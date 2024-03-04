При синдроме Исаакса отмечается чрезмерная активность нервов, стимулирующих мышечные волокна. Она вызывает прогрессирующую ригидность мышц, постоянную дрожь, подергивание и спазмы мышц.
У людей с синдромом Исаакса мышцы, особенно мышцы рук и ног, постоянно дрожат и подергиваются, двигаясь, как мешок с червями, и часто становятся все более скованными.
Врачи ставят диагноз синдрома Исаакса на основании симптомов и результатов электромиографии, а также исследований нервной проводимости.
Облегчить симптомы могут противосудорожные препараты карбамазепин или фенитоин, а у некоторых пациентов состояние улучшается после применения иммуноглобулинов или плазмафереза.
(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).
Синдром Исаакса встречается редко. Он возникает в периферических нервах и вызывается антителами, которые атакуют определенную область клеточной мембраны.
Синдром Исаакса может отмечаться у людей с другими заболеваниями, например, с раком, миастенией гравис, тимомой (опухолью тимуса), тиреоидитом Хашимото, дефицитом витамина В12, целиакией и системными ревматическими заболеваниями. Он также может быть наследственным.
Симптомы синдрома Исаакса
Мышцы, особенно мышцы рук и ног, постоянно дрожат и подергиваются, двигаясь, как мешок с червями. Этот симптом называется миокимией. Время от времени в кистях рук и в стопах могут возникать мышечные спазмы и судороги. Часто мышцы становятся более скованными, им требуется больше времени на расслабление после сокращения. Может быть повышена потливость.
Диагностика синдрома Исаакса
Электромиография и исследования нервной проводимости
Диагноз синдрома Исаакса основывается на симптомах и результатах электромиографии и исследований нервной проводимости, которые показывают характерные нарушения.
Лечение синдрома Исаакса
Карбамазепин или фенитоин (противосудорожные препараты) или диазепам
Иммуноглобулин и плазмаферез
Для уменьшения выраженности симптомов синдрома Исаакса используют такие противосудорожные препараты, как карбамазепин, фенитоин, габапентин или вальпроат.
Пациентам также может помочь введение в вену (внутривенно) иммуноглобулина (раствора, содержащего большое количество разных антител, полученных у группы доноров) или плазмаферез (удаление из крови токсичных веществ, в том числе вредных антител).