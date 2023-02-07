Деменция, связанная с ВИЧ — это прогрессирующее ухудшение психической функции вследствие заражения головного мозга вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
В отличие от всех других форм деменции, деменция, связанная с ВИЧ, преобладает у более молодых людей.
Обычно деменция начинается незаметно, но непрерывно прогрессирует в течение нескольких месяцев или лет, как правило, после развития других симптомов ВИЧ-инфекции.
Врачи ставят диагноз деменции, связанной с ВИЧ, на основании симптомов, результатов проверки психического статуса, анализов крови на ВИЧ и визуализирующих исследований.
Лечение ВИЧ-инфекции с помощью антиретровирусной терапии иногда существенно улучшает психическую функцию, но не излечивает деменцию.
(См. также Общие сведения о делирии и деменции и Деменция).
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции вирус может напрямую инфицировать головной мозг. ВИЧ повреждает нервные клетки, вызывая деменцию. Деменция — это медленное, прогрессирующее ухудшение психической функции, включая память, мышление, суждение и способность к обучению.
У ВИЧ-инфицированных пациентов деменция может быть также результатом других заболеваний, в том числе лимфом, которые поражают головной мозг, и инфекций, к которым предрасположены ВИЧ-инфицированные пациенты вследствие ослабления иммунной системы. Такие инфекции называются оппортунистическими, и к ним относятся прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия, токсоплазмоз (паразитарная инфекция) и менингит, вызванный грибками (см. таблицу Обычные оппортунистические инфекции, сопутствующие СПИДу). Некоторые из этих заболеваний поддаются лечению, что приводит к некоторым улучшениям.
В отличие от всех других форм деменции, деменция, связанная с ВИЧ, преобладает у более молодых людей.
Деменция возникает у 7–27 % пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции, но у 30–40 % может наблюдаться более легкая форма деменции, связанной с ВИЧ.
Деменция отличается от делирия, для которого характерна неспособность сосредоточить внимание, дезориентация, неспособность ясно мыслить и колебания в уровне бдительности.
Деменция главным образом поражает память, а делирий — главным образом внимание.
Деменция обычно начинается постепенно и не имеет определенной отправной точки. Делирий начинается внезапно и имеет определенную отправную точку.
Симптомы деменции, связанной с ВИЧ
Деменция, связанная с ВИЧ, обычно начинается незаметно, но непрерывно прогрессирует в течение нескольких месяцев или лет. Она обычно развивается после появления других симптомов ВИЧ-инфекции.
Ранние симптомы деменции, связанной с ВИЧ, включают:
Замедленное мышление и выражение мыслей
Трудности с концентрацией внимания
Апатия
Способность понимания не затрагивается. Движения становятся медленными, мышцы ослабевают, а также может нарушаться координация.
У некоторых пациентов развивается психоз, проявляющийся галлюцинациями, бредом или паранойей. У некоторых пациентов развивается мания. Другими словами, они становятся очень беспокойными и гиперактивными. Их речь может стать быстрой, а действия непродуманными.
Без лечения, как правило, деменция, связанная с ВИЧ, прогрессирует, вскоре становясь тяжелой.
Диагностика деменции, связанной с ВИЧ
Обследование врачом на предмет деменции, ВИЧ-инфекции или обоих состояний;
анализы крови для определения степени тяжести ВИЧ-инфекции;
магнитно-резонансная томография и обычно спинномозговая пункция.
В целом диагностика деменции у ВИЧ-инфицированных пациентов, аналогична диагностике деменции других типов.
Врачи должны определить, имеет ли пациент деменцию, и если имеет, связана ли эта деменция с ВИЧ.
Диагностика деменции
При диагностике деменции врачи учитывают следующее:
симптомы, выявленные при опросе пациента и членов семьи или других ухаживающих лиц;
результаты физикального обследования, включая неврологическое обследование;
результаты проверки психического статуса;
результаты дополнительных обследований, например, компьютерной томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Проверка психического статуса, состоящая из простых вопросов и заданий, помогает врачам определить, есть ли у человека деменция.
Иногда требуется более детальная оценка (так называемое нейропсихологическое обследование). В этом обследовании оцениваются все основные области психической функции, в том числе настроение, а на его выполнение требуется обычно 1–3 часа. Такое обследование помогает врачам отличить деменцию от других состояний, которые могут вызывать похожие симптомы, например, возрастного нарушения памяти, легких когнитивных нарушений и депрессии.
Информация, полученная из указанных выше источников, обычно помогает врачам исключить делирий как причину симптомов (см. таблицу Сравнение делирия и деменции). Это необходимо, поскольку при безотлагательном лечении делирий, в отличие от деменции, часто излечивается.
Диагностика деменции, связанной с ВИЧ
Если у человека с неустановленной ранее ВИЧ-инфекцией развиваются симптомы деменции, и него есть факторы риска ВИЧ-инфекции, врачи могут заподозрить деменцию, связанную с ВИЧ, и провести анализы на предмет наличия ВИЧ, а также провести обследования для подтверждения деменции.
Если диагностирована ВИЧ-инфекция, или у ВИЧ-инфицированных пациентов отмечаются изменения психической функции, проводится магнитно-резонансная томография (МРТ) с целью выявления других причин нарушения функции головного мозга, например, токсоплазмоза или лимфомы. Если изменения психической функции внезапны, причина должна выявляться в кратчайшие сроки, поскольку раннее лечение может продлить жизнь. В отсутствие лечения деменция, связанная с ВИЧ, может привести к смертельному исходу в течение 6 месяцев.
Если результаты КТ или МРТ не указывают на повышенное внутричерепное давление, врачи обычно выполняют спинномозговую пункцию (люмбальную пункцию) для получения образца спинномозговой жидкости, который анализируют. Результаты могут говорить в пользу, но не подтверждать диагноз деменции, связанной с ВИЧ.
Если у человека присутствует ВИЧ-инфекция или подозревается деменция, связанная с ВИЧ, врачи также проводят анализы крови для определения:
Числа лейкоцитов под названием CD4-лимфоциты (количество CD4-лимфоцитов)
Количество РНК ВИЧ (вирусная нагрузка)
Эти анализы помогают определить степень тяжести ВИЧ-инфекции. При очень низком количестве CD4-клеток и очень высокой вирусной нагрузке повышается риск развития инфекций головного мозга, лимфомы и деменции, связанной с ВИЧ.
Лечение деменции, связанной с ВИЧ
Антиретровирусная терапия
Без лечения деменция, связанная с ВИЧ, приводит к смертельному исходу. Тем не менее, при лечении ВИЧ-инфекции антиретровирусной терапией (АРТ) психическая функция иногда значительно улучшается. АРТ состоит из сочетания лекарственных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ-инфекции. Тем не менее, поскольку инфекция не излечивается, может развиваться рецидив деменции.
Лечение также включает меры общего характера для обеспечения поддержки, как и при других типах деменции.
Меры безопасности и меры поддерживающего характера
Чрезвычайно полезным может быть создание безопасного и благоприятного окружения.
В целом окружающая обстановка должна быть яркой, радостной, безопасной и стабильной, а также должна быть организована так, чтобы помочь пациенту ориентироваться. Полезной является некоторая стимуляция, например, радио или телевизор, однако необходимо избегать избыточного стимулирования.
Система и установленный порядок помогают пациентам с деменцией, связанной с ВИЧ, оставаться ориентированными и дают им ощущение безопасности и стабильности. Любые изменения в окружающей обстановке, установленном порядке или смена лиц, ухаживающих за пациентом, должны объясняться пациенту простым и ясным языком.
Ежедневный распорядок дел, например, умывание, прием пищи или сон, помогает пациентам с деменцией, связанной с ВИЧ, вспоминать о них. Распорядок действий перед отходом ко сну помогает им лучше спать.
Виды деятельности, выполняемые по графику в определенное время, помогают пациенту почувствовать самостоятельность и востребованность путем направления внимания на приятные или полезные дела. Такая деятельность должна включать физическую и психическую деятельность. Виды деятельности следует разбивать на небольшие части или упрощать по мере развития деменции.
Забота о лицах, осуществляющих уход
Уход за пациентами с деменцией является стрессовым и требует полной отдачи сил, а лица, ухаживающие за пациентом, могут впадать в депрессию и крайне уставать, часто забывая о своем собственном психическом и физическом состоянии. Лицам, осуществляющим уход, могут помочь следующие меры (см. таблицу Забота о сиделках):
Научиться эффективно удовлетворять нужды пациентов с деменцией, а также тому, чего можно ожидать от таких пациентов. Лица, осуществляющие уход, могут получить такую информацию у медсестер, социальных работников и в организациях, а также из публикаций и материалов в сети Интернет.
В случае необходимости нужно обращаться за помощью: Лица, осуществляющие уход, могут поговорить с социальными работниками (в том числе при местной территориальной больнице) о соответствующих источниках помощи, таких как программы дневной помощи, визиты медсестер на дому, помощь в ведении домашнего хозяйства в течение неполного или полного дня, а также помощь с проживанием. Могут также помочь консультации и группы поддержки.
Забота о себе: Сиделкам необходимо помнить о необходимости заботиться о самих себе. Им не следует отказывать себе в общении с друзьями, а также в любимых занятиях и других видах деятельности.
Вопросы, связанные с окончанием жизни
До того как пациент с деменцией, связанной с ВИЧ, станет недееспособным, необходимо принять решения о медицинском уходе, а также привести в порядок финансовые и юридические вопросы. Такие распоряжения называются предварительными медицинскими указаниями. Пациент должен назначить юридически уполномоченного представителя для принятия решений в отношении лечения по поручению пациента (доверенность на принятие решений о лечении). Пациент должен обсудить свои желания в отношении медицинского обслуживания с этим лицом и со своим врачом. Такие вопросы лучше всего обсудить со всеми участвующими сторонами заблаговременно, до того, как принятие решения станет неизбежным.
По мере ухудшения деменции, связанной с ВИЧ, лечение обычно направлено на поддержание комфортного состояния пациента, а не на попытки продления жизни.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что СПРАВОЧНИК Мерк не несет ответственности за содержание данных ресурсов.
Dementia.org: общая информация о причинах, симптомах, методах лечения и стадиях деменции.
Health Direct: Серия видеоматериалов по деменции (Dementia Video Series): общая информация о деменции, рекомендации по выявлению настораживающих признаков деменции, по лечению и данные о научных исследованиях, а также об уходе за людьми с деменцией. Также содержат ссылки на статьи на похожие темы.
Информационная страница по деменции Национального института неврологических расстройств и инсульта: информация о методах лечения и прогнозе для людей с деменцией, а также ссылки на клинические исследования.