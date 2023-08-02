Дисфункция головного мозга, связанная с COVID-19

COVID-19 вызывает в основном простуду и гриппоподобные симптомы (например, лихорадку, кашель, озноб, боль в горле), но в отличие от большинства видов простуды COVID-19 может вызывать потерю вкуса и обоняния. Однако COVID-19 иногда одновременно поражает различные части тела и может вызывать многие другие симптомы. Он может поражать головной мозг и нервы, вызывая неврологические симптомы, такие как спутанность сознания. COVID-19 также может вызывать нарушения мышления, эмоций, настроения и/или поведения, вызывая психические (психологические) симптомы.
Неврологические и психологические симптомы могут возникать, когда люди впервые заражены COVID-19, когда люди выздоравливают и/или после того, как люди выздоровели после первичной инфекции.
У людей, которые находятся в критическом состоянии вследствие COVID-19, может развиться делирий, возбуждение или сонливость.
После выздоровления от первичной инфекции COVID-19 у многих людей наблюдается по крайней мере один стойкий симптом, такой как утомляемость, нарушение памяти и когнитивной функции, головная боль, онемение и покалывание и/или потеря обоняния.
Врачи могут провести магнитно-резонансную томографию, чтобы проверить наличие изменений в головном мозге, а также анализы крови и мочи, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызывать подобные симптомы.
Основным методом лечения неврологических и психологических симптомов является поддерживающая терапия, но людям с депрессией могут помочь антидепрессанты.
Неврологические и психологические симптомы могут длиться продолжительное время — от нескольких недель до нескольких месяцев. Симптомы, возникающие в течение первых 4 недель после первичного инфицирования, называются острым COVID-19. Симптомы, которые длятся дольше или повторяются после периода хорошего самочувствия, а затем продолжаются, обычно называются затяжным COVID (также называемым хроническим COVID).
Неясно, как вирус, вызывающий COVID-19 (SARS-CoV-2) вызывает неврологические и психологические симптомы. Эти симптомы могут возникать в результате:
Самой инфекции
Проблем, которые часто встречаются во время тяжелой болезни или возникают в результате стационарного лечения, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
Спровоцированной вирусом аутоиммунной реакции, при которой работа иммунной системы нарушается, и она атакует собственные ткани
Например, если COVID-19 (или любое респираторное заболевание) является тяжелым, он может снижать уровень кислорода в крови. Если уровень кислорода очень низкий, головной мозг может не получать достаточного количества кислорода и его работа может нарушаться, что приводит к проблемам с мышлением, потере памяти, изменениям личности, затруднениям при ходьбе и нарушению координации.
Факторы риска развития неврологических и психологических симптомов (например, делирия и возбуждения) в связи с COVID-19 включают:
Тяжелое состояние, особенно если требуется лечение в ОРИТ
пожилой возраст;
Наличие другого заболевания, например, цереброваскулярного заболевания, сердечной недостаточности или повышенного артериального давления
В ОРИТ у пациентов легко может возникать дезориентация и спутанность сознания. Часто они ощущают себя одинокими и испуганными, находясь в неизвестном месте, лишенные знакомых ориентиров и обычных привычек. Часто в нем нет ни окон, ни часов, и у них нет их имущества, чтобы помочь им ориентироваться. Пожилые люди, независимо от того, страдают ли они деменцией или нет, особенно чувствительны к тому, что их забирают из привычной среды и у них отсутствует поддержка членов семьи и друзей. Люди в ОРИТ, как правило, сонливы, потому что им часто назначают седативные препараты, а их сон постоянно прерывается сигналами мониторов и персоналом, который проверяет их состояние, берет кровь и выдает им лекарственные препараты. У утомленных людей легче наступает спутанность сознания, иногда приводя к делирию.
Симптомы дисфункции головного мозга, связанной с COVID-19
Примерно у 80 % людей, госпитализированных с COVID-19, наблюдаются неврологические симптомы. У многих людей неврологические и психологические симптомы наблюдаются в течение 6 месяцев после госпитализации по поводу COVID-19, особенно если он тяжелый.
Ранние симптомы
В течение первых 4 недель инфекции неврологические симптомы COVID-19 могут включать головную боль, головокружение, ломоту в мышцах, утомляемость и более специфический симптом COVID-19 — потерю обоняния и вкуса.
Через несколько дней после первичного инфицирования состояние некоторых людей продолжает ухудшаться и может становиться критическим. Обычно у них начинается делирий. Люди с делирием не могут концентрироваться, и у них возникает спутанность сознания. Они могут переключаться между состоянием бодрствования в один момент, и сонливостью в следующий. Люди в состоянии делирия могут быть возбужденными и враждебными, или вялыми и подавленными.
Иногда COVID-19 вызывает тяжелые неврологические проблемы, такие как ишемический инсульт, кровоизлияние в головном мозге, менингит, энцефалит и судорожные припадки. Некоторые симптомы сохраняются в течение нескольких недель или месяцев. Стойкие проблемы могут потребовать интенсивной реабилитации.
У людей с COVID-19 могут возникать заболевания, поражающие нервы и мышцы, такие как синдром Гийена-Барре.
Более поздние симптомы
Во время выздоровления и/или в рамках постковидного синдрома у многих людей наблюдается по крайней мере один длительный неврологический симптом, например, хроническая усталость, общая ломота в мышцах, онемение и покалывание, а также неосвежающий сон. У некоторых людей, даже у тех, у кого был легкий случай COVID-19, присутствует затуманенное сознание, что может включать проблемы с концентрацией внимания, памятью, пониманием устной и письменной речи, а также планированием и принятием решений. У многих людей возникают головные боли, похожие на мигрени (которые часто не реагируют на лечение). Эти симптомы часто значимо влияют на способность человека выполнять повседневные действия. Потеря вкуса и обоняния может сохраняться в течение нескольких месяцев или дольше после исчезновения других симптомов.
Распространены расстройства настроения, главным образом тревожность и депрессия.
Может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У людей с ПТСР могут возникать повторяющиеся навязчивые воспоминания.
Для определения продолжительности неврологических и психологических симптомов и степени выздоровления необходимо дополнительное исследование.
Диагностика дисфункции головного мозга, связанной с COVID-19
Обследование врачом;
обследование для выявления других причин.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга проводится для оценки неврологических и/или психологических симптомов, вызванных COVID-19 (или других причин). Эти обследования могут выявить отек головного мозга, опухоли головного мозга, инфекцию и другие аномалии. Анализы крови выполняются для выявления нарушений обмена веществ и инфекций. Нейропсихологическое обследование проводится для оценки проблем с мышлением и поведением.
Для диагностики расстройств настроения (таких как депрессия), тревожных расстройств и ПТСР у людей с COVID врачи используют те же специфические критерии, что и у других людей. Для выявления депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна, ПТСР и утомляемости следует использовать стандартные инструменты скрининга. Больным с нарушениями мышления, которые сохраняются после разрешения первичной инфекции, может потребоваться более обширное нейропсихологическое обследование.
Лечение дисфункции головного мозга, связанной с COVID-19
Поддерживающая терапия
Иногда антидепрессанты
Поддерживающая терапия является основным лечением для людей с неврологическими и психологическими симптомами, связанными с COVID-19. Поддерживающая терапия включает облегчение симптомов и может включать полную поддержку жизни в ОРИТ. Она заключается в следующем:
Тщательное наблюдение за людьми для выявления проблем по мере их возникновения
Помощь в дыхании путем подачи дополнительного кислорода
Снижение повышенной температуры тела
Поддержание водного баланса путем введения жидкости в вену (внутривенно)
Оказание неотложной помощи, включая искусственную вентиляцию легких, по мере необходимости
Специфического лечения затяжного COVID не существует, но может быть полезна симптоматическая терапия, предоставляемая группой врачей, специалистов по реабилитации, консультантов, медсестер и психиатров (многопрофильная группа специалистов).
Если люди страдают депрессией или тревожностью, могут помочь некоторые антидепрессанты. Некоторые ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина-норэпинефрина (СИОЗСН) могут уменьшать воспаление, вызванное COVID-19, а также лечить депрессию.
Лечение COVID-19 постоянно разрабатывается и быстро развивается. Тем не менее, в настоящее время ни один из методов не направлен конкретно на неврологические и психологические симптомы.