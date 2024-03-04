Синдром мышечной скованности вызывает постепенное усиление мышечной ригидности.

Синдром мышечной скованности часто развивается у людей с сахарным диабетом 1-го типа, некоторыми аутоиммунными заболеваниями или некоторыми видами рака.

Мышцы постепенно становятся более жесткими и увеличиваются в размерах, начиная с туловища и живота, но в конечном итоге поражаются мышцы всего тела.

Врачи подозревают синдром мышечной скованности на основании симптомов, но для подтверждения диагноза используют результаты электромиографии и анализов крови.

Лечение направлено на уменьшение выраженности симптомов и может включать диазепам (успокоительное средство), баклофен (миорелаксант), кортикостероиды и, в некоторых случаях, ритуксимаб или плазмаферез.

Синдром мышечной скованности (ранее известный как синдром скованного человека) поражает главным образом головной и спинной мозг (центральную нервную систему), но вызывает симптомы, схожие с симптомами некоторых заболеваний периферической нервной системы.

Синдром мышечной скованности чаще встречается среди женщин и часто отмечается у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, некоторыми аутоиммунными заболеваниями (например, тиреоидитом) или некоторыми видами рака, включая рак молочной железы (чаще всего), рак легких, рак почки, рак щитовидной железы, рак толстой кишки и лимфома Ходжкина.

Причиной синдрома мышечной скованности может быть аутоиммунная реакция: организм начинает производить антитела против своих собственных тканей. При синдроме мышечной скованности эти антитела атакуют нервные клетки спинного мозга, которые контролируют мышечные движения. У большинства больных с синдромом мышечной скованности присутствуют антитела, которые атакуют фермент, называемый глутаматдекарбоксилазой. Этот фермент участвует в выработке химического мессенджера (нейромедиатора), который помогает предотвратить чрезмерную стимуляцию мышц нервами. Когда вырабатывается меньше этого фермента, нервы чрезмерно стимулируют мышцы, которые становятся напряженными и скованными.

Иногда причина синдрома мышечной скованности неизвестна.

Симптомы синдрома мышечной скованности У людей с синдромом мышечной скованности мышцы туловища и живота постепенно становятся скованными и увеличиваются. Мышцы рук и ног поражаются в меньшей степени. Как правило, синдром мышечной скованности прогрессирует, что приводит к инвалидности и скованности во всем теле.

Диагностика синдрома мышечной скованности Электромиография

Анализы крови Диагноз синдрома мышечной скованности предполагается на основании симптомов. Для подтверждения диагноза проводят исследования. Они включают электромиографию и анализы крови для выявления антител, которые присутствуют у многих людей с синдромом мышечной скованности.