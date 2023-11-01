Параличи содружественного взора

Способность поворачивать глаза в вертикальной плоскости (вверх и вниз) постепенно убывает с возрастом, но при параличе вертикального взора это нарушение выражено сильнее, чем в случае возрастных изменений. Обычно нарушается поворот глаз вверх.

Чаще всего паралич вертикального взора вызван поражением верхней части ствола головного мозга (средний мозг), обычно в результате инсульта или опухоли.

При параличах вертикального взора зрачки могут расширяться. Когда люди с этим параличом смотрят вверх, у них появляется нистагм. При этом глаза быстро движутся вверх, а затем медленно перемещаются в другом направлении.

Синдром Парино — паралич взора вверх. Он обычно возникает в случаях, когда опухоль шишковидного тела сдавливает область головного мозга, контролирующую вертикальный взор, или в результате инсульта. Пациенты с синдромом Парино предпочитают смотреть вниз. Их веки приподняты, а зрачки расширены. У них также может присутствовать нистагм.

Если движение глаз вниз нарушено, но движение вверх осталось неизменным, это обычно указывает на прогрессирующий надъядерный паралич.