имеет следующие отличия от других форм болезни Крейтцфельда-Якоба:
Вариант болезни Крейтцфельда-Якоба встречался крайне редко, даже в периоды своего максимального распространения. По состоянию на 7 мая 2022 г. было зарегистрировано 178 случаев в Великобритании, 55 случаев в других странах, всего 233 случая во всем мире. В Великобритании максимальное количество новых ежегодных случаев заболевания наблюдалось в 2000 г. С тех пор число случаев постепенно снижается. В Соединенных Штатах Америки заболевание было диагностировано у четырех человек. Все из них, вероятно, заразились за границей.
Лечение прионных заболеваний
Облегчение симптомов и состояния больного.
Все прионные болезни неизлечимы и все заканчиваются смертью больного. Смерть обычно наступает в течение нескольких месяцев или лет после появления симптомов. Лечение симптоматическое и направлено на облечение состояния больного.
Существует ряд подходов, способных помочь людям, ухаживающим за пациентами, страдающими прионными болезнями, справляться с сопутствующим этому заболеванию слабоумием (см. боковую панель Создание подходящей окружающей обстановки для пациентов с деменцией).
Если это возможно, больному, страдающему прионной болезнью, рекомендуется составить предварительные медицинские указания с описанием медицинской помощи, которую больной хотел бы получать в конце жизни. Рекомендуется хосписный уход.
Родственникам больного, страдающего наследственной прионной болезнью, может быть полезно обратиться в генетическую консультацию.
Профилактика прионных болезней
Не следует употреблять в пищу мясо животных, зараженных прионной болезнью или при наличии подозрения на инфицирование.
Медицинские работники могут предотвратить передачу прионных болезней в медицинских и хирургических учреждениях, используя соответствующие методы для очистки зараженных инструментов и защиты людей, работающих с зараженными тканями или инструментами.