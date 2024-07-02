Некоторые специфические опухоли головного мозга

К глиомам относятся астроцитомы, олигодендроглиомы и эпендимомы. Чаще всего встречаются астроцитомы.

Некоторые астроцитомы и олигодендроглиомы растут медленно и могут вначале вызывать только припадки. Другие глиомы, такие как анапластические астроцитомы и анапластические олигодендроглиомы, являются злокачественными и быстро растут. («Анапластический» означает, что клетка не стала специализированной для выполнения определенной функции, то есть является недифференцированной. Недифференцированные клетки в опухоли указывают на ее быстрый рост.)

Астроцитомы обычно развиваются у молодых людей (см. также Астроцитомы у детей). Они могут становиться более агрессивными, и тогда их называют глиобластомами.

Глиобластомы обычно развиваются у людей среднего и пожилого возраста. Глиобластомы могут расти настолько быстро, что они увеличивают давление в головном мозге, вызывая головные боли и замедление мышления. Если давление достаточно высоко, больной чувствует сонливость и может впасть в кому.

Эпендимомы развиваются из клеток, выстилающих полости в головном мозге (желудочки). Эпендимомы, которые возникают нечасто, развиваются преимущественно у детей и молодых людей (см. также Эпендимомы у детей). После подросткового возраста они встречаются редко.