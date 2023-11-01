Паралич Белла (вариант паралича лицевого нерва) — это внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица в связи с поражением 7-го черепного нерва (лицевой нерв). Этот нерв управляет мимическими мышцами и слюнными и слезными железами, передает в мозг информацию о вкусе, воспринятую передними 2/3 языка, и управляет мышцей среднего уха.

Причиной паралича Белла может быть отечность лицевого нерва в результате вирусной инфекции или иммунного нарушения, либо же причина может быть неизвестной.

Больной может чувствовать боль за ухом, затем появляется слабость или паралич половины лица, на пораженной стороне больной может быть не в состоянии чувствовать вкус передней частью языка.

Диагноз врача основывается на симптомах.

Кортикостероиды, которые используются для уменьшения отека нерва, помогают людям выздороветь и восстановить движение мышц лица немного быстрее.

Независимо от того, проводится ли лечение, большинство больных полностью выздоравливают через несколько месяцев.

(См. также Общие сведения о черепных нервах).

Паралич Белла — это один из видов паралича лицевого нерва, который, как первоначально считалось, не имеет определенной причины (идиопатический паралич лицевого нерва). Однако имеющиеся в настоящее время данные говорят о том, что в некоторых случаях паралич Белла может быть вызван вирусной инфекцией или другим заболеванием.

Данные свидетельствуют о том, что в число распространенных причин паралича Белла входят:

Вирус простого герпеса 1-го типа (тот же вирус, который вызывает высыпания на губах, «простуду»)

опоясывающий лишай;

Кроме того, паралич Белла могут вызывать другие вирусы, такие как вирус Коксаки, цитомегаловирус, а также вирусы, вызывающие COVID-19, паротит, краснуху, мононуклеоз или грипп, или вакцины против этих вирусов.

Инфекция приводит к отеку нерва. В результате отека нерв оказывается зажат (сдавлен) в узком канале черепа.

Другие типы паралича лицевого нерва могут быть вызваны другими заболеваниями. Паралич лицевого нерва может вызывать болезнь Лайма, которая, в отличие от паралича Белла, может поражать обе половины лица. У афроамериканцев причиной паралича лицевого нерва часто бывает саркоидоз. Иногда причиной бывают опухоли и переломы черепа.

Симптомы паралича Белла При параличе Белла первым симптомом может быть боль за ухом. Слабость лицевых мышц наступает внезапно, обычно в течение нескольких часов. У разных больных слабость варьируется от незначительной до полного паралича. Слабость нарастает в течение 48–72 часов и затем не увеличивается. Поражение распространяется только на половину лица. При параличах лицевого нерва лицо становится безжизненным и ничего не выражающим. Когда поражена только половина лица, больному часто кажется, что его лицо перекошено. Дело в том, что мышцы здоровой половины перетягивают лицо в свою сторону всякий раз, когда больной пытается использовать мимические мышцы. Больному может быть трудно или вообще невозможно наморщить лоб, моргнуть или состроить гримасу на пораженной стороне лица. Большинству больных кажется, что их лицо онемело или отяжелело, даже несмотря на то, что чувствительность при этом заболевании не страдает. Паралич Белла Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ Больному может быть трудно закрыть глаз на пораженной стороне лица. Он может не быть в состоянии закрыть глаз полностью. Больной реже моргает. Кроме того, когда глаз закрыт, он отводится кверху. Может быть нарушено образование слез и слюны. У больного возможны сухость во рту и сухость глаз. Поскольку слез образуется меньше, а глаз моргает реже (моргание увлажняет поверхность глаза), глаз становится сухим. Это состояние вызывает боль и может привести к повреждению глаза. Повреждения глаза обычно незначительные, но могут стать серьезными, если глаз не увлажнять и не защищать. Больной может быть не в состоянии на стороне поражения чувствовать вкус передней частью языка. Ухо на пораженной стороне может воспринимать звуки необычно громкими (это явление называется гиперакузия). Это связано с параличом мышцы, натягивающей барабанную перепонку. Эта мышца расположена в среднем ухе. Знаете ли Вы, что... Иногда при заживлении лицевого нерва формируются неправильные нервные соединения, что приводит к появлению неожиданных движений некоторых мимических мышц или слезотечения (синдром «крокодиловых слез») во время слюноотделения. Поскольку при параличе лицевого нерва лицевые мышцы долгое время не используются, иногда развиваются стойкие укорочения мышц (контрактуры).

Диагностика паралича Белла Обследование врачом;

иногда различные исследования в зависимости от подозреваемой причины. Паралич лицевого нерва обычно можно диагностировать и дифференцировать от других заболеваний по симптомам. Например, паралич лицевого нерва отличается от инсульта тем, что при инсульте слабеют мышцы не во всей стороне лица, а только в нижней части одной стороны лица. При инсульте больной может зажмуриваться и морщить лоб. Кроме того, при инсульте обычно развивается слабость мышц ноги и/или руки. Когда врач диагностирует паралич Белла, он должен исключить другие, более редкие, заболевания, вызывающие паралич лицевого нерва (опухоль, болезнь Лайма, другие инфекции, саркоидоз, диабет и переломы черепа). Симптомы при этих болезнях другие и в большинстве случаев развиваются медленнее. Таким образом, если врачи не уверены, что причиной является паралич Белла или если симптомы развиваются постепенно, они назначают обследования. Эти обследования могут быть следующими: Анализы крови

Рентгенологическое исследование

магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга. Например, анализы крови могут выявить болезнь Лайма. Для того, чтобы проверить, страдает ли больной саркоидозом, проводят анализ крови и рентген грудной клетки. Обычно врачи могут исключить другие причины на основании симптомов и результатов этих обследований.

Лечение паралича Белла Глазные капли или пластырь для защиты роговицы

Иногда кортикостероид Глаз необходимо защищать от высыхания, чтобы снизить риск его повреждения. В глаз можно часто закапывать глазные капли, состоящие из искусственных слез или физиологического раствора (слабый раствор соли). Может быть нужно некоторое время носить повязку на глаз, особенно во время сна. Изредка, в случае тяжелого паралича, верхнее и нижнее веко сшивают. Для уменьшения отека нерва внутрь назначают кортикостероиды, такие как преднизон. Прием кортикостероидов немного ускоряет и улучшает восстановление движений, если их назначили в течение первых 3 дней после появления симптомов. Неясно, помогают ли противовирусные препараты, включая противовирусные препараты, эффективные против вирусов простого герпеса и опоясывающего лишая (например, ацикловир, фамцикловир и валацикловир). Эти вирусы могут вызывать паралич Белла.