Вирусный менингит

Самой распространенной причиной вирусного менингита являются:

Энтеровирусы, такие, как эховирус и коксаки-вирус.

Энтеровирусы чаще всего обитают в пищеварительном тракте. Инфекции могут быть очень заразными.

К другим распространенным причинам относятся:

ВПГ-2 вызывает генитальный герпес — инфекцию, передающуюся половым путем, при которой в области половых органов появляются болезненные волдыри. ВПГ-2 также может вызывать симптомы менингита. Менингит ВПГ-2 обычно возникает, когда вирус сначала инфицирует организм. Симптомы со стороны половых органов и симптомы менингита могут возникать одновременно. Симптомы менингита могут проявляться до появления симптомов со стороны половых органов, а у некоторых людей развивается менингит, но отсутствуют какие-либо симптомы со стороны половых органов. После исчезновения симптомов ВПГ-2 остается в организме в неактивном (спящем) состоянии. То есть, он не вызывает никаких симптомов. Тем не менее, он может периодически возобновлять активность (реактивироваться) и вызывать симптомы. Менингит, вызванный ВПГ-2, может рецидивировать.

Вирус ветряной оспы вызывает ветрянку. Как и ВПГ-2, вирус ветряной оспы остается в организме в неактивном состоянии. Вирус может больше никогда не проявится либо реактивироваться через много лет. При реактивации он вызывает опоясывающий лишай (herpes zoster) и может вызывать менингит. В отличие от инфекций, вызванных ВПГ, которые могут многократно рецидивировать, опоясывающий лишай обычно возникает только один раз на протяжении жизни человека. Однако если иммунная система человека ослаблена (например, у людей с ВИЧ-инфекцией), опоясывающий лишай может возникать больше одного раза.

В некоторых случаях вызывают менингит вирус Зика и вирус чикунгунья. Оба вируса, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время расширили свой ареал.

Иногда менингит развивается у людей с COVID-19. В редких случаях причиной этого менингита является одновременное инфицирование другим вирусом (например, вирусом ветряной оспы).