Миастения — это аутоиммунное заболевание, при котором нарушается нервно-мышечная передача нервного импульса. Это приводит к мышечной слабости и миастеническим кризам.

Миастения гравис развивается в результате сбоя в работе иммунной системы.

Как правило, вначале больные жалуются на эпизодическое опущение века и двоение в глазах, мышцы необычно сильно устают и слабеют после их использования и восстанавливаются после отдыха.

Для подтверждения диагноза проводят тесты со льдом или с отдыхом, чтобы определить, уменьшается ли степень обвислости век в результате этих мероприятий, электромиографию и анализы крови.

Некоторые лекарственные препараты могут быстро устранять мышечную слабость, другие замедляют прогрессирование заболевания.

При возникновении миастенического криза используется внутривенный иммуноглобулин или плазмаферез.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, вызывающих нарушение нервно-мышечной передачи).

Миастения гравис обычно возникает у женщин в возрасте 20–40 лет и у мужчин в возрасте 50–80 лет. Однако миастения возможна также у мужчин и женщин любого возраста. В редких случаях она начинается в детстве.

Нервы передают сигнал на мышцы, высвобождая химический мессенджер (нейромедиатор), который взаимодействует с рецепторами мышц (в нервно-мышечном соединении) и стимулирует их сокращение. У большинства людей, страдающих миастенией гравис, иммунная система вырабатывает антитела против одного типа рецепторов ацетилхолина, расположенных на мышечной мембране нервно-мышечного синапса — рецепторов, реагирующих на нейромедиатор ацетилхолин. В результате связь между нервными клетками и мышцами нарушается.

Что заставляет организм выделять антитела к своим собственным ацетилхолиновым рецепторам (это называется аутоиммунная реакция), неизвестно. Согласно одной теории, в развитии аутоиммунной реакции может играть роль вилочковая железа (тимус). В этой железе определенные клетки иммунной системы учатся различать вещества самого организма и чуждые вещества. По неизвестной причине вилочковая железа может давать клеткам иммунной системы разрешение выделять антитела против рецепторов ацетилхолина. Предрасположенность к этому аутоиммунному нарушению может наследоваться. Примерно 65 % больных миастенией имеют увеличенную вилочковую железу, а у 10 % диагностируется опухоль железы (тимома). Около половины этих тимом злокачественны (рак).

Миастения гравис также часто возникает у пациентов с другими аутоиммунными заболеваниями, например, с ревматоидным артритом, системной красной волчанкой и заболеваниями, которые вызывают гиперактивность щитовидной железы (аутоиммунный гипертиреоз), что происходит при тиореоидите Хашимото.

У некоторых людей, страдающих миастенией, антитела к ацетилхолиновым рецепторам отсутствуют, но вместо них есть антитела к ферменту, участвующему в образовании нервно-мышечных синапсов. Этим больным может требоваться другое лечение.

Развитие миастении гравис могут спровоцировать:

Инфекции

Хирургическое вмешательство

Прием определенных лекарственных препаратов, таких, как нифедипин или верапамил (используются для снижения высокого артериального давления), хинин (для лечения малярии) и прокаинамид (для лечения сердечной аритмии)

В редких случаях миастения наследуется по аутосомно-рецессивному типу (не сцепленному с полом). Это значит, что для развития заболевания ребенку нужно получить два дефектных гена — по одному от каждого родителя.

Миастения новорожденных Миастения новорожденных развивается у 12 % детей, родившихся у матерей, страдающих миастенией. Циркулирующие в крови беременной антитела против рецепторов ацетилхолина могут попасть через плаценту в кровь плода. В этом случае у новорожденного развивается мышечная слабость, которая исчезает через несколько дней или недель после рождения. У остальных 88 % новорожденных миастения не развивается.

Симптомы миастении гравис Часто случается эпизодическое усиление симптомов. В остальное время симптомы могут быть минимальными или вообще отсутствовать. Наиболее распространенными симптомами миастении гравис являются: слабость и опущение век;

слабость глазных мышц, которая приводит к двоению зрения;

сильная слабость пораженных мышц после физической нагрузки. Если больной миастенией длительно пользуется мышцей, она обычно ослабевает. Например, больной, который мог пользоваться молотком, теряет эту способность после забивания гвоздей в течение нескольких минут. Слабость исчезает после отдыха, но снова возникает после нагрузки. Выраженность мышечной слабости меняется от минуты к минуте, от часа к часу, ото дня ко дню: течение болезни сильно варьируется. Слабость меньше выражена при низких температурах. Примерно у 40 % больных миастенией первыми поражаются мышцы глаз, но рано или поздно эти мышцы оказываются поражены у 85 % больных. У 15 % больных миастения затрагивает только глазные мышцы, но у большинства она распространяется на все тело. Обычно затруднена речь и глотание, присутствует слабость рук и ног. Мышцы шеи могут ослабеть. Чувствительность остается неизменной. Миастенический криз У 15–20 % больных хотя бы раз в жизни бывает тяжелый эпизод (миастенический криз). Иногда он провоцируется инфекцией. Во время криза руки и ноги становятся очень слабыми, но даже в это время не теряют чувствительности. У других больных слабеют мышцы, отвечающие за дыхание (вызывая дыхательную недостаточность). Это состояние угрожает жизни.

Диагностика миастении гравис Тесты со льдом или с отдыхом

Электромиография

Анализы крови Подозрение на миастению может возникнуть у врача, если у больного бывают эпизоды слабости, особенно если поражены мышцы глаз или лица или если слабость усиливается после нагрузки на пораженную мышцу и исчезает после отдыха. Поскольку холод и отдых уменьшают вызванную миастенией слабость, врачи для выявления миастении гравис могут использовать холодовую пробу или пробу с отдыхом. Холодовую пробу проводят только при выраженном опущении век у пациента. Врачи накладывают пакет со льдом на глаза пациента на 2 минуты, а затем удаляют его. Если опущение проходит, врачи подозревают миастению гравис. Проба с отдыхом проводится в том случае, когда у человека расстройства движений глазного яблока (обычно вызывающее двоение зрения). Человека просят двигать мышцами глаз до тех пор, пока он не устанет. Затем врач просит его несколько минут спокойно полежать в темной комнате с закрытыми глазами. Если после этого глаза двигаются нормально и двоение зрения исчезает, врачи подозревают миастению гравис. Для подтверждения диагноза нужны дополнительные обследования. Они включают: Электромиография (введение иглы в мышцу для записи ее электрической активности).

Анализы крови на антитела к ацетилхолиновым рецепторам и иногда на другие антитела, которые могут присутствовать в крови больных миастенией. Кроме того, анализы крови необходимы, чтобы исключить другие болезни, включая заболевания щитовидной железы. После постановки диагноза миастении, для обследования вилочковой железы и проверки на наличие тимомы проводится компьютерная (КТ) томография или магнитно-резонансная (МРТ) томография грудной клетки. Для выявления аутоиммунных заболеваний, которые распространены среди людей с миастенией гравис, таких как пернициозная анемия, ревматоидный артрит и системная красная волчанка (волчанка), проводятся и другие обследования. Исследования функции внешнего дыхания проводятся тогда, когда слабость настолько сильная, что влияет на дыхание. Эти исследования помогают определить, требуется ли поддержка дыхания (искусственная вентиляция легких).