Нарушение кровоснабжения спинного мозга

К первым симптомам закупорки артерии спинного мозга обычно относятся:

Внезапная боль в спине, которая расходится от центра спины вокруг грудной клетки и груди

Затем в сегментах тела, которые управляются областями спинного мозга ниже места инфаркта, развивается мышечная слабость и исчезает чувствительность к теплу, холоду и боли. Больные сразу чувствуют симптомы; со временем симптомы могут незначительно ослабеть.

Если кровоснабжение спинного мозга сильно нарушено, ноги немеют и наступает их паралич. Однако сенсорные сигналы, поступающие по задней части спинного мозга, в том числе чувство прикосновения, вибрации и положения конечностей без необходимости смотреть на них (чувство положения), продолжают поступать, поскольку задняя часть спинного мозга получает кровь из других источников. Проблемы могут частично разрешиться после первых нескольких дней.

Слабость и паралич могут становиться причиной пролежней и затрудненного дыхания. Может быть нарушена работа мочевого пузыря, кишечника и половых органов.