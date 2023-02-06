Синдром конского хвоста возникает, когда пучок нервов, выходящих из нижней части спинного мозга, сдавливается или повреждается.
Наиболее распространенной причиной синдрома конского хвоста является грыжа межпозвоночного диска.
Синдром конского хвоста вызывает сильную боль в пояснице, проблемы с мочеиспусканием (такие как недержание) и потерю чувствительности в ягодицах, области половых органов, мочевом пузыре и прямой кишке.
Врачи немедленно обследуют людей с симптомами синдрома конского хвоста и для подтверждения диагноза проводят магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию.
Для уменьшения давления на конский хвост часто требуется хирургическое вмешательство, а для облегчения боли используют обезболивающие и кортикостероиды.
Из нижней части спинного мозга спинномозговые нервы идут вниз к месту своего выхода из позвоночного канала через отверстия позвонков поясничного и крестцового отделов позвоночника. Этот пучок нервов называется конским хвостом, или cauda equina на латыни, потому что он действительно похож на конский хвост. Симптомы, которые возникают в результате сдавления или повреждения хвоста, называются синдромом конского хвоста.
Синдром конского хвоста
Из нижней части спинного мозга спинномозговые нервы идут вниз к месту своего выхода из позвоночного канала через отверстия позвонков поясничного и крестцового отделов позвоночника. Этот пучок нервов называется конским хвостом, или cauda equina на латыни, потому что он действительно похож на конский хвост.
Сдавление или разрыв конского хвоста могут быть вызваны разрывом или грыжей межпозвоночного диска, опухолью или абсцессом. Конский хвост может быть поврежден в результате травмы или стать отечным из-за воспаления (например, при анкилозирующем спондилите). Симптомы, которые при этом возникают, называются синдромом конского хвоста.
Причины синдрома конского хвоста
Наиболее распространенной причиной синдрома конского хвоста является:
Разрыв или грыжа диска в пояснице, особенно у людей, рожденных с узким позвоночным каналом
Другие причины включают следующие:
Пороки развития спинного мозга (например, расщелина позвоночника)
Инфекцию тканей (мозговых оболочек), которые покрывают конский хвост и спинной мозг
Абсцесс (скопление гноя), сдавливающий конский хвост
Опухоль спинного мозга в поясничном отделе
Повреждение спинного мозга в поясничном отделе
Стеноз позвоночного канала (сужение канала, в котором находится спинной мозг) в поясничном отделе
Артериовенозную мальформацию (аномальное соединение между артериями и венами) в поясничном отделе
Осложнения после хирургического вмешательства на позвоночник
Некоторые из этих состояний вызывают воспаление и/или отек, что приводит к сдавливанию нервов. Опухоль может оказывать прямое давление на конский хвост.
Симптомы синдрома конского хвоста
У людей с синдромом конского хвоста может наблюдаться сильная боль в пояснице, обычно из-за заболевания, являющегося его причиной. Человек может потерять чувствительность в ягодицах, области половых органов, мочевом пузыре и прямой кишке — область тела, которая могла бы соприкасаться с седлом (седловая анестезия). Это значит, что у таких людей в этой области снижена чувствительность к боли, прикосновениям, температуре и вибрации.
Возможны нарушения чувствительности и подвижности нижней части ног.
Другие симптомы синдрома конского хвоста могут включать следующие:
Ослабление сексуальной реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин
Утрата контроля над мочеиспусканием (недержание мочи)
Утрата контроля над дефекацией (недержание кала)
Утрата коленных и ахилловых рефлексов
Проблемы с ходьбой
Без лечения синдром конского хвоста может привести к полному параличу ног.
Диагностика синдрома конского хвоста
Обследование врачом;
Визуализирующие исследования
Врачи подозревают наличие синдрома конского хвоста на основании симптомов и результатов физикального обследования. Однако симптомы обычно варьируются.
При подозрении на синдром конского хвоста немедленно выполняется магнитно-резонансная томография (МРТ). Если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с компьютерной томографией (КТ). Эти исследования обычно способны подтвердить диагноз.
Лечение синдрома конского хвоста
Хирургическое вмешательство
Обычно кортикостероиды
При синдроме конского хвоста нужно немедленно обращаться к врачу.
Усилия врачей направлены на лечение заболевания, вызывающего синдром конского хвоста. Например, для уменьшения давления на конский хвост, причиной которого является грыжа межпозвоночного диска, немедленно выполняется хирургическое вмешательство. Такое лечение может предотвратить необратимое повреждение.
Для облегчения боли используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или, при необходимости, другие лекарственные препараты. Если эти лекарственные препараты не облегчают боль, могут помочь кортикостероиды, назначаемые внутрь или в виде инъекции. Кортикостероиды также могут уменьшить отек.
Выздоровление человека часто зависит от причины расстройства и того, насколько быстро начато лечение. Если причина установлена и пролечена немедленно, симптомы с большей долей вероятности уменьшаться или исчезнут.