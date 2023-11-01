При параличах содружественного взора глаза не могут одновременно двигаться в одном направлении (в сторону, вверх или вниз).
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Параличом считается снижение силы мышц, которое может быть частичным или полным.
Параличи содружественного взора чаще всего влияют на горизонтальные движения глаз (поворот глаз в сторону). Движение глаз вверх нарушается реже. Еще реже страдает движение глаз вниз. Больной может заметить, что у него не получается смотреть в определенном направлении.
Специальные методы лечения паралича содружественного взора отсутствуют, но по возможности проводится лечение причины.
Паралич горизонтального взора
Наиболее частой причиной паралича горизонтального взора обычно бывает повреждение ствола головного мозга (нижняя часть головного мозга), часто в результате инсульта. Часто паралич имеет тяжелую форму. В этом случае значительно затруднено движение глаз через срединную линию в противоположную сторону. Люди с более легкими случаями могут испытывать трудности, пытаясь длительное время смотреть на предмет. У них также может присутствовать нистагм. (Нистагм — это непроизвольные, повторяющиеся дергающиеся движения глаза в одном направлении, затем медленное перемещение глаза в другом направлении.)
Паралич может быть вызван также повреждением переднего отдела большого мозга, обычно в результате инсульта. В этом случае паралич не такой тяжелый, как при повреждении ствола мозга, и симптомы со временем ослабевают.
Паралич вертикального взора
Способность поворачивать глаза в вертикальной плоскости (вверх и вниз) постепенно убывает с возрастом, но при параличе вертикального взора это нарушение выражено сильнее, чем в случае возрастных изменений. Обычно нарушается поворот глаз вверх.
Чаще всего паралич вертикального взора вызван поражением верхней части ствола головного мозга (средний мозг), обычно в результате инсульта или опухоли.
При параличах вертикального взора зрачки могут расширяться. Когда люди с этим параличом смотрят вверх, у них появляется нистагм. При этом глаза быстро движутся вверх, а затем медленно перемещаются в другом направлении.
Синдром Парино — паралич взора вверх. Он обычно возникает в случаях, когда опухоль шишковидного тела сдавливает область головного мозга, контролирующую вертикальный взор, или в результате инсульта. Пациенты с синдромом Парино предпочитают смотреть вниз. Их веки приподняты, а зрачки расширены. У них также может присутствовать нистагм.
Если движение глаз вниз нарушено, но движение вверх осталось неизменным, это обычно указывает на прогрессирующий надъядерный паралич.