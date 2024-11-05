Вирусный менингит — это воспаление оболочек, которые покрывают головной и спинной мозг (мозговые оболочки), а также заполненного жидкостью пространства между мозговыми оболочками (субарахноидальное пространство), вызванное вирусами.
Вирусный менингит начинается с симптомов вирусной инфекции, таких, как жар, общее недомогание, головная и мышечная боль.
Через какое-то время возникает головная боль и ригидность затылочных мышц, которая затрудняет или делает практически невозможным опускание подбородка к груди.
Врач может сделать предположение о вирусном менингите на основе симптомов и результатов спинномозговой пункции (люмбальной пункции) для подтверждения диагноза.
Больные в тяжелом состоянии проходят лечение от бактериального менингита до тех пор, пока этот диагноз не исключается.
Если менингит вызван вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом герпеса, назначаются лекарственные препараты, эффективные против таких вирусов.
Эффективных лекарственных препаратов от других вирусов не существует, но большинство больных выздоравливают самостоятельно в течение нескольких недель.
(См. также Вводные сведения о менингите).
Головной и спинной мозг покрыты тремя слоями тканей, которые называются мозговыми оболочками. Субарахноидальное пространство находится между средней и внутренней мозговыми оболочками, которые покрывают головной и спинной мозг. Оно заполнено спинномозговой жидкостью, которая протекает между мозговыми оболочками, заполняет пространства в головном мозге, а также помогает защищать головной и спинной мозг.
Вирусный менингит — это самая распространенная причина асептического менингита. Асептический менингит — это заболевание, вызванное не бактериями, которые обычно вызывают менингит, а другими причинами. Поэтому к асептическому менингиту относится менингит, вызванный лекарственными препаратами, неинфекционными расстройствами и другими микроорганизмами (такими как бактерии, которые вызывают болезнь Лайма или сифилис).
Оболочки, покрывающие мозг
В пределах черепа головной мозг покрыт тремя слоями ткани, называемыми мозговыми оболочками.
Причины вирусного менингита
Самой распространенной причиной вирусного менингита являются:
Энтеровирусы, такие, как эховирус и коксаки-вирус.
Энтеровирусы чаще всего обитают в пищеварительном тракте. Инфекции могут быть очень заразными.
К другим распространенным причинам относятся:
вирус простого герпеса (ВПГ), обычно 2-го типа (ВПГ-2);
вирус ветряной оспы;
вирусы, передаваемые комарами (арбовирусы), такие, как вирус лихорадки Западного Нила, вирус энцефалита Сент-Луис и вирус калифорнийского энцефалита;
вирус лимфоцитарного хориоменингита;
ВПГ-2 вызывает генитальный герпес — инфекцию, передающуюся половым путем, при которой в области половых органов появляются болезненные волдыри. ВПГ-2 также может вызывать симптомы менингита. Менингит ВПГ-2 обычно возникает, когда вирус сначала инфицирует организм. Симптомы со стороны половых органов и симптомы менингита могут возникать одновременно. Симптомы менингита могут проявляться до появления симптомов со стороны половых органов, а у некоторых людей развивается менингит, но отсутствуют какие-либо симптомы со стороны половых органов. После исчезновения симптомов ВПГ-2 остается в организме в неактивном (спящем) состоянии. То есть, он не вызывает никаких симптомов. Тем не менее, он может периодически возобновлять активность (реактивироваться) и вызывать симптомы. Менингит, вызванный ВПГ-2, может рецидивировать.
Вирус ветряной оспы вызывает ветрянку. Как и ВПГ-2, вирус ветряной оспы остается в организме в неактивном состоянии. Вирус может больше никогда не проявится либо реактивироваться через много лет. При реактивации он вызывает опоясывающий лишай (herpes zoster) и может вызывать менингит. В отличие от инфекций, вызванных ВПГ, которые могут многократно рецидивировать, опоясывающий лишай обычно возникает только один раз на протяжении жизни человека. Однако если иммунная система человека ослаблена (например, у людей с ВИЧ-инфекцией), опоясывающий лишай может возникать больше одного раза.
В некоторых случаях вызывают менингит вирус Зика и вирус чикунгунья. Оба вируса, которые ранее обитали лишь в определенных регионах мира, в настоящее время расширили свой ареал.
Иногда менингит развивается у людей с COVID-19. В редких случаях причиной этого менингита является одновременное инфицирование другим вирусом (например, вирусом ветряной оспы).
Пути передачи вирусного менингита
В зависимости от вируса, вирусный менингит распространяется разными способами:
Через кровоток из-за инфекции в другой части тела (самый распространенный способ)
Контакт с зараженным калом, который может происходить в случае, если человек не моет руки после посещения туалета или плавает в общественном бассейне (энтеровирусы)
Половой акт или другой генитальный контакт с инфицированным человеком (ВПГ-2 и ВИЧ)
Укусы насекомых, например, комара (вирус Западного Нила, вирус энцефалита Сент-Луис, вирус Зика или вирус чикунгунья)
Распространение через воздух путем вдыхания вируса (вирус ветряной оспы)
Контакт с пылью или едой, зараженной мочой или калом инфицированных мышей или домашних хомяков (вирус лимфоцитарного хориоменингита)
Использование зараженных игл для инъекции запрещенных наркотиков (ВИЧ)
В силу особенностей распространения некоторые вирусы вызывают менингит только в определенные времена года.
Симптомы вирусного менингита
Вирусный менингит чаще всего начинается с симптомов вирусной инфекции, таких, как жар, общее недомогание, кашель, мышечные боли, рвота, потеря аппетита и головная боль. Однако в некоторых случаях вначале симптомы отсутствуют.
Позднее начинают появляться симптомы, которые свидетельствуют о менингите. В частности, повышается температура, появляется головная боль и ригидность затылочных мышц. Больной не может опустить подбородок к груди или попытки сделать это вызывают боль. Движение головы в других направлениях не настолько затрудненное.
Симптомы могут быть схожими с симптомами бактериального менингита, но обычно менее тяжелые, развиваются и прогрессируют медленнее.
Диагностика вирусного менингита
Люмбальная пункция и анализ спинномозговой жидкости
В некоторых случаях — бактериальный посев или анализы крови, других физиологических жидкостей или кала
Врач может подозревать менингит, когда у пациента наблюдается головная боль, жар и ригидность затылочных мышц. Он попытается установить наличие менингита и его этиологию — бактериальный (требует немедленного лечения) или вирусный. Если симптомы менее тяжелые, скорее всего, наблюдается вирусный менингит.
Для получения образца спинномозговой жидкости проводят спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию). Однако если врачи подозревают наличие повышенного внутричерепного давления, то сначала может быть проведена компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) для выявления причин повышенного давления (таких как опухоль и или другое объемное образование в головном мозге). Выполнение спинномозговой пункции, когда давление внутри черепа повышено, может вызвать опасное для жизни нарушение, которое называется дислокация головного мозга. После снижения внутричерепного давления или если обнаружено отсутствие объемного образования, выполняется спинномозговая пункция.
Образец спинномозговой жидкости направляется в лабораторию для исследования и анализа. Измеряется уровень сахара и белка, а также количество и тип лейкоцитов в жидкости. Также проводится посев жидкости на предмет наличия бактерий, чтобы исключить или подтвердить бактериальный менингит. Обычно для вирусов посев не проводится из-за технических сложностей.
Для идентификации энтеровирусов, вирусов герпеса (например, ВПГ и вируса ветряной оспы), а также некоторых других вирусов используется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), который обеспечивает создание множественных копий гена. Врачи также проверяют спинномозговую жидкость на предмет присутствия антител к некоторым вирусам. Например, выявление антител к вирусу Западного Нила в спинномозговой жидкости указывает на заражение этим вирусом.
Иногда врачи также берут образец крови, выделения из носа или горла, либо образец кала для бактериального посева, исследования и/или, если возможно, ПЦР. Диагноз ВИЧ устанавливается на основании результатов анализов на антитела и ПЦР-анализов образцов крови. Уровни антител к другим вирусам иногда измеряются повторно в течение нескольких недель. Увеличение уровня антител к конкретному вирусу указывает на то, что этот вирус недавно вызывал инфекцию и, скорее всего, является причиной недавнего менингита.
Лечение вирусного менингита
Ацикловир (противовирусный препарат) для лечения инфекции, вызванной вирусом простого герпеса (ВПГ) или ветряной оспы
Антиретровирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции
Симптоматическое лечение
Если пациент в тяжелом состоянии, врач должен немедленно назначить лечение, не дожидаясь результатов анализов для установления причины. Такие пациенты принимают антибиотики до тех пор, пока врач не подтвердит отсутствие бактериального менингита. Без лечения бактериальный менингит может быстро причинить постоянный ущерб головному мозгу или нервам и привести к смерти. Пациентам также назначают ацикловир (антивирусный препарат) на случай, если причиной менингита является ВПГ или ветряной оспы.
После установления причины при необходимости врач меняет лекарственный препарат.
ВИЧ-инфекция лечится при помощи антиретровирусных препаратов. Антиретровирусные препараты не дают ВИЧ (ретровирусу) размножаться в человеческих клетках. Почти всегда людям необходимо принимать комбинацию нескольких антиретровирусных препаратов и продолжать это лечение всю жизнь.
Если причиной является ВПГ или вирус ветряной оспы, применение ацикловира продолжают.
От большинства других вирусов, которые часто вызывают менингит, действенное лечение отсутствует. Однако, если у человека здоровая иммунная система, он почти во всех случаях выздоравливает самостоятельно.
Назначается также симптоматическое лечение. Например, ацетаминофен — перорально или в виде суппозитория (вводится в задний проход) — помогает справиться с жаром. Обезболивающие (анальгетики) назначаются по необходимости для снятия головной боли.
Прогноз при вирусном менингите
Большинство людей с вирусным менингитом выздоравливают в течение нескольких недель. Иногда, если менингит вызван вирусом Западного Нила или вирусом лимфоцитарного хориоменингита, выздоровление занимает несколько месяцев.