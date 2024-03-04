Спинальные мышечные атрофии (СМА)

Симптомы первых 4 типов спинальной амиотрофии появляются в младенчестве или в детстве.

Спинальная амиотрофия 0-го типа — наиболее тяжелая форма, начинает влиять на плод еще до рождения. На поздних сроках беременности плод двигается меньше, чем ожидается. После рождения у ребенка отмечается сильная слабость и отсутствие мышечного тонуса. Рефлексы отсутствуют, движение в суставах ограничено. Обе стороны лица парализованы. Также присутствуют врожденные пороки сердца. Мышцы, контролирующие дыхание, очень слабые. Младенцы часто умирают в течение первых месяцев, поскольку не могут нормально дышать, что приводит к дыхательной недостаточности.

При спинальной амиотрофии 1-го типа (болезнь Верднига-Гофмана) мышечная слабость часто заметна уже в первые дни жизни. К 6 месяцам она становится заметной практически всегда. Ребенок теряет мышечный тонус и рефлексы, ему трудно сосать, глотать и затем дышать. 95 % таких детей умирают в течение первого года жизни. К 4 годам умирают все дети, обычно от дыхательной недостаточности.

При спинальной амиотрофии (промежуточной) 2-го типа слабость обычно развивается в возрасте от 3 до 15 месяцев жизни. Менее четверти детей начинают садиться. Никто не может ползать и ходить. У них отсутствуют рефлексы. Мышцы слабые, глотание может быть затруднено. К 2 или 3 годам большинство детей прикованы к инвалидному креслу. Дети часто умирают в раннем возрасте, обычно от дыхательной недостаточности. Тем не менее, некоторые дети, у которых прогрессирование стойкой мышечной слабости останавливается, выживают. У этих детей часто бывает искривление позвоночника (сколиоз).

При 3-м типе спинальной амиотрофии (болезнь Вольфарта-Кугельберга-Веландер) симптомы возникают между 15 месяцами и 19 годами и прогрессируют медленно. Следовательно, люди с эти заболеванием обычно живут дольше, чем люди, страдающие спинальными амиотрофиями 1-го и 2-го типов. У некоторых продолжительность жизни нормальная. Слабость и атрофия начинаются с бедер, затем распространяются на руки, стопы и кисти рук. Продолжительность жизни пациента зависит от времени развития нарушений дыхания.

Спинальная амиотрофия 4-го типа проявляется во взрослом возрасте, обычно между 30 и 60 годами. Мышцы, главным образом бедер и плеч, медленно слабеют и атрофируются.