Языкоглоточная невралгия (невралгия языкоглоточного нерва) проявляется повторяющимися приступами сильной боли в глубине рта, области миндалин, корне языка, части уха и/или в задней части челюсти. Боль вызвана нарушением работы 9-го черепного нерва (языкоглоточный нерв). Языкоглоточный нерв управляет движением мышц горла и передает информацию от горла, гланд и языка в головной мозг.

Причину этой невралгии часто бывает невозможно установить, но иногда она бывает вызвана неправильно расположенной артерией, сдавливающей языкоглоточный нерв.

У больного возникают кратковременные приступы сильной боли, распространяющиеся на одну сторону языка или горла и иногда на ухо.

Диагноз ставится на основании характера боли и того, можно ли устранить боль введением в заднюю стенку глотки местного обезболивающего.

Облегчить боль могут некоторые противосудорожные препараты, антидепрессанты, баклофен или местные обезболивающие, однако иногда требуется хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

Языкоглоточная невралгия — это редкое заболевание. Начинается оно обычно после 40 лет и чаще встречается у мужчин.

Наблюдается одновременное нарушение функции блуждающего нерва (10-й черепной нерв), поскольку блуждающий и языкоглоточный (9-й черепной нерв) нервы выходят из черепа вместе. Таким образом, проблема, влияющая на языкоглоточный нерв, также обычно влияет на блуждающий нерв. Блуждающий нерв помогает контролировать сердцебиение. При нарушении функции блуждающего нерва пульс может становиться аномальным и могут возникать нарушения сердечного ритма (аритмии).

Причины языкоглоточной невралгии Часто причина языкоглоточной невралгии остается неизвестной. Иногда языкоглоточная невралгия возникает, если Неправильно расположенная артерия сдавливает языкоглоточный нерв рядом с тем местом, где нерв выходит из ствола головного мозга.

Длинная, остроконечная кость в основании черепа (шиловидный отросток) слишком длинная и сдавливает нерв. В редких случаях причиной бывает опухоль головного мозга или шеи, абсцесс, выпячивание (аневризма) стенки артерии в шее (сонная артерия) или рассеянный склероз.

Симптомы языкоглоточной невралгии При языкоглоточной невралгии приступы — кратковременные и перемежающиеся, но боль может быть мучительной. Приступы могут провоцироваться определенными действиями, например, жеванием, глотанием, разговором, зеванием, кашлем или чиханием. Обычно боль начинается у корня языка, в задней части глотки или в области возле миндалин. Иногда боль распространяется на ухо или в заднюю часть челюсти. Боль может длиться от нескольких секунд до нескольких минут и обычно распространяется только на одну сторону глотки или языка. Если блуждающий нерв функционирует неправильно, нарушая частоту сердечных сокращений, у людей может возникать обморок.

Диагностика языкоглоточной невралгии Обследование врачом;

тест с использованием ватной палочки и анестетика;

магнитно-резонансная томография.

иногда компьютерная томография или рентгенологическое исследование. Языкоглоточная невралгия отличается от невралгии тройничного нерва (вызывающей похожую боль) локализацией боли и результатами специальных обследований. При обследовании врач дотрагивается до задней стенки глотки палочкой с ватным тампоном. Если у больного возникает приступ боли, врач наносит на заднюю поверхность глотки обезболивающее. Если обезболивающее снимает боль, у больного, скорее всего, языкоглоточная невралгия. Для того, чтобы убедиться в отсутствии опухолей, врач проводит магнитно-резонансную томографию (МРТ). Возможно проведение компьютерной томографии (КТ) или рентгенологического исследования для определения длины шиловидного отростка. Чтобы помочь в постановке диагноза и исключить другие возможные причины боли, на заднюю стенку глотки может быть нанесен местный анестетик. Помочь врачам в подтверждении диагноза также может блокада нерва. С ее помощью можно идентифицировать пораженный нерв, поскольку блокада используется для разрыва конкретного нервного пути, который передает или усиливает болевые сигналы.