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Синдром Исаакса

(синдром Исаакса, нейромиотония)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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При синдроме Исаакса отмечается чрезмерная активность нервов, стимулирующих мышечные волокна. Она вызывает прогрессирующую ригидность мышц, постоянную дрожь, подергивание и спазмы мышц.

  • У людей с синдромом Исаакса мышцы, особенно мышцы рук и ног, постоянно дрожат и подергиваются, двигаясь, как мешок с червями, и часто становятся все более скованными.

  • Врачи ставят диагноз синдрома Исаакса на основании симптомов и результатов электромиографии, а также исследований нервной проводимости.

  • Облегчить симптомы могут противосудорожные препараты карбамазепин или фенитоин, а у некоторых пациентов состояние улучшается после применения иммуноглобулинов или плазмафереза.

(См. также Общие сведения о периферической нервной системе).

Синдром Исаакса встречается редко. Он возникает в периферических нервах и вызывается антителами, которые атакуют определенную область клеточной мембраны.

Синдром Исаакса может отмечаться у людей с другими заболеваниями, например, с раком, миастенией гравис, тимомой (опухолью тимуса), тиреоидитом Хашимото, дефицитом витамина В12, целиакией и системными ревматическими заболеваниями. Он также может быть наследственным.

Симптомы синдрома Исаакса

Мышцы, особенно мышцы рук и ног, постоянно дрожат и подергиваются, двигаясь, как мешок с червями. Этот симптом называется миокимией. Время от времени в кистях рук и в стопах могут возникать мышечные спазмы и судороги. Часто мышцы становятся более скованными, им требуется больше времени на расслабление после сокращения. Может быть повышена потливость.

Диагностика синдрома Исаакса

  • Электромиография и исследования нервной проводимости

Диагноз синдрома Исаакса основывается на симптомах и результатах электромиографии и исследований нервной проводимости, которые показывают характерные нарушения.

Лечение синдрома Исаакса

  • Карбамазепин или фенитоин (противосудорожные препараты) или диазепам

  • Иммуноглобулин и плазмаферез

Для уменьшения выраженности симптомов синдрома Исаакса используют такие противосудорожные препараты, как карбамазепин, фенитоин, габапентин или вальпроат.

Пациентам также может помочь введение в вену (внутривенно) иммуноглобулина (раствора, содержащего большое количество разных антител, полученных у группы доноров) или плазмаферез (удаление из крови токсичных веществ, в том числе вредных антител).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.