Нарушение кровоснабжения спинного мозга

Закупорка артерии, несущей кровь к спинному мозгу, лишает спинной мозг крови, а значит, кислорода. В результате ткани погибают (это явление называется инфаркт).
Причины включают тяжелый атеросклероз, воспаление кровеносных сосудов, образование сгустков крови и иногда процедуры, затрагивающие брюшную аорту.
У больного внезапно появляется боль в спине, распространяющаяся из пораженной области. Затем в пораженных сегментах тела присоединяются мышечная слабость и неспособность чувствовать тепло, холод и боль; иногда наступает паралич.
Обычно проводится магнитно-резонансная томография или миелография с компьютерной томографией.
Лечение направлено на устранение причины, если это возможно, или на облегчение симптомов.
Нарушение работы спинного мозга и паралич обычно стойкие.
(См. также Общие сведения о заболеваниях спинного мозга).
Подобно всем тканям тела, спинной мозг нуждается в постоянном притоке насыщенной кислородом крови. Артерий, по которым кровь поступает к передней части спинного мозга, немного; это всего несколько ветвей аорты. Но эта кровь составляет три четверти крови, поступающей в спинной мозг. По этой причине закупорка одной из этих артерий может иметь катастрофические последствия. Закупорка артерии может произойти по одной из следующих причин:
Тяжелый атеросклероз аорты (отложения жирового материала в стенке аорты).
Разделение слоев стенки аорты (расслоение аорты).
Процедуры, затрагивающие брюшную аорту, например, операция по устранению аневризмы (расширения) этой аорты
Закупорка сосуда сгустком крови, который оторвался от стенки сердца и был унесен кровотоком (стал эмболом) — нечастая причина
Воспаление кровеносных сосудов (васкулит), например, узелковый полиартериит — редкая причина
Симптомы нарушения кровоснабжения спинного мозга
К первым симптомам закупорки артерии спинного мозга обычно относятся:
Внезапная боль в спине, которая расходится от центра спины вокруг грудной клетки и груди
Затем в сегментах тела, которые управляются областями спинного мозга ниже места инфаркта, развивается мышечная слабость и исчезает чувствительность к теплу, холоду и боли. Больные сразу чувствуют симптомы; со временем симптомы могут незначительно ослабеть.
Если кровоснабжение спинного мозга сильно нарушено, ноги немеют и наступает их паралич. Однако сенсорные сигналы, поступающие по задней части спинного мозга, в том числе чувство прикосновения, вибрации и положения конечностей без необходимости смотреть на них (чувство положения), продолжают поступать, поскольку задняя часть спинного мозга получает кровь из других источников. Проблемы могут частично разрешиться после первых нескольких дней.
Слабость и паралич могут становиться причиной пролежней и затрудненного дыхания. Может быть нарушена работа мочевого пузыря, кишечника и половых органов.
Диагностика нарушения кровоснабжения спинного мозга
Магнитно-резонансная томография или миелография с компьютерной томографией (КТ);
В некоторых случаях — спинномозговая пункция
Нарушение кровоснабжения спинного мозга обычно можно заподозрить на основании симптомов.
Диагностировать такую закупорку врачам обычно позволяет магнитно-резонансная томография (МРТ). Если провести МРТ невозможно, больному делают миелографию с КТ. Эти обследования позволяют врачу исключить другие заболевания со сходными симптомами.
Для того чтобы исключить другие заболевания, вызывающие похожие симптомы, такие как поперечный миелит, может быть выполнена спинномозговая пункция (люмбальная пункция).
Закупорку артерии, питающей переднюю часть спинного мозга, может подтвердить ангиография, но это обычно не требуется.
Лечение нарушения кровоснабжения спинного мозга
Лечение причины, если возможно
Купирование симптомов
По возможности врач лечит причину заболевания (например, расслоение аорты или узелковый полиартериит), но в остальном лечение направлено прежде всего на уменьшение интенсивности симптомов и контроль осложнений, особенно в случаях, если паралич и нарушение работы спинного мозга не исчезают в течение первых нескольких дней и становятся необратимыми.
Поскольку потеряна определенная доля чувствительности и может развиться паралич, очень важно проводить профилактику пролежней.
Так как дыхание может быть нарушено, может быть необходимым лечение, направленное на профилактику развития пневмонии. Такое лечение включает глубокую дыхательную гимнастику, постуральный дренаж (придание человеку положения, позволяющего выделениям из легких выводиться под действием силы тяжести), а также отсасывание (введение небольшой пластиковой трубки через нос в дыхательное горло для аккуратного удаления выделений).
Сохранить мышечную функцию можно с помощью физиотерапии и трудотерапии.
Поскольку работа мочевого пузыря обычно нарушена, требуется установка катетера. Лечение предотвращает увеличение и поражение мочевого пузыря.