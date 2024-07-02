Общие сведения об опухолях головного мозга

Симптомы могут возникать независимо от того, доброкачественная ли опухоль головного мозга, или злокачественная. Доброкачественные опухоли растут медленно. К тому времени, когда появляются симптомы, такая опухоль может быть уже достаточно большой. Злокачественные опухоли обычно быстро растут.

Опухоль мозга может вызывать появление многих разных симптомов. Симптомы могут постепенно нарастать или возникнуть внезапно. Какие симптомы будут первыми и как симптомы будут развиваться, зависит от размера опухоли, скорости ее роста и ее положения. В некоторых областях головного мозга разрушительное действие оказывают даже маленькие опухоли. В других частях мозга ко времени появления симптомов опухоль может достигнуть большого размера. По мере роста опухоли она расталкивает и растягивает, но обычно не разрушает нервную ткань. Ткани мозга достаточно хорошо приспосабливаются к этим воздействиям. Вот почему симптомы вначале могут отсутствовать.

Многие симптомы имеют причиной повышение внутричерепного давления:

Головная боль

Психические и умственные нарушения

Осложнения, связанные со сдавлением определенных структур, расположенных в головном мозге или рядом с ним (например, зрительного нерва — это нерв, идущий к глазу)

Головная боль наиболее распространена и часто бывает первым симптомом. Тем не менее, некоторые люди с опухолями головного мозга не испытывают головную боль, и большинство головных болей не вызваны опухолями головного мозга. Головная боль, вызванная опухолью головного мозга, обычно возникает чаще и ее частота со временем растет. Такая головная боль часто усиливается, когда больной ложится. Головная боль может быть наиболее интенсивной, когда люди просыпаются, а потом в течение дня становится менее интенсивной. Если у человека, не страдавшего головными болями прежде, начинаются такие головные боли, как было описано выше, причиной может быть опухоль головного мозга.

Повышенное черепное давление часто может приводить к психическим и умственным нарушениям и к ухудшению настроения. Возможно изменение характера. Больной может стать, например, замкнутым, раздражительным; часто больные начинают плохо работать. Больной может чувствовать себя сонным, дезориентированным, отупевшим. Такие симптомы часто заметнее членам семьи и коллегам больного, чем ему самому. Ранними симптомами опухоли головного мозга могут быть депрессия и тревожность, особенно если они возникают неожиданно. Больной может странно себя вести. Он может потерять самоконтроль или вести себя так, как он никогда раньше себя не вел. У пожилых людей симптомы некоторых опухолей головного мозга иногда по ошибке принимают за деменцию.

Позднее, когда внутричерепное давление повышается, к симптомам присоединяются тошнота, рвота, летаргия, сильная сонливость, перемежающаяся лихорадка и даже кома. При перемене положения зрение больного может внезапно становиться нечетким.

В зависимости от локализации опухоли (см. страницу Дисфункция головного мозга в зависимости от локализации) возможны какие-либо из следующих симптомов:

Слабость или паралич руки, ноги или стороны тела

Нарушение способности чувствовать тепло, холод, давление, слабое прикосновение или укол

Потеря способности говорить или понимать речь

Если опухоль сдавливает ствол мозга, учащение или урежение пульса и дыхания

Неспособность к длительной концентрации

Ослабление слуха, чувства обоняния или зрения (например, двоение в глазах или слепота)

Например, опухоль гипофиза может сдавливать проходящие поблизости зрительные нервы (2-я пара черепных нервов). Эти нервы передают в мозг воспринятое глазами изображение, поэтому их сдавление нарушает периферическое зрение. Любые из перечисленных выше симптомов указывают на серьезное нарушение и требует немедленного обращения к врачу.

Другие распространенные симптомы опухоли головного мозга включают вертиго, потерю равновесия и координации. Некоторые опухоли головного мозга, чаще первичные, вызывают судорожные припадки.

Если опухоль блокирует движение спинномозговой жидкости через полости головного мозга (желудочки), жидкость может скапливаться в желудочках и вызывать их увеличение (это нарушение называется «гидроцефалия»). В результате повышается внутричерепное давление. Кроме других симптомов повышенного внутричерепного давления, при гидроцефалии больному трудно поворачивать глаза вверх. У младенцев и маленьких детей голова увеличивается. Это состояние называется гидроцефалией.

При очень высоком внутричерепном давлении мозг может сместиться вниз из-за ограниченности объема черепа. Результатом может быть дислокация головного мозга. Существуют два основных типа дислокаций:

Транстенториальная дислокация. Верхняя часть головного мозга (большой мозг) продавливается через узкое отверстие (вырезка намёта мозжечка) в относительно жесткой ткани, отделяющей большой мозг от расположенных ниже областей мозга (мозжечок и ствол головного мозга). У таких больных сознание затуманено. Сторона тела, противоположная стороне, на которой расположена опухоль, может быть парализована.

Тонзиллярная дислокация. Опухоль, расположенная в нижней части мозга, выталкивает нижнюю часть мозжечка (миндалины мозжечка) сквозь отверстие в основании черепа (большое затылочное отверстие, лат. foramen magnum). В результате ствол мозга, который контролирует дыхание, пульс и давление крови, оказывается сдавленным, и его работа нарушается. Если тонзиллярная дислокация (вклинение) не диагностирована и лечение не начато немедленно, она быстро приводит к коме и смерти.

У лиц с метастазами в мозгу присутствуют также симптомы, вызванные основной опухолью. Например, если первичная опухоль возникла в легких, у больного возможно кровохарканье. При метастазирующей опухоли больные обычно теряют вес.

Без лечения опухоли симптомы со временем усиливаются. Лечение опухоли, особенно доброкачественной, часто позволяет достигнуть полного выздоровления. В других случаях продолжительность жизни укорачивается, иногда существенно. Результат лечения зависит от типа опухоли и от ее положения.