Деменция, связанная с ВИЧ — это прогрессирующее ухудшение психической функции вследствие заражения головного мозга вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

В отличие от всех других форм деменции, деменция, связанная с ВИЧ, преобладает у более молодых людей.

Обычно деменция начинается незаметно, но непрерывно прогрессирует в течение нескольких месяцев или лет, как правило, после развития других симптомов ВИЧ-инфекции.

Врачи ставят диагноз деменции, связанной с ВИЧ, на основании симптомов, результатов проверки психического статуса, анализов крови на ВИЧ и визуализирующих исследований.

Лечение ВИЧ-инфекции с помощью антиретровирусной терапии иногда существенно улучшает психическую функцию, но не излечивает деменцию.

(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции вирус может напрямую инфицировать головной мозг. ВИЧ повреждает нервные клетки, вызывая деменцию. Деменция — это медленное, прогрессирующее ухудшение психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению.

У ВИЧ-инфицированных пациентов деменция может быть также результатом других заболеваний, в том числе лимфом, которые поражают головной мозг, и инфекций, к которым предрасположены ВИЧ-инфицированные пациенты вследствие ослабления иммунной системы. Такие инфекции называются оппортунистическими, и к ним относятся прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия, токсоплазмоз (паразитарная инфекция) и менингит, вызванный грибками (см. таблицу Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу). Некоторые из этих заболеваний поддаются лечению, что приводит к некоторым улучшениям.

В отличие от всех других форм деменции, деменция, связанная с ВИЧ, преобладает у более молодых людей.

Деменция возникает у 7–27 % пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции, но у 30–40 % может наблюдаться более легкая форма деменции, связанной с ВИЧ.

Деменция отличается от делирия, для которого характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясно мыслить и колебания в уровне бдительности.

Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.

Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.

Симптомы деменции, связанной с ВИЧ Деменция, связанная с ВИЧ, обычно начинается незаметно, но непрерывно прогрессирует в течение нескольких месяцев или лет. Она обычно развивается после появления других симптомов ВИЧ-инфекции. Ранние симптомы деменции, связанной с ВИЧ, включают: Замедленное мышление и выражение мыслей

Трудности с концентрацией внимания

Апатия Способность понимания не затрагивается. Движения становятся медленными, мышцы ослабевают, а также может нарушаться координация. У некоторых пациентов развивается психоз, проявляющийся галлюцинациями, бредом или паранойей. У некоторых пациентов развивается мания. Другими словами, они становятся очень беспокойными и гиперактивными. Их речь может стать быстрой, а действия непродуманными. Без лечения, как правило, деменция, связанная с ВИЧ, прогрессирует, вскоре становясь тяжелой.

Диагностика деменции, связанной с ВИЧ Обследование врачом на предмет деменции, ВИЧ-инфекции или обоих состояний;

анализы крови для определения степени тяжести ВИЧ-инфекции;

магнитно-резонансная томография и обычно спинномозговая пункция. В целом диагностика деменции у ВИЧ-инфицированных пациентов, аналогична диагностике деменции других типов. Врачи должны определить, имеет ли пациент деменцию, и если имеет, связана ли эта деменция с ВИЧ. Диагностика деменции При диагностике деменции врачи учитывают следующее: симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;

результаты физикального обследования, включая неврологическое обследование;

результаты проверки психического статуса;

результаты дополнительных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ). Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция. Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии. Информация, полученная из указанных выше источников, обычно помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается. Диагностика деменции, связанной с ВИЧ Если у человека с неустановленной ранее ВИЧ-инфекцией развиваются симптомы деменции, и него есть факторы риска ВИЧ-инфекции, врачи могут заподозрить деменцию, связанную с ВИЧ, и провести анализы на предмет наличия ВИЧ, а также провести обследования для подтверждения деменции. Если диагностирована ВИЧ-инфекция, или у ВИЧ-инфицированных пациентов отмечаются изменения психической функции, проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) с целью выявления других причин нарушения функции головного мозга, например, токсоплазмоза или лимфомы. Если изменения психической функции внезапны, причина должна выявляться в кратчайшие сроки, поскольку раннее лечение может продлить жизнь. В отсутствие лечения деменция, связанная с ВИЧ, может привести к смертельному исходу в течение 6 месяцев. Если результаты КТ или МРТ не указывают на повышенное внутричерепное давление, врачи обычно выполняют спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию) для получения образца спинномозговой жидкости, который анализируют. Результаты могут говорить в пользу, но не подтверждать диагноз деменции, связанной с ВИЧ. Если у человека присутствует ВИЧ-инфекция или подозревается деменция, связанная с ВИЧ, врачи также проводят анализы крови для определения: Числа лейкоцитов под названием CD4-лимфоциты (количество CD4-лимфоцитов)

Количество РНК ВИЧ (вирусная нагрузка) Эти анализы помогают определить степень тяжести ВИЧ-инфекции. При очень низком количестве CD4-клеток и очень высокой вирусной нагрузке повышается риск развития инфекций головного мозга, лимфомы и деменции, связанной с ВИЧ.

Лечение деменции, связанной с ВИЧ Антиретровирусная терапия Без лечения деменция, связанная с ВИЧ, приводит к смертельному исходу. Тем не менее, при лечении ВИЧ-инфекции антиретровирусной терапией (АРТ) психическая функция иногда значительно улучшается. АРТ состоит из сочетания лекарственных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции. Тем не менее, поскольку инфекция не излечивается, может развиваться рецидив деменции. Лечение также включает меры общего характера для обеспечения поддержки, как и при других типах деменции.

Меры безопасности и меры поддерживающего характера Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения. В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования. Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией, связанной с ВИЧ, оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком. Ежедневный распорядок дел, например, умывание, прием пищи или сон, помогает пациентам с деменцией, связанной с ВИЧ, вспоминать о них. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать. Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.

Забота о лицах, осуществляющих уход Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках): Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.

В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.

Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.

Вопросы, связанные с окончанием жизни До того как пациент с деменцией, связанной с ВИЧ, станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении). Пациент должен обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом. Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным. По мере ухудшения деменции, связанной с ВИЧ, лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни.