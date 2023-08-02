Дисфункция головного мозга, связанная с COVID-19

COVID-19 вызывает в основном простуду и гриппоподобные симптомы (например, лихорадку, кашель, озноб, боль в горле), но в отличие от большинства видов простуды COVID-19 может вызывать потерю вкуса и обоняния. Однако COVID-19 иногда одновременно поражает различные части тела и может вызывать многие другие симптомы. Он может поражать головной мозг и нервы, вызывая неврологические симптомы, такие как спутанность сознания. COVID-19 также может вызывать нарушения мышления, эмоций, настроения и/или поведения, вызывая психические (психологические) симптомы.

Неврологические и психологические симптомы могут возникать, когда люди впервые заражены COVID-19, когда люди выздоравливают и/или после того, как люди выздоровели после первичной инфекции.

У людей, которые находятся в критическом состоянии вследствие COVID-19, может развиться делирий, возбуждение или сонливость.

После выздоровления от первичной инфекции COVID-19 у многих людей наблюдается по крайней мере один стойкий симптом, такой как утомляемость, нарушение памяти и когнитивной функции, головная боль, онемение и покалывание и/или потеря обоняния.

Врачи могут провести магнитно-резонансную томографию, чтобы проверить наличие изменений в головном мозге, а также анализы крови и мочи, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызывать подобные симптомы.

Основным методом лечения неврологических и психологических симптомов является поддерживающая терапия, но людям с депрессией могут помочь антидепрессанты.

Неврологические и психологические симптомы могут длиться продолжительное время — от нескольких недель до нескольких месяцев. Симптомы, возникающие в течение первых 4 недель после первичного инфицирования, называются острым COVID-19. Симптомы, которые длятся дольше или повторяются после периода хорошего самочувствия, а затем продолжаются, обычно называются затяжным COVID (также называемым хроническим COVID).

Неясно, как вирус, вызывающий COVID-19 (SARS-CoV-2) вызывает неврологические и психологические симптомы. Эти симптомы могут возникать в результате:

Самой инфекции

Проблем, которые часто встречаются во время тяжелой болезни или возникают в результате стационарного лечения, особенно в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)

Спровоцированной вирусом аутоиммунной реакции, при которой работа иммунной системы нарушается, и она атакует собственные ткани

Например, если COVID-19 (или любое респираторное заболевание) является тяжелым, он может снижать уровень кислорода в крови. Если уровень кислорода очень низкий, головной мозг может не получать достаточного количества кислорода и его работа может нарушаться, что приводит к проблемам с мышлением, потере памяти, изменениям личности, затруднениям при ходьбе и нарушению координации.

Факторы риска развития неврологических и психологических симптомов (например, делирия и возбуждения) в связи с COVID-19 включают:

В ОРИТ у пациентов легко может возникать дезориентация и спутанность сознания. Часто они ощущают себя одинокими и испуганными, находясь в неизвестном месте, лишенные знакомых ориентиров и обычных привычек. Часто в нем нет ни окон, ни часов, и у них нет их имущества, чтобы помочь им ориентироваться. Пожилые люди, независимо от того, страдают ли они деменцией или нет, особенно чувствительны к тому, что их забирают из привычной среды и у них отсутствует поддержка членов семьи и друзей. Люди в ОРИТ, как правило, сонливы, потому что им часто назначают седативные препараты, а их сон постоянно прерывается сигналами мониторов и персоналом, который проверяет их состояние, берет кровь и выдает им лекарственные препараты. У утомленных людей легче наступает спутанность сознания, иногда приводя к делирию.

Симптомы дисфункции головного мозга, связанной с COVID-19 Примерно у 80 % людей, госпитализированных с COVID-19, наблюдаются неврологические симптомы. У многих людей неврологические и психологические симптомы наблюдаются в течение 6 месяцев после госпитализации по поводу COVID-19, особенно если он тяжелый. Ранние симптомы В течение первых 4 недель инфекции неврологические симптомы COVID-19 могут включать головную боль, головокружение, ломоту в мышцах, утомляемость и более специфический симптом COVID-19 — потерю обоняния и вкуса. Через несколько дней после первичного инфицирования состояние некоторых людей продолжает ухудшаться и может становиться критическим. Обычно у них начинается делирий. Люди с делирием не могут концентрироваться, и у них возникает спутанность сознания. Они могут переключаться между состоянием бодрствования в один момент, и сонливостью в следующий. Люди в состоянии делирия могут быть возбужденными и враждебными, или вялыми и подавленными. Иногда COVID-19 вызывает тяжелые неврологические проблемы, такие как ишемический инсульт, кровоизлияние в головном мозге, менингит, энцефалит и судорожные припадки. Некоторые симптомы сохраняются в течение нескольких недель или месяцев. Стойкие проблемы могут потребовать интенсивной реабилитации. У людей с COVID-19 могут возникать заболевания, поражающие нервы и мышцы, такие как синдром Гийена-Барре. Более поздние симптомы Во время выздоровления и/или в рамках постковидного синдрома у многих людей наблюдается по крайней мере один длительный неврологический симптом, например, хроническая усталость, общая ломота в мышцах, онемение и покалывание, а также неосвежающий сон. У некоторых людей, даже у тех, у кого был легкий случай COVID-19, присутствует затуманенное сознание, что может включать проблемы с концентрацией внимания, памятью, пониманием устной и письменной речи, а также планированием и принятием решений. У многих людей возникают головные боли, похожие на мигрени (которые часто не реагируют на лечение). Эти симптомы часто значимо влияют на способность человека выполнять повседневные действия. Потеря вкуса и обоняния может сохраняться в течение нескольких месяцев или дольше после исчезновения других симптомов. Распространены расстройства настроения, главным образом тревожность и депрессия. Может развиваться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). У людей с ПТСР могут возникать повторяющиеся навязчивые воспоминания. Для определения продолжительности неврологических и психологических симптомов и степени выздоровления необходимо дополнительное исследование.

Диагностика дисфункции головного мозга, связанной с COVID-19 Обследование врачом;

обследование для выявления других причин. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга проводится для оценки неврологических и/или психологических симптомов, вызванных COVID-19 (или других причин). Эти обследования могут выявить отек головного мозга, опухоли головного мозга, инфекцию и другие аномалии. Анализы крови выполняются для выявления нарушений обмена веществ и инфекций. Нейропсихологическое обследование проводится для оценки проблем с мышлением и поведением. Для диагностики расстройств настроения (таких как депрессия), тревожных расстройств и ПТСР у людей с COVID врачи используют те же специфические критерии, что и у других людей. Для выявления депрессии, тревожных расстройств, нарушений сна, ПТСР и утомляемости следует использовать стандартные инструменты скрининга. Больным с нарушениями мышления, которые сохраняются после разрешения первичной инфекции, может потребоваться более обширное нейропсихологическое обследование.