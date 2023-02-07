В отличие от других типов деменции (которые обычно непрерывно прогрессируют), сосудистая деменция может прогрессировать поэтапно. Симптомы могут внезапно ухудшаться, а затем наступает стабилизация или небольшое улучшение симптомов. Затем через несколько месяцев или лет симптомы ухудшаются после наступления очередного инсульта. Деменция, являющаяся результатом множества микроинсультов, обычно прогрессирует более постепенно по сравнению с деменцией вследствие нескольких обширных инсультов. Микроинсульты могут быть настолько незаметными, что деменция развивается понемногу и непрерывно, а не скачкообразно.

Симптомы сосудистой деменции (потеря памяти, затруднения в планировании и инициации действий или выполнении задач, замедленное мышление, а также склонность к блужданию) подобны симптомам, возникающим при других типах деменции. Тем не менее, по сравнению с болезнью Альцгеймера, при сосудистой деменции потеря памяти происходит позже, а изменения личности не столь значительны. При сосудистой деменции трудности со следующими аспектами жизни, как правило, возникают раньше, чем при болезни Альцгеймера.

Планирование, решение проблем и сложных задач, и использование здравого суждения (исполнительная функция)

Инициирование действий

Мышление может заметно замедляться.

Симптомы различаются в зависимости от поврежденной части головного мозга. Обычно некоторые аспекты психической функции не затрагиваются, поскольку при инсультах разрушается ткань только в части головного мозга. Таким образом, пациенты в большей степени осознают утрату функций и более склонны к депрессии по сравнению с пациентами с другими типами деменции.

По мере возникновения следующих инсультов и прогрессирования деменции, у пациентов проявляются дополнительные симптомы вследствие инсультов. Рука или нога могут ослабевать или оказаться парализованными. Возникают трудности при разговоре. Например, речь становится неразборчивой. Зрение может стать размытым, или возникает частичная или полная потеря зрения. Может теряться координация, что приводит к неустойчивой ходьбе. Пациенты могут неуместно смеяться или плакать. Могут возникать затруднения в контроле функции мочевого пузыря, приводящее к недержанию мочи.

Наследственные сосудистые деменции также нарушают психическую функцию. ЦАДАСИЛ может быть причиной мигреней и/или инсультов. ЦАРАСИЛ может быть причиной выпадения волос, а также дегенерации костей позвоночника (позвонков) и дисков между ними (спондилез).

После начала развития симптомов примерно 6 из 10 пациентов умирают в течение 5 лет. Смертельный исход нередко наступает вследствие инсульта или инфаркта миокарда.