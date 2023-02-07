Сосудистая деменция — это потеря психической функции вследствие разрушения тканей головного мозга, поскольку их кровоснабжение снизилось или было заблокировано. Причиной обычно являются инсульты — несколько обширных или множество микроинсультов.
Нарушения, повреждающие кровеносные сосуды головного мозга, как правило, инсульты, могут вызывать деменцию.
Симптомы могут развиваться скачкообразно, а не постепенно.
Деменция у пациентов с факторами риска или с симптомами инсульта — это нередко сосудистая деменция.
Устранение факторов риска инсультов может способствовать задержке или предотвращению дальнейших повреждений.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).
Сосудистая деменция является второй наиболее распространенной причиной деменции у пожилых людей.
Деменция — это медленное, прогрессирующее ухудшение психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению. Деменция отличается от делирия, для которого характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясно мыслить и колебания в уровне бдительности.
Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.
Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.
Типы сосудистой деменции
Существует четыре основных типа сосудистой деменции.
Субкортикальное ишемическое сосудистое когнитивное нарушение с деменцией: деменция возникает в результате повреждения ткани в области головного мозга под корой (извитой наружной поверхности большого мозга, которая является самой большой частью головного мозга). Обычно поражаются более мелкие кровеносные сосуды
Мультиинфарктная деменция: деменция, вызываемая несколькими инсультами и обычно поражающая кровеносные сосуды среднего размера.
Постинсультная деменция: снижение когнитивной функции начинается сразу же или в течение 6 месяцев после инсульта.
Смешанная деменция: сосудистая деменция возникает с другой деменцией, часто с болезнью Альцгеймера или деменцией с тельцами Леви.
Субкортикальное ишемическое сосудистое когнитивное нарушение с деменцией имеет несколько подтипов:
Множественные лакунарные инфаркты: закупорки возникают в нескольких мелких кровеносных сосудах, расположенных глубоко в головном мозге.
Деменция Бинсвангера: в более глубоких тканях головного мозга наблюдается обширная закупорка мелких кровеносных сосудов белого вещества. Как правило, деменция Бинсвангера возникает у людей с тяжелым, плохо контролируемым повышенным артериальным давлением и заболеванием, при котором повреждаются кровеносные сосуды во всем теле.
Другие типы сосудистых деменций встречаются реже. Они включают:
Стратегическая инфарктная деменция: разрушен единственный участок мозговой ткани в критически важной области.
Церебральная амилоидная ангиопатия (ЦАА): этот тип вызывает медленное снижение психической функции и эпизоды затрудненного зрения и речи, слабость и онемение с одной стороны тела. В головном мозге может произойти кровоизлияние. Если оно возникает, симптомы появляются внезапно. Причиной ЦАА является накопление бета-амилоида (аномального белка) в кровеносных сосудах головного мозга. Большинство людей с болезнью Альцгеймера страдают ЦАА, но эта патология в головном мозге развивается и у многих здоровых пожилых людей.
Наследственные сосудистые деменции: при этих заболеваниях поражаются мелкие кровеносные сосуды. Они вызваны мутациями в определенных генах. Два относительно распространенных типа — церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (ЦАДАСИЛ) и церебральная аутосомно-рецессивная артериопатия с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопатией (ЦАРАСИЛ).
Причины сосудистой деменции
Несколько последовательных инсультов могут привести к сосудистой деменции. Такие инсульты чаще встречаются у мужчин и, как правило, начинаются после достижения ими возраста 70 лет.
Факторы риска сосудистой деменции включают:
фибрилляцию предсердий — вид нерегулярного сердечного ритма;
повышенный уровень жиров (липидов), включая холестерин;
курение (в настоящее время или в прошлом);
ранее перенесенный инсульт.
При высоком артериальном давлении, диабете и атеросклерозе повреждаются кровеносные сосуды головного мозга. При фибрилляции предсердий повышается риск инсультов вследствие сгустков крови, образующихся в сердце. Заболевания, которые вызывают слишком интенсивное свертывание крови, также могут увеличивать риск инсультов. В отличие от других видов деменции, сосудистая деменция иногда может предотвращаться корректировкой или устранением факторов риска развития инсультов.
Пробки и сгустки: причины ишемического инсульта
Когда артерия, несущая кровь в головной мозг, засоряется или закупоривается, может возникнуть ишемический инсульт. Артерии могут закупориваться жировыми отложениями (атеромами, или бляшками) вследствие атеросклероза. Артерии в области шеи, особенно внутренние сонные артерии, являются наиболее частым местом поражения атеромами.
Артерии также могут закупориваться сгустками крови (тромбами). Сгустки крови могут образовываться на атеромах в артерии. Сгустки могут также формироваться в сердце у людей с болезнями сердца. Фрагменты сгустка могут отрываться и переноситься кровотоком (становясь эмболами). Затем оторвавшийся фрагмент может закупорить артерию, несущую кровь в головной мозг, например, одну из мозговых артерий.
При инсультах разрушается ткань головного мозга вследствие блокады кровоснабжения отделов головного мозга. Разрушенный участок ткани головного мозга называется инфарктом.
Деменция может быть результатом нескольких обширных инсультов или же, чаще, множества микроинсультов. Некоторые из таких инсультов кажутся незначительными и могут даже не замечаться. Тем не менее, у пациентов может продолжаться ряд микроинсультов, а после того, как ткань головного мозга разрушится значительно, может развиваться деменция. Таким образом, сосудистая деменция может возникать до того, как инсульты вызовут появление других тяжелых симптомов, или даже до появления каких-либо заметных симптомов.
Симптомы сосудистой деменции
В отличие от других типов деменции (которые обычно непрерывно прогрессируют), сосудистая деменция может прогрессировать поэтапно. Симптомы могут внезапно ухудшаться, а затем наступает стабилизация или небольшое улучшение симптомов. Затем через несколько месяцев или лет симптомы ухудшаются после наступления очередного инсульта. Деменция, являющаяся результатом множества микроинсультов, обычно прогрессирует более постепенно по сравнению с деменцией вследствие нескольких обширных инсультов. Микроинсульты могут быть настолько незаметными, что деменция развивается понемногу и непрерывно, а не скачкообразно.
Симптомы сосудистой деменции (потеря памяти, затруднения в планировании и инициации действий или выполнении задач, замедленное мышление, а также склонность к блужданию) подобны симптомам, возникающим при других типах деменции. Тем не менее, по сравнению с болезнью Альцгеймера, при сосудистой деменции потеря памяти происходит позже, а изменения личности не столь значительны. При сосудистой деменции трудности со следующими аспектами жизни, как правило, возникают раньше, чем при болезни Альцгеймера.
Планирование, решение проблем и сложных задач, и использование здравого суждения (исполнительная функция)
Инициирование действий
Мышление может заметно замедляться.
Симптомы различаются в зависимости от поврежденной части головного мозга. Обычно некоторые аспекты психической функции не затрагиваются, поскольку при инсультах разрушается ткань только в части головного мозга. Таким образом, пациенты в большей степени осознают утрату функций и более склонны к депрессии по сравнению с пациентами с другими типами деменции.
По мере возникновения следующих инсультов и прогрессирования деменции, у пациентов проявляются дополнительные симптомы вследствие инсультов. Рука или нога могут ослабевать или оказаться парализованными. Возникают трудности при разговоре. Например, речь становится неразборчивой. Зрение может стать размытым, или возникает частичная или полная потеря зрения. Может теряться координация, что приводит к неустойчивой ходьбе. Пациенты могут неуместно смеяться или плакать. Могут возникать затруднения в контроле функции мочевого пузыря, приводящее к недержанию мочи.
Наследственные сосудистые деменции также нарушают психическую функцию. ЦАДАСИЛ может быть причиной мигреней и/или инсультов. ЦАРАСИЛ может быть причиной выпадения волос, а также дегенерации костей позвоночника (позвонков) и дисков между ними (спондилез).
После начала развития симптомов примерно 6 из 10 пациентов умирают в течение 5 лет. Смертельный исход нередко наступает вследствие инсульта или инфаркта миокарда.
Диагностика сосудистой деменции
Обследование врачом на предмет деменции;
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография
Диагностика сосудистой деменции аналогична диагностике деменции других типов.
Врачи должны определить, имеет ли пациент деменцию, и если имеет, является ли эта деменция сосудистой.
Диагностика деменции
Диагностика деменции основывается на следующем:
симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;
результаты физикального обследования;
результаты проверки психического статуса;
результаты дополнительных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция.
Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.
Информация, полученная из указанных выше источников, помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается.
Диагностика сосудистой деменции
Как только поставлен диагноз деменции, у пациентов с факторами риска или симптомами инсульта врачи подозревают сосудистую деменцию. Затем врачи проводят тщательное обследование для выявления инсульта.
Для выявления признаков инсульта проводится также КТ или МРТ.
Для выявления диабета, высоких уровней липидов и других заболеваний, которые повышают риск развития инсульта и заболеваний, которые влияют на кровеносные сосуды и кровоток (сосудистые расстройства), проводят лабораторные исследования. Результаты этих исследований могут подтверждать диагноз сосудистой деменции, но не являются окончательными.
Для выявления наследственных сосудистых деменций могут быть выполнены генетические анализы с использованием образца крови. Однако для подтверждения диагноза некоторых из этих деменций (например, ЦАДАСИЛ) вместо этого иногда можно выполнить биопсию кожи.
Лечение сосудистой деменции
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Лечение заболеваний, увеличивающих риск
Лечение сосудистой деменции предусматривает меры общего характера для обеспечения безопасности и поддержки по мене снижения психической функции, как и при всех типах деменции.
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения.
В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования.
Система и установленный порядок помогают пациентам с сосудистой деменцией оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком.
Ежедневный распорядок дел, например, умывание, прием пищи или сон, помогает пациентам с сосудистой деменцией вспоминать о них. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.
Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.
Лечение заболеваний, увеличивающих риск
Лечение заболеваний, увеличивающих риск развития сосудистой деменции — сахарного диабета, высокого артериального давления и высокого уровня холестерина — может способствовать профилактике и замедлению или остановке прогрессирования сосудистой деменции.
Для профилактики инсультов в будущем врачи рекомендуют принимать меры по контролю факторов риска инсульта (таких как повышенное артериальное давление, диабет, повышенный уровень холестерина), бросить курить, похудеть при избыточном весе, а также увеличить физическую активность.
Врачи могут назначить препарат, который снижает вероятность образования сгустков, например, аспирин. Если у человека фибрилляция предсердий или заболевание, вызывающее чрезмерное свертывание крови, врачи могут назначить варфарин (антикоагулянт) или другой антикоагулянт. Такие лекарственные препараты способствуют снижению риска следующего инсульта.
Лекарственные препараты
Конкретных методов лечения сосудистой деменции не существует. Иногда используются ингибиторы холинэстеразы (например, ривастигмин) и мемантин — лекарственные препараты, применяемые для лечения болезни Альцгеймера, поскольку у некоторых пациентов с сосудистой деменцией также присутствует болезнь Альцгеймера.
Если люди страдают заболеваниями, повышающими риск развития инсульта и сосудистых заболеваний (такими как диабет и высокие уровни липидов), при необходимости назначают лекарственные препараты для лечения этих заболеваний.
При наличии депрессии ее лечение проводится с помощью антидепрессантов.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках):
Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.
В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.
Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.
Вопросы, связанные с окончанием жизни
До того как пациент с сосудистой деменцией станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении). Пациент должен обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом. Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным.
По мере ухудшения сосудистой деменции лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.
Dementia.org: информация о причинах, симптомах и лечении сосудистой деменции.
Health Direct: Серия видеоматериалов по деменции (Dementia Video Series): общая информация о деменции, рекомендации по выявлению настораживающих признаков деменции, по лечению и данные о научных исследованиях, а также об уходе за людьми с деменцией. Также содержат ссылки на статьи на похожие темы.
Информационная страница по деменции Национального института неврологических расстройств и инсульта: информация о методах лечения и прогнозе для людей с деменцией, а также ссылки на клинические исследования.