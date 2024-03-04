Синдром Исаакса

Мышцы, особенно мышцы рук и ног, постоянно дрожат и подергиваются, двигаясь, как мешок с червями. Этот симптом называется миокимией. Время от времени в кистях рук и в стопах могут возникать мышечные спазмы и судороги. Часто мышцы становятся более скованными, им требуется больше времени на расслабление после сокращения. Может быть повышена потливость.