Невралгия тройничного нерва — это сильная боль в области лица, вызванная поражением 5-го черепного нерва (тройничный нерв). Этот нерв передает в головной мозг сенсорную информацию и управляет мышцами, участвующими в жевании.
Причиной невралгии обычно бывает неправильно расположенная артерия, сдавливающая тройничный нерв.
У больного возникают повторяющиеся короткие приступы сильной стреляющей боли в нижней части лица.
Диагноз ставится на основании характерных болевых ощущений.
Облегчить боль могут некоторые противосудорожные препараты и антидепрессанты или баклофен, однако иногда требуется хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о черепных нервах).
Невралгия тройничного нерва обычно поражает преимущественно взрослых, особенно пожилых людей. Рассеянным склерозом чаще болеют женщины.
Частой причиной невралгии тройничного нерва является
Неправильно расположенная артерия, сдавливающая тройничный нерв в месте его выхода из головного мозга
У молодых людей невралгия тройничного нерва иногда бывает следствием повреждения нерва при рассеянном склерозе. В редких случаях невралгия тройничного нерва развивается в результате сдавления нерва опухолью, патологическим соединением между венами и артериями (артериовенозная мальформация) или выпячиванием (аневризма) стенки артерии, снабжающей кровью головной мозг.
Симптомы невралгии тройничного нерва
Боль вследствие невралгии тройничного нерва может возникать внезапно, но часто ее провоцирует прикосновение к определенной точке (называется «триггерная область») на лице, губах или языке. Кроме того, боль могут провоцировать чистка зубов или жевание. Повторяющиеся приступы сильной стреляющей боли могут ощущаться в низу лица в любом месте, но чаще болит щека рядом с носом или челюсть.
Чаще бывает поражена только одна сторона лица. Боль обычно длится несколько секунд, но возможны приступы, длящиеся до 2 минут. Приступы боли могут возникать до 100 раз в день и приводить к нетрудоспособности. Больной может морщиться из-за сильной боли, поэтому невралгию тройничного нерва иногда называют тиком. Обычно заболевание проходит самостоятельно, но через долгое время возможны рецидивы.
Диагностика невралгии тройничного нерва
Неврологическое обследование
магнитно-резонансная томография.
Хотя специального обследования на невралгию тройничного нерва нет, возникающая при ней боль настолько характерна, что диагноз обычно не вызывает затруднений. МРТ головного мозга проводится для определения того, пересекает ли артерия нерв. Эта информация может быть использована для лечения в будущем. МРТ головного мозга также помогает определить, сдавливается ли нерв опухолью. Тем не менее, врач должен проверить, не вызвана ли боль другой причиной. Это могут заболевания челюстей, зубов или носовых пазух.
Лечение невралгии тройничного нерва
Противосудорожные или другие лекарственные препараты;
Иногда хирургическое вмешательство
Приступы боли короткие и повторяющиеся, поэтому типичные анальгетики обычно не помогают, но облегчение могут приносить другие лекарственные препараты, особенно некоторые противосудорожные препараты, принимаемые внутрь. (Противосудорожные препараты стабилизируют мембраны нервных клеток). Обычно первым пробуют противосудорожный препарат карбамазепин. Если карбамазепин неэффективен или вызывает непереносимые побочные эффекты, могут быть назначены другие противосудорожные препараты: окскарбазепин, ламотриджин, габапентин или фенитоин.
Вместо них может быть назначен баклофен (лекарственный препарат, который используется для ослабления мышечных спазмов) или амитриптилин (трициклический антидепрессант). Если амитриптилин вызывает непереносимые побочные эффекты, можно попробовать другой трициклический антидепрессант.
Могут помочь инъекции ботулотоксина (используется, чтобы вызвать паралич мышц или для коррекции морщин) вблизи области, где ощущается боль, но доказательства его эффективности ограничены.
Если приступы боли частые и сильные, врачи могут использовать блокаду нерва для временного облегчения боли до тех пор, пока не вступит в действие лекарственный препарат, принимаемый внутрь. В нерв вводится обезболивающий препарат, чтобы временно «отключить» его функцию.
Если боль остается сильной несмотря на применение лекарственных препаратов, может понадобиться хирургическое вмешательство. Если причиной невралгии стала неправильно расположенная артерия, хирург отделяет артерию от нерва и устанавливает между ними кусочек губчатого материала. Эта операция (васкулярная декомпрессия) обычно устраняет боль на многие годы. Если невралгию вызвала опухоль, ее удаляют хирургическим путем.
Если лекарственные препараты не помогают, а хирургическое вмешательство проводить опасно, может быть выполнена блокада нерва, чтобы определить, помогут ли больному другие методы. Если инъекция анестетика в нерв облегчает боль, деструкция нерва может устранить боль, иногда навсегда. Деструкция может включать
Иссечение нерва хирургическим путем
Иссечение нерва с помощью радиочастотной абляции (нагреванием) или гамма-ножом (излучением)
Компрессия нерва с помощью баллона
Разрушение нерва с помощью инъекции препарата, например, путем введения в нерв глицерина
Однако хирургическое вмешательство, облегчающее боль, часто приводит к онемению лица. К тому же боль часто возникает снова. В результате этого больному может потребоваться проведение большого количества процедур. Большое количество процедур может повысить риск возникновения сильной боли, которая трудно поддается лечению.
Устранение сдавления нерва
Если боль вызвана неправильно расположенной артерией, сдавливающей черепной нерв, боль можно облегчить хирургически. Эта операция называется васкулярной декомпрессией. Операция проводится при невралгии тройничного нерва, гемифациальном спазме и при невралгии языкоглоточного нерва.
Если тройничный нерв сдавлен, больному выбривают участок головы на затылке и делают там разрез. Хирург вырезает в черепе небольшое отверстие и приподнимает край головного мозга, чтобы обнажить нерв. После этого хирург отделяет артерию от нерва и укладывает между ними кусочек губчатого материала.
Операция проводится под общим наркозом, но опасность побочных явлений невелика. Побочные явления включают онемение лица, слабость лицевых мышц, двоение в глазах, инфекции, кровотечение, нарушения слуха и чувства равновесия и паралич.
Обычно операция устраняет боль, но у 15% больных наступает рецидив.