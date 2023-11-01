Невралгия тройничного нерва

Противосудорожные или другие лекарственные препараты;

Иногда хирургическое вмешательство

Приступы боли короткие и повторяющиеся, поэтому типичные анальгетики обычно не помогают, но облегчение могут приносить другие лекарственные препараты, особенно некоторые противосудорожные препараты, принимаемые внутрь. (Противосудорожные препараты стабилизируют мембраны нервных клеток). Обычно первым пробуют противосудорожный препарат карбамазепин. Если карбамазепин неэффективен или вызывает непереносимые побочные эффекты, могут быть назначены другие противосудорожные препараты: окскарбазепин, ламотриджин, габапентин или фенитоин.

Вместо них может быть назначен баклофен (лекарственный препарат, который используется для ослабления мышечных спазмов) или амитриптилин (трициклический антидепрессант). Если амитриптилин вызывает непереносимые побочные эффекты, можно попробовать другой трициклический антидепрессант.

Могут помочь инъекции ботулотоксина (используется, чтобы вызвать паралич мышц или для коррекции морщин) вблизи области, где ощущается боль, но доказательства его эффективности ограничены.

Если приступы боли частые и сильные, врачи могут использовать блокаду нерва для временного облегчения боли до тех пор, пока не вступит в действие лекарственный препарат, принимаемый внутрь. В нерв вводится обезболивающий препарат, чтобы временно «отключить» его функцию.

Если боль остается сильной несмотря на применение лекарственных препаратов, может понадобиться хирургическое вмешательство. Если причиной невралгии стала неправильно расположенная артерия, хирург отделяет артерию от нерва и устанавливает между ними кусочек губчатого материала. Эта операция (васкулярная декомпрессия) обычно устраняет боль на многие годы. Если невралгию вызвала опухоль, ее удаляют хирургическим путем.

Если лекарственные препараты не помогают, а хирургическое вмешательство проводить опасно, может быть выполнена блокада нерва, чтобы определить, помогут ли больному другие методы. Если инъекция анестетика в нерв облегчает боль, деструкция нерва может устранить боль, иногда навсегда. Деструкция может включать

Иссечение нерва хирургическим путем

Иссечение нерва с помощью радиочастотной абляции (нагреванием) или гамма-ножом (излучением)

Компрессия нерва с помощью баллона

Разрушение нерва с помощью инъекции препарата, например, путем введения в нерв глицерина

Однако хирургическое вмешательство, облегчающее боль, часто приводит к онемению лица. К тому же боль часто возникает снова. В результате этого больному может потребоваться проведение большого количества процедур. Большое количество процедур может повысить риск возникновения сильной боли, которая трудно поддается лечению.