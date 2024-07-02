Повреждение нервной системы при лучевой терапии

Лучевая терапия — это одна из составных частей лечения опухолей нервной системы. Если у больного несколько опухолей или опухоль, не имеющая четких границ, облучению подвергается большая площадь (например, вся голова). Если у опухоли четкие границы, излучение направлено точно на опухоль.

Несмотря на усилия врачей, излучение, применяемое при лучевой терапии, иногда повреждает нервную систему.

Возникнет ли нарушение и насколько тяжелым оно будет, зависит от нескольких обстоятельств:

какое количество излучения использовалось за весь курс лечения (кумулятивная доза);

какая доза излучения использовалась во время каждого сеанса;

сколько времени длилось лечение;

насколько большая часть нервной системы подверглась облучению;

насколько восприимчив пациент к лучевому поражению (восприимчивость зависит от возраста, генетической предрасположенности, общего состояния здоровья и других факторов).

Лучевая терапия продолжительностью нескольких дней или нескольких недель обладает более высокой эффективностью и уменьшает повреждение нормальной ткани.

Симптомы лучевого повреждения могут быть:

Острый: возникают в первые несколько дней

Ранними отложенными: возникают в течение первых нескольких месяцев лечения

Поздними отложенными: возникают через несколько месяцев или лет после лечения

Симптомы могут оставаться неизменными или нарастать, могут быть временными или постоянными.

Острая энцефалопатия — это один из результатов облучения головного мозга. В клетках мозга временно скапливается жидкость, вызывая отек всего головного мозга (отек мозга). Симптомы включают головные боли, тошноту, рвоту, сонливость и дезориентацию. Острая энцефалопатия обычно начинается вскоре после первого или второго облучения. Обычно, по мере продолжения лучевой терапии, симптомы уменьшаются. Для предупреждения или уменьшения отека мозга могут использоваться кортикостероиды, такие как дексаметазон.

Раннее отложенное лучевое повреждение может вызывать симптомы, схожие с симптомами острой энцефалопатии. У детей, когда лучевая терапия всего головного мозга используется для лечения лейкоза, могут развиваться симптомы раннего отложенного повреждения. Обычно эти симптомы постепенно ослабевают в течение нескольких дней или недель без лечения. Иногда ускорить ослабление симптомов можно кортикостероидами.

Если излучение направлено на позвоночник в шейном отделе или в верхней части спины, может развиться ранняя отложенная лучевая миелопатия. Это нарушение иногда вызывает ощущение, похожее на удар электрическим током. Ощущение начинается в шее или спине, обычно при наклонене головы вперед, и «стреляет» в ноги (симптом Лермитта). Ранняя отложенная лучевая миелопатия обычно проходит без лечения.

Позднее отложенное лучевое повреждение вызывает симптомы через много месяцев или лет после лучевой терапии. Этот тип повреждения может развиваться у детей и взрослых, которые получали лучевую терапию всего головного мозга. Чаще всего при лечении детей лучевая терапия применяется для лечения опухоли головного мозга, называемой медуллобластомой. При большинстве других опухолей применения лучевой терапии у детей избегают, поскольку некоторые органы и ткани, включая головной мозг, у них более чувствительны к радиации, чем у взрослых. Таким образом, риск их повреждения вследствие лучевой терапии более вероятен. Симптомы позднего отложенного лучевого повреждения включают прогрессирующую деменцию, потерю памяти, нарушение мышления, изменения личности и у взрослых неустойчивость походки.

Лучевая терапия, направленная на опухоли вблизи позвоночника, может привести к повреждению самого спинного мозга. При этом может развиться поздняя отложенная миелопатия. Часто первыми симптомами миелопатии являются прогрессирующая потеря чувствительности, неспособность определить положение кистей или стоп, а также слабость. При попытке наклонить голову вперед у человека может возникать ощущение удара электрическим током или покалывания, которое распространяется вниз по спине, обеим ногам, по одной руке или по одной половине тела (симптом Лермитта).

Поздняя отложенная лучевая миелопатия может быть необратимой и часто приводит к параличу.