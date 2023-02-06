У людей с синдромом конского хвоста может наблюдаться сильная боль в пояснице, обычно из-за заболевания, являющегося его причиной. Человек может потерять чувствительность в ягодицах, области половых органов, мочевом пузыре и прямой кишке — область тела, которая могла бы соприкасаться с седлом (седловая анестезия). Это значит, что у таких людей в этой области снижена чувствительность к боли, прикосновениям, температуре и вибрации.

Возможны нарушения чувствительности и подвижности нижней части ног.

Другие симптомы синдрома конского хвоста могут включать следующие:

Ослабление сексуальной реакции, в том числе эректильная дисфункция у мужчин

задержка мочи;

Утрата контроля над мочеиспусканием (недержание мочи)

Утрата контроля над дефекацией (недержание кала)

Утрата коленных и ахилловых рефлексов

Проблемы с ходьбой

Без лечения синдром конского хвоста может привести к полному параличу ног.